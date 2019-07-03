Крістін Лагард розпочала роботу на посаді голови ЄЦБ

У п'ятницю, 1 листопада, Крістін Лагард офіційно заступила до виконання обов'язків голови Європейського центрального банку (ЄЦБ). Про повідомили у штаб-квартирі ЄЦБ у німецькому Франкфурті-на-Майні.

Нагадаємо, що Лагард, колишню директорку-розпорядницю Міжнародного валютного фонду (МВФ), затвердили на цій посаді 18 жовтня на саміті ЄС у Брюсселі. Вона очолюватиме ЄЦБ протягом восьми років, але не матиме можливості залишитися на цій посаді на другий термін.

Лагард замінила на цій посаді італійця Маріо Драгі, який очолював центробанк вісім років. Вона стала першою жінкою на чолі ЄЦБ з часу заснування цього банківського регулятора Єврозони у 1998 році. До неї на цій посаді перебували винятково чоловіки - окрім Драгі, це були нідерландець Вім Дейсенберг та француз Жан-Клод Тріше.

Нова очільниця ЄЦБ заявила, що бажає подолати розкол ради банку у питанні монетарної політики. Вона також має на меті розширити теми, якими опікується ЄЦБ, до таких загальносуспільних проблем, як кліматична політика та підтримка жінок.

Нагадаємо, що з 1 листопада голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та 27 європейських комісарів втрачають свої повноваження та продовжують роботу у статусі виконуючих обов'язки. Таким чином, їхні задачі обмежуватимуться адмініструванням вже розпочатих проектів і не дозволятимуть ухвалювати політичних рішень.

Причиною цьому стала затримка із призначенням складу нової Єврокомісії на чолі із колишньою міністеркою оборони ФРН Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

У своїй прощальній промові в Європарламенті 22 жовтня Юнкер зізнався, що залишає посаду "не засмученим, але й не надто щасливим", і закликав наступників "боротися всіма силами з тупим націоналізмом".