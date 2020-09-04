У Португалії розпочався процес над викривачем оборудок у світовому футболі

За посилених заходів безпеки у Лісабоні в п'ятницю, 4 вересня, почався процес над засновником викривальної платформи Football Leaks Руєм Пінту, який у захисній масці зайняв місце на лаві підсудних. Будівлю суду охороняли поліцейські з автоматами, рух на вулицях поблизу суду було частково перекрито, повідомляє інформагентство dpa.

31-річному Пінту закидають загалом 90 правопорушень, зокрема хакерські атаки, порушення таємниці листування та спробу шантажу. За оцінками експертів, за ці злочини йому можуть загрожувати до 25 років ув'язнення.

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Пінту відкидає всі обвинувачення. Він не вважає себе хакером та запевняє, що нікого не шантажував. На засіданні суду він наголосив: "Я нічого не зробив заради грошей". Висунуті проти нього обвинувачення дають йому привід почуватися "гордим". Пінту стверджує, що діяв у інтересах свободи висловлювань та з метою вчинення правосуддя.

Серед 45 викликаних свідків - і викривач Едвард Сноуден, який переховується від американських органів юстиції в Росії. Очікується, що він свідчитиме за допомогою відеозв'язку.

Викривальна платформа Football Leaks та її засновник

Платформа Football Leaks була засова Руєм Пінту в 2015 році. З 2016 року вона надавала матеріали об'єднанню європейських видань, серед яких і німецький тижневик Spiegel. Загалом платформа надала журналістам понад 70 мільйонів документів, серед яких - контракти футболістів, електронне листування між клубами, футбольними агентами та функціонерами, підтвердження переказу коштів в офшори. Завдяки документам Football Leaks, зокрема, було порушено справу щодо ухилення від сплати податків нападником Кріштіану Роналду, викрито таємні плани топ-клубів Європи зі створення Суперліги. Серед матеріалів - і дані про переказ коштів від УЄФА для Федерації футболу України на рахунки офшорної компанії, яку пов'язують із братами Суркісами.

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Руй Пінту переховувався у Будапешті, у січні 2019 року його заарештувала угорська поліція. У березні того ж року викривача депортували до Португалії, де було видано ордер на його арешт. Після майже річного перебування в ув'язненні Пінту весною цього року відпустили під домашній арешт. Згодом він пішов на співпрацю зі слідством та перебуває під програмою захисту свідків. В інтерв'ю виданню Spiegel, оприлюдненому минулого тижня, Пінту стверджує, що не очікує вироку, за яким його знову відправлять за ґрати. За даними видання, викривач надав португальським слідчим доступ до восьми жорстких дисків загальним обсягом понад 17 терабайтів. На жорстких дистках міститься конфіденційна інформація, яка стосується не лише футболу.