Кріштіану Роналду – португальський футболіст.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кріштіану Роналду". Кріштіану Роналду є гравцем клубу "Реал Мадрид" та збірної Португалії. ФІФА уже неодноразово відзначало його як найкращого футболіста року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.