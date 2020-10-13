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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду – португальський футболіст.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кріштіану Роналду". Кріштіану Роналду є гравцем клубу "Реал Мадрид" та збірної Португалії. ФІФА уже неодноразово відзначало його як найкращого футболіста року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Кріштіану Роналду підтвердили COVID-19

У Кріштіану Роналду підтвердили COVID-19 13.10.2020

Через позитивний тест на коронавірус капітан національної збірної Португалії та туринського "Ювентусу" перебуває на карантині. Роналду почувається добре й не демонструє жодних симптомів хвороби.
У Португалії розпочався процес над викривачем оборудок у світовому футболі

У Португалії розпочався процес над викривачем оборудок у світовому футболі 04.09.2020

У Лісабоні розпочався процес над засновником викривальної платформи Football Leaks Руєм Пінту. Йому закидають, серед іншого, хакерство та спробу шантажу.

Мессі ушосте отримав Золотий м'яч

Мессі ушосте отримав "Золотий м'яч" 02.12.2019

За кількістю отриманих "Золотих м'ячів" Ліонель Мессі випередив Кріштіану Роналду. У вересні цього року Мессі було визнано також найкращим футболістом сезону за версією ФІФА.
Жозе Моурінью погодився на штраф та ув’язнення за несплату податків у Іспанії

Жозе Моурінью погодився на штраф та ув’язнення за несплату податків у Іспанії 05.02.2019

Португальський тренер погодився сплатити близько двох мільйонів євро штрафу. Утім, за ґрати він не сяде - ув'язнення присуджено умовно.

Іспанський суд засудив Кріштіану Роналду за ухилення від сплати податків

Іспанський суд засудив Кріштіану Роналду за ухилення від сплати податків 22.01.2019

Суд у Мадриді визнав футболіста Кріштіану Роналду винним в ухиленні від сплати податків і засудив його до позбавлення волі умовно й багатомільйонного грошового штрафу.
Лука Модрич отримав Золотий м’яч

Лука Модрич отримав "Золотий м’яч" 04.12.2018

Хорват Лука Модрич перервав десятирічну гегемонію Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі, які по п'ять разів вигравали почесний трофей.

Der Spiegel: Кріштіану Роналду звинувачують у зґвалтуванні

Der Spiegel: Кріштіану Роналду звинувачують у зґвалтуванні 28.09.2018

Кріштіану Роналду звинувачують у зґвалтуванні у 2009 році в Лас-Вегасі. Футболіст наполягає, що секс був за взаємною згодою.
Роналду має сплатити 19 мільйонів євро за махінації з податками

Роналду має сплатити 19 мільйонів євро за махінації з податками 28.07.2018

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду досягнув угоди з прокуратурою Іспанії та має сплатити великий штраф за ухилення від сплати податків. А його умовне ув'язнення буде замінене грошовим штрафом.
Роналду перейшов до туринського Ювентуса

Роналду перейшов до туринського "Ювентуса" 10.07.2018

Мадридський "Реал" подякував Кріштіану Роналду за "найвидатнішу епоху в історії клубу".
Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами

Роналду дійшов мирової з іспанськими фіскальними органами 15.06.2018

За інформацією іспанських ЗМІ, Кріштіану Роналду погодився сплатити 18,8 мільйона євро. Окрім того, він отримає два роки ув'язнення умовно.

Реал їде до Києва: мадридський клуб став першим фіналістом Ліги чемпіонів

"Реал" їде до Києва: мадридський клуб став першим фіналістом Ліги чемпіонів 02.05.2018

У матчі-відповіді півфінального протистояння з мюнхенською "Баварією" мадридському "Реалу" на своєму полі вистачило нічиї 2:2, аби пройти у фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться в Києві.
Кріштіану Роналду уп'яте отримав Золотий м'яч

Кріштіану Роналду уп'яте отримав "Золотий м'яч" 07.12.2017

Другий рік поспіль та п'ятий раз за свою кар'єру "Золотий м'яч" отримав форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду.
Кріштіану Роналду вп'яте став кращим футболістом року

Кріштіану Роналду вп'яте став кращим футболістом року 24.10.2017

ФІФА відзначила кращого футболіста та футболістку 2017 року. На церемонії в Лондоні також були вручені нагороди лауреатам і в інших категоріях.

Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017) 20.09.2017

Футболістів світового рівня безліч, справжніх зірок значно менше. Хто з футболістів найвидатніший? Красунчик Кріштіану Роналду? Самозакоханий Златан Ібрагімович? Чи, може, "кайзер" Франц Бекенбауер? Дізнайтеся у топ-п'ятірці від DW!
Роналду звинуватили в ухиленні від сплати податків

Роналду звинуватили в ухиленні від сплати податків 13.06.2017

Іспанська прокуратура висунула звинувачення футболістові Кріштіану Роналду в несплаті податків на суму майже 15 мільйонів євро.

Мадридський Реал розгромив Ювентус і захистив титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА

Мадридський "Реал" розгромив "Ювентус" і захистив титул переможця Ліги чемпіонів УЄФА 04.06.2017

"Реал" у фіналі впевнено переміг туринський "Ювентус" із рахунком 4:1. Королівський клуб зі столиці Іспанії удванадцяте став найсильнішим на континенті.

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