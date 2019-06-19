 КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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КС визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради - ЗМІ

Конституційний суд визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на свої джерела.

КС визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради

КС визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради, повідомила його речниця

Конституційний суд України визнав конституційним указ президента Володимира Зеленського про розпуск парламенту та призначення позачергових парламентських виборів, повідомляють агентства "Інтерфакс-Україна" та "Українські новини" з посиланням на свої джерела у четвер, 20 червня.

"Конституційний суд на закритому засіданні Великої палати в четвер визнав конституційним указ про розпуск парламенту та призначення позачергових виборів", - зазначило джерело "Інтерфакс-Україна" та підтвердило, що вибори таки відбудуться 21 липня, як вказано в указі президента.

DW.COM

Попри оголошення президентом України Володимиром Зеленським "розпуску" Верховної Ради під час інавгурації, юридичних підстав для цього поки немає, стверджують експерти. (20.05.2019)

Подання 62 депутатів щодо відповідності Конституції України указу президента Володимира Зеленського про достроковий розпуск Верховної Ради надійшло до Конституційного суду. Нардепи просять розглянути його за два місяці. (24.05.2019)

За словами джерела агентства, судді КС посилаються у своєму рішенні на попередні юридичні позиції, зокрема на рішення, в якому наголошується на дотриманні Конституції України усіма гілками влади як запоруки їх єдності.

Крім того, за цими даними, судді КС дійшли висновку, що Верховна Рада не відновила у своєму регламенті правове регулювання припинення діяльності депутатських фракцій. Очікується, що текст рішення оприлюднять на сайті КС пізніше.

Водночас прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель також повідомила на своїй сторінці у Facebook, що КС визнав конституційним указ президента про розпуск парламенту. "Перемога! Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради визнали конституційним!", - написала речниця.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів парламенту на 21 липня. Вже 24 травня до КСУ надійшло подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції указу президента Зеленського про достроковий розпуск парламенту. На думку нардепів, указ суперечить низці конституційних норм.

 

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