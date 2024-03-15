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Сидр, техно-клуби та вишивання гладдю - у списку ЮНЕСКО

Максим Нелюбін
15 березня 2024 р.

Німецький список Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО поповнився шістьма традиціями і звичаями.

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Техно-парад Rave the Planet у липні 2023 року в Берліні
Техно-парад Rave the Planet у липні 2023 року в БерлініФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Одразу шість німецьких традицій і ремесел поповнили національний список Нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО в Німеччині. Як повідомляє інформаційне агентство dpa, рішення про це ухвалили в Берліні цього тижня на черговій зустрічі постійної конференції міністрів у справах освіти і культури федеральних земель.

Новими в німецькому списку стали такі традиції, звичаї та навички з шести земель:

  • берлінська техно-культура та музичні техно-клуби німецької столиці (Berliner Technokultur),
  • традиції альпінізму в Саксонії (Bergsteigen in Sachsen) - зокрема, у Саксонській Швейцарії,
  • традиції виконання популярної пісні "Ми співаки з Фінстервальде" ("Wir sind die Sänger von Finsterwalde") у бранденбурзькому місті Фінстервальде (Finsterwalder Sangestradition),
  • костюмована хода на початку року - так званий хоровод привидів Перхтенлауф у баварській громаді Кірхзеон (Kirchseeoner Perchtenlauf),
  • ремісничі традиції білої швальмської вишивки - вишивання гладдю на білому або світлому льоні білими нитками в гессенському регіоні Швальм (Schwälmer Weißstickerei),
  • навички виробництва і традиції споживання плодового вина - сидру фіц (Viez) з яблук, груш або айви в Трірі та околицях цього міста в землі Рейнланд-Пфальц.

Культурне розмаїття - нові традиції у списку ЮНЕСКО

Скелі в Саксонській Швейцарії
Скелі в Саксонській ШвейцаріїФото: imageBROKER/picture alliance
Наступне покоління - учасники дитячого гурту під час виступу у Фінстервальді. Тутешні традиції виконання пісні "Ми співаки з Фінстервальде" беруть початок у 1899 році
Наступне покоління - учасники дитячого гурту під час виступу у Фінстервальді. Тутешні традиції виконання пісні "Ми співаки з Фінстервальде" беруть початок у 1899 роціФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance
Хоровод привидів Перхтенлауф у баварській громаді Кірхзеон
Хоровод привидів Перхтенлауф у баварській громаді КірхзеонФото: Andreas Gattinger/PantherMedia/Imago
Біла швальмська вишивка з Гессена. Ця традиція зародилася тут у XIX столітті
Біла швальмська вишивка з Гессена. Ця традиція зародилася тут у XIX століттіФото: Marina Pastushenko/Hessisches Kulturministerium/dpa
Для виробництва сидру фіц використовують плоди дерев, що ростуть на так званих плодових луках (Streuobstwiese) - традиційних фруктових садах у Німеччині
Для виробництва сидру фіц використовують плоди дерев, що ростуть на так званих плодових луках (Streuobstwiese) - традиційних фруктових садах у НімеччиніФото: Kristin Schmidt/dpa/picture alliance

Державна міністерка Німеччини з питань культури та засобів масової інформації Клаудіа Рот (Claudia Roth) особливо відзначила включення берлінської техно-культури до цього національного списку. "Чи то субкультура, чи то традиційні ремісничі техніки, все це - частина культурного багатства нашої країни", - наголосила Клаудіа Рот після конференції.

До реалізації програми ЮНЕСКО зі збереження культурних традицій, традиційних навичок і ремесел у Німеччині взялися 2013 року. За цей час було схвалено загалом 150 заявок (www.unesco.de). Десять німецьких традицій також потрапили до загального міжнародного списку ЮНЕСКО, деякі - за спільними пропозиціями з іншими країнами. Серед них - знання та навички акушерства, ручного виробництва скла та будівництва органів, а також соколине полювання, сучасний танець і лісосплав.

Свої окремі списки нематеріальної спадщини є також у німецьких федеральних землях. На початку 2024 року в Північному Рейні - Вестфалії розпочали розробку програм і посібників для вивчення викладання цих традицій у тутешніх школах.

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