Чарівна осінь. Куди відправитись у пішохідну подорож восени (фотогалерея)
Осінньою природою зараз можна милуватися у всій красі. У добірці DW - маршрути для пішохідних прогулянок, які дають можливість насолоджуватися найкрасивішими осінніми пейзажами в Європі - від Австрії до України.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Гірський маршрут в Австрії
Маршрут, який можна пройти пішки за вісім днів, пролягає через гори східної частини Високого Тауерна - найбільшого заповідника у Центральній Європі. Гуркотливий водоспад і високогірні озера лежать між гірськими масивами й пологими трав'янистими схилами. На фотографії - гірські озера, які зустрічаються на першому етапі маршруту.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Національний парк Дурмітор у Чорногорії
Це запаморочливий ландшафт у національному парку Дурмітор на півночі Чорногорії. Цей гірський масив, який внесено до світової спадщини ЮНЕСКО, нараховує майже 50 гір. Найвища точка - понад 2000 метрів над рівнем моря. У парковій зоні знаходиться величезна кількість ущелин, які надовго залишаться у вашій пам'яті.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Віа Альпіна у Швейцарії
Віа Альпіна - один із найкрасивіших маршрутів по Швейцарії. Простягаючись на 390 кілометрів, він проходить зі сходу на захід через швейцарські Альпи. Маршрут включає в себе 20 етапів і дивовижні панорамні пейзажі на кшталт зображеного на фото. Це - Кандерштег, наймальовничіше сільце у кантоні Берн.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Національний парк Де-Хоге-Велюве у Нідерландах
Через природний парк Де-Хоге-Велюве у нідерландській провінції Гелдерланд проходять численні туристичні пішохідні маршрути. У пошуках тиші та спокою вирушайте до району Планкен Вамбуїс у Нідерландах. Туристичні маршрути ведуть не лише через тихі ліси, а й через мальовничі ландшафти довкола міста Еде.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Велике Кемерське болото в Латвії
Неподалік від Риги розташовується латвійський національний парк Кемері. Тут можна помилуватися чудовими пейзажами. Особливо цікавою може стати прогулянка по болотах восени, коли стигне журавлина, яку туристи залюбки збирають.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Стримба в українських Карпатах
Висота цієї гори українських Карпат - другої за висотою вершини гірського масиву Ґорґани - становить 1719 метрів. 15-кілометровий маршрут до Стримби починається поблизу невеликого села Колочава. Тих, хто подолав перепад висотою в 550 метрів, чекають мальовничі пейзажі з видом на озеро.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Гора Мармолада в Італії
Гору Мармоладу ще називають королевою Доломітових Альп. Тут знаходиться найбільший у регіоні льодовик. Найкращий спосіб сюди дістатися - через гірський перевал Пассо Федая, зображений на фото. Звідси ж можна насолоджуватися величною панорамою гірського масиву.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії чекає на туристів, які прагнуть тиші та спокою. В околицях невеликого морського курорту Ньюкасл у графстві Даун є величезна кількість піших маршрутів, прогулюючись якими можна насолоджуватися різноманітними ландшафтами. Уздовж ріки, через ліс, повз водоспад або вгору горбами - тут кожен може знайти для себе улюблені мотиви.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Озерний край у Великобританії
Навіть туманної осені самобутній національний парк Озерний край у гірському регіоні графства Камбрія в Англії приваблює своїми скелястими горами, невеличкими селами й, звісно ж, численними озерами. Після тривалої прогулянки можна зупинитися в одному з місцевих пабів.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Саксонська Швейцарія в Німеччині
У Саксонській Швейцарії нараховується понад 1100 різноманітних вершин. Для прогулянок і походів у цьому німецькому регіоні проклали численні маршрути - поміж скелями, по горах, долинах та ущелинах.
Автор: Софі Дізземонд
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Гірський маршрут в Австрії
Маршрут, який можна пройти пішки за вісім днів, пролягає через гори східної частини Високого Тауерна - найбільшого заповідника у Центральній Європі. Гуркотливий водоспад і високогірні озера лежать між гірськими масивами й пологими трав'янистими схилами. На фотографії - гірські озера, які зустрічаються на першому етапі маршруту.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Національний парк Дурмітор у Чорногорії
Це запаморочливий ландшафт у національному парку Дурмітор на півночі Чорногорії. Цей гірський масив, який внесено до світової спадщини ЮНЕСКО, нараховує майже 50 гір. Найвища точка - понад 2000 метрів над рівнем моря. У парковій зоні знаходиться величезна кількість ущелин, які надовго залишаться у вашій пам'яті.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Віа Альпіна у Швейцарії
Віа Альпіна - один із найкрасивіших маршрутів по Швейцарії. Простягаючись на 390 кілометрів, він проходить зі сходу на захід через швейцарські Альпи. Маршрут включає в себе 20 етапів і дивовижні панорамні пейзажі на кшталт зображеного на фото. Це - Кандерштег, наймальовничіше сільце у кантоні Берн.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Національний парк Де-Хоге-Велюве у Нідерландах
Через природний парк Де-Хоге-Велюве у нідерландській провінції Гелдерланд проходять численні туристичні пішохідні маршрути. У пошуках тиші та спокою вирушайте до району Планкен Вамбуїс у Нідерландах. Туристичні маршрути ведуть не лише через тихі ліси, а й через мальовничі ландшафти довкола міста Еде.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Велике Кемерське болото в Латвії
Неподалік від Риги розташовується латвійський національний парк Кемері. Тут можна помилуватися чудовими пейзажами. Особливо цікавою може стати прогулянка по болотах восени, коли стигне журавлина, яку туристи залюбки збирають.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Стримба в українських Карпатах
Висота цієї гори українських Карпат - другої за висотою вершини гірського масиву Ґорґани - становить 1719 метрів. 15-кілометровий маршрут до Стримби починається поблизу невеликого села Колочава. Тих, хто подолав перепад висотою в 550 метрів, чекають мальовничі пейзажі з видом на озеро.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Гора Мармолада в Італії
Гору Мармоладу ще називають королевою Доломітових Альп. Тут знаходиться найбільший у регіоні льодовик. Найкращий спосіб сюди дістатися - через гірський перевал Пассо Федая, зображений на фото. Звідси ж можна насолоджуватися величною панорамою гірського масиву.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії
Лісовий парк Толлімор у Північній Ірландії чекає на туристів, які прагнуть тиші та спокою. В околицях невеликого морського курорту Ньюкасл у графстві Даун є величезна кількість піших маршрутів, прогулюючись якими можна насолоджуватися різноманітними ландшафтами. Уздовж ріки, через ліс, повз водоспад або вгору горбами - тут кожен може знайти для себе улюблені мотиви.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Озерний край у Великобританії
Навіть туманної осені самобутній національний парк Озерний край у гірському регіоні графства Камбрія в Англії приваблює своїми скелястими горами, невеличкими селами й, звісно ж, численними озерами. Після тривалої прогулянки можна зупинитися в одному з місцевих пабів.
Осінні ландшафти: найкрасивіші пішохідні маршрути в Європі
Саксонська Швейцарія в Німеччині
У Саксонській Швейцарії нараховується понад 1100 різноманітних вершин. Для прогулянок і походів у цьому німецькому регіоні проклали численні маршрути - поміж скелями, по горах, долинах та ущелинах.
Автор: Софі Дізземонд
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Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини
Золото осені
З настанням осені листяні та мішані ліси Німеччини перетворюються на барвисту казку, що вражає грою фарб та відтінків. Німці обожнюють гуляти лісом у цю пору. Особливо за лісовим розмаїттям дбають у 16 національних парках Німеччини.
Щороку в вересні тисячі туристів, котрі прибувають на північ ФРН, милуються бузковим морем. Це квітнуть чагарники вересу, якого тут росте сила-силенна. Тепер вересові хащі зустрінеш далеко не скрізь у Європі. Для збереження цієї краси, тут випасають спеціальну породу овець. Так званий Гайдшнукенвеґ пролігся на 223 кілометри від Гамбурга до Целле.
Подорожуючи вздовж течії Рейну, можна водночас милуватися природою, культурою, історією та смакувати тутешнє вино. Маршрут для пішої подорожі Рейнштайґ тягнеться на 320 кілометрів від Бонна до Вісбадена повз середньовічні замки, фортеці, пам'ятники, виноробні, виноградники та ліси. Шлях не такий вже й легкий. Місцями, доводиться просуватися вузенькими навісними мостиками над прямовисними кручами.
Ця місцина стала приваблювати своєю неповторною красою, починаючи з ХVІІ століття, а вже згодом викликала небачений доти туристичний бум. Такі химерні скелі, котрі побачиш тут у Саксонській Швейцарії, вабили й ваблять усіх любителів романтики. Відтоді Малервеґ, що пролягає на південь від Дрездена, не втрачає популярності. 2006 року його відновили за давніми туристичними путівниками.
Розташована в іспанському місті Сантьяго де Компостела могила апостола Якова ще з Середньовіччя принаджує багатьох європейських паломників. Веде до неї чимало доріг, котрі називаються Шляхами апостола Якова, чий символ - мушля. У ФРН таких шляхів 30. Є ще Ойкуменістичний паломницький шлях, що повторює маршрут давньої Via Regia - найдовший та найдавніший шлях між Східною та Західною Європою.
Особливо незабутні враження подорожнім обіцяють преміум-маршрути на німецько-французькому кордоні. Вони відповідають всім суворим нормам любителів середньовічних замків та твердинь. Лише в Пфальцському лісі таких маршрутів налічується 23. Деякі поєднують Пфальц з французьким Ельзасом.
Один з найулюбленіших маршрутів для подорожі - узгір'я Гарц. І тут годі оминути шлях до найвищої вершини гірського масиву - Брокен. Шанолюбці можуть піти навпростець, але для тих, хто хоче пройтися без особливих зусиль, передбачений зручніший шлях до вершини. Той, хто здолає його, ніколи про це не пошкодує, адже милуватиметься неповторним панорамним краєвидом. Єдина вада - сильний вітер.
Ренштайг вважається одним із найулюбленіших пішохідних маршрутів ФРН. Він тягнеться на 170 кілометрів узвишшям Тюрінгенського Лісу. Вперше він згадується в ХІІІ столітті. Для туристів його відкрили з початку ХІХ століття. Під час розподілу Німеччини на Східну та Західну доступною для подорожі була лише його частина. З 1999 року Ренштайг увійшов до культурної спадщини федеральної землі Тюрінгія.
Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини
Колишнім кордоном
Близько 40 років "залізна завіса", котра розподіляла Європу, розтинала Німеччину на Схід та Захід. Тепер німці й туристи-іноземці можуть прогулятися колишнім міждержавним кордоном, котрий тягнеться на 1393 кілометри. Про неприємну сторінку німецько-німецької історії місцями нагадують лише залишки загорож з колючого дроту, написи-попередження та прикордонні спостережні вежі.
Класичним місцем для пішохідних подорожей вважаються Алльгойські Альпи. Тут у цій частині Баварії можна обрати собі маршрут будь-якої складності, в тому числі й з переходом через Альпи. Все це пропонує європейський пішохідний маршрут Е5. Починається він з атлантичного узбережжя Франції, а завершується у Вероні в Італії. З 1969 року було створено 12 таких довжелезних маршрутів.
Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини
Прогулятися Ваттовим морем
Хоч ця частина морського дна стає суходолом лише на кілька годин, прогулянки Ваттовим морем вже встигли знайти своїх прихильників і шанувальників. Утім, гуляти тут варто лише з провідником. Він не лише покаже найбезпечніші й найцікавіші шляхи, а ще й розповість про особливості цього унікального куточка, що став частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.
Автор: Анн Термеш, Валерій Сааков
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Велосипедний туризм
Загальнонімецький велосипедний клуб (ADFC) - німецька громадська організація, яка налічує близько 160 тисяч членів. Щороку цей клуб проводить опитування, щоб визначити найпопулярніші багатоденні веломаршрути в країні. Згідно з даними ADFC, в 2016 році кількість мешканців Німеччини, які подорожують велосипедом зросла на 16 відсотків до 5,2 мільйонів чоловік.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Топ-10
Пропонуємо вашій увазі першу десятку найпопулярніших велосипедних маршрутів в Німеччині, яку опубліковано в березні 2017 року. Друге та четверте місце поділяють по 2 маршрути, тому у списку їх виявилось дванадцять. Зазначимо, що лідер рейтингу утримує перше місце вже тринадцятий рік поспіль. Партнером дослідження виступила фірма з прокату електричних велосипедів Travelbike.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
1. Ельбський маршрут
Ельбський маршрут - Elberadweg. Довжина: 1220 км. Починається на курорті Шпиндлерув-Млин в Чехії. Закінчується в німецькому місті Куксгафен, де Ельба впадає в Північне море. Пам'ятки і міста: Саксонська Швейцарія, Дрезден, Мейсен, Торгау, Віттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
2. Везерський маршрут
Везерський маршрут - Weserradweg. Довжина: 515 км. Починається в Нижній Саксонії в місті Ганноверш-Мюнден на місці злиття річок Верра і Фульда, які утворюють Везер. Веде до місця впадіння в Північне море близько Бремергафена і далі доходить до Куксгафена. Пам'ятки і міста: архітектурні пам'ятки везерского ренесансу, Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфаліка, Мінден, Бремен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
2. Рурський маршрут
Рурський маршрут - RuhrtalRadweg. Довжина: 230 км. Починається біля витоку річки Рур у місті Вінтерберг, проходить в Рурській області в землі Північний Рейн - Вестфалія і закінчується в Дуйсбурзі, де Рур впадає в Рейн. Пам'ятки і міста: промислові пам'ятники - шахта "Цольферайн" в Ессені та інші; Ізерлон, Дортмунд, Віттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
3. Рейнський маршрут
Рейнський маршрут - Rheinradweg. Довжина: близько 1230 км, з них Німеччиною - близько 980 км. Проходить через п'ять країн - від витоку в Швейцарських Альпах до гирла в Нідерландах. Пам'ятки і міста в Німеччині: замки на Середньому Рейні, скеля Лорелей, собори в Шпаєрі, Вормсі та Кельні; Майнц, Бінген, Карлсруе, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
4. Дунайський маршрут
Дунайський маршрут - Donauradweg. Довжина: 2850 км,з них Німеччиною - близько 600 км. Починається в німецькому місті Донауешінген в землі Баден-Вюртемберг, також проходить Баварією, закінчується в дельті Дунаю. Пам'ятки і міста в Німеччині: замок Зігмаринген, біосферний заповідник Швабський Альб; Донауверт, Інгольштадт, Регенсбург, Пасау.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
4. Балтійський маршрут
Балтійський маршрут - Ostseeküsten-Radweg, він же - Ганзейський маршрут. Довжина: 7980 км через дев`ять країн в Балтійському морі, Німеччиною - 1095 км. В Німеччині маршрут починається у Фленсбурзі на датському кордоні і веде до польського кордону - курорту Альбек на Узедомі.Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Вісмарі і Штральзунді, Рюген; Кіль, Травемюнде, Ґрайфсвальд.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
5. Майнський маршрут
Майнський маршрут - MainRadweg. Довжина: близько 600 км. Починається в баварському Бишофсгрюне біля витоку річки Вайсер-Майн - правою притокою Майна. Закінчується в Майнці, де ця річка впадає в Рейн. Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Байрейті, Бамберзі та Вюрцбурзі; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майні.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
6. Мозельський маршрут
Мозельський маршрут - Mosel-Radweg. Довжина: 239 км. Частина міжнародного маршруту Velo Tour Moselle. Починається на французькому кордоні в комуні Перль. Закінчується в Кобленці на місці впадіння Мозеля в Рейн. Пам'ятки і міста: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Трірі, виноробні села, замок в Кохемі; Бернкастель-Кус - батьківщина філософа Миколи Кузанського, Трабен-Трарбах.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
7. Боденський маршрут
Боденський маршрут - Bodensee-Radweg. Довжина: близько 260 кілометрів. Прокладений навколо Боденського озера Німеччиною, Швейцарією та Австрією. Починається і закінчується в Констанці. Пам'ятки і міста в Німеччині: пам'ятники Всесвітньої спадщини в Унтерульдингені і на острові Райхенау, квітковий острів Майнау, численні пам'ятники бароко; Ліндау, Фрідріхсгафен, Мерсбург.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
8. Альтмюльский маршрут
Альтмюльський маршрут - Altmühltal-Radweg. Довжина: близько 250 км. Починається в баварському фахверковому місті Ротенбург-об-дер-Таубер. Закінчується у Кельгаймі, де річка Альтмюль впадає в Дунай. Пам'ятки і міста: природний парк Долина річки Альтмюль, Карлсґрабен - залишки каналу між системами Рейну і Дунаю часів Карла Великого, скелі "12 апостолів"; Тройхтлінген, Айхштетт.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
9. Баварський озерний маршрут
Баварський озерний маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Довжина: 418 км. Починається в Ліндау на Боденскому озері і закінчується у Шенай на Кеніґзее. Пам'ятки, міста і громади: замки Нойшванштайн і Хоеншвангау, церква Св. Варфоломія на Кеніґсзее, будинок-музей Кандинського і Мюнстер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кімзее, Траунштайн.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
10. Маршрут Одер-Нейсе
Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Довжина: 630 км. Починається біля витоку річки Ниса-Лужіцка (Нейсе) в Чехії. Закінчується в Альбеку на острові Узедом. Веде уздовж Нейсе, далі по Одеру вздовж польського кордону. Пам'ятки і міста: пам'ятник Всесвітньої спадщини - парк Бад-Мускау, Старе місто в Герліці; Циттау, Франкфурт-на-Одері.
Найпопулярніші веломаршрути Німеччини
Популярні регіони
За результатами опитування також були названі найпопулярніші регіони Німеччини для подорожі велосипедами. У першій п'ятірці опинилися Баварія (1), Мюнстерланд (2), Боденське озеро (3), узбережжя Балтійського моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурська область (4) і Північний Рейн - Вестфалія (5).