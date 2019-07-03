 Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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Новини

Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ

Нова керівниця Європейського центрального банку Крістін Лагард долучить установу до вирішення загальносуспільних проблем - захисту клімату та підтримки жінок.

Нова голова ЄЦБ Крістін Лагард

Нова голова ЄЦБ Крістін Лагард

У п'ятницю, 1 листопада, Крістін Лагард офіційно заступила до виконання обов'язків голови Європейського центрального банку (ЄЦБ). Про повідомили у штаб-квартирі ЄЦБ у німецькому Франкфурті-на-Майні.

Нагадаємо, що Лагард, колишню директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду (МВФ), затвердили на цій посаді 18 жовтня на саміті ЄС у Брюсселі. Вона очолюватиме ЄЦБ протягом восьми років, але не матиме можливості залишитися на цій посаді на другий термін.

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Лагард замінила на цій посаді італійця Маріо Драгі, який очолював центробанк вісім років. Вона стала першою жінкою на чолі ЄЦБ з часу заснування цього банківського регулятора Єврозони у 1998 році. До неї на цій посаді перебували винятково чоловіки - окрім Драгі, це були нідерландець Вім Дейсенберг та француз Жан-Клод Тріше.

Нова очільниця ЄЦБ заявила, що бажає подолати розкол ради банку у питанні монетарної політики. Вона також має на меті розширити теми, якими опікується ЄЦБ, до таких загальносуспільних проблем, як кліматична політика та підтримка жінок.

Нагадаємо, що з 1 листопада голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та 27 європейських комісарів втрачають свої повноваження та продовжують роботу у статусі виконуючих обов'язки. Таким чином, їхні задачі обмежуватимуться адмініструванням вже розпочатих проектів і не дозволятимуть ухвалювати політичних рішень.

Причиною цьому стала затримка із призначенням складу нової Єврокомісії на чолі із колишньою міністеркою оборони ФРН Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

У своїй прощальній промові в Європарламенті 22 жовтня Юнкер зізнався, що залишає посаду "не засмученим, але й не надто щасливим", і закликав наступників "боротися всіма силами з тупим націоналізмом".

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Щодо кандидатури Крістін Лагард ще мають відбутися консультації в Європарламенті. Остаточне рішення очікується в жовтні на саміті ЄС. Тим часом європейці прагнуть зеберегти за собою головну посаду в МВФ.

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