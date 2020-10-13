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Кріштіану Роналду – португальський футболіст.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кріштіану Роналду". Кріштіану Роналду є гравцем клубу "Реал Мадрид" та збірної Португалії. ФІФА уже неодноразово відзначало його як найкращого футболіста року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Футболістів світового рівня безліч, справжніх зірок значно менше. Хто з футболістів найвидатніший? Красунчик Кріштіану Роналду? Самозакоханий Златан Ібрагімович? Чи, може, "кайзер" Франц Бекенбауер? Дізнайтеся у топ-п'ятірці від DW!