 Криза у Керченській протоці: світ обурений діями Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2018

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Новини

Криза у Керченській протоці: світ обурений діями Росії

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії.

Українські кораблі у порту Керчі

Українські кораблі у порту Керчі

Агресія російських прикордонних кораблів щодо групи українських суден біля Керченської протоки, що мала місце у неділю, 25 листопада, викликала занепокоєння і обурення у Німеччині, США і низці західних держав. Вони закликають сторони до екскалації ситуації та засуджують дії РФ.

Берлін: не допустити "жахливих наслідків"

Уряд ФРН у понеділок, 26 листопада, висловив стурбованість інцидентом між Україною та Росією у Керченській протоці і закликав сторони до деескалації. "Це, безумовно, є дуже небезпечно", - заявив статс-міністр з європейських питань у МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth), наголосивши також, що "останнє, що нам необхідно - це подальша ескалація". Представник зовнішньополітичного відомства ФРН закликав Росію та Україну уникнути загострення напруги та утриматись від застосування військової сили. Росія має дотримуватися засад міжнародного права і дозволити безперешкодний захід суден до українських портів у Азовському морі, наголосив він. Міхаель Рот закликав РФ і Україну до деескалації і недопущення розвитку подій, що могли б призвести "до жахливих наслідків".

Відреагував на ситуацію і міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). "Розвиток ситуації навколо Азовського моря викликає велике занепокоєння. Є неприйнятним, коли Росія влаштовує там блокаду", - наголосив він, закликавши обидві сторони до деескалації. Маас також висловив переконання, що нинішня ситуація є свідченням необхідності нарешті завершити конфлікт на Сході України. "Ми повинні завершити війну, яка точиться по сусідству з нами", - підкреслив німецький міністр. 

Реакція США і НАТО

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер також  розкритикував дії Росії у Керченській протоці.

"Росія таранить українське судно, що мирно пливе до українського порту. Росія захоплює кораблі і команду, а потім звинувачує Україну у провокації???", - обурився Курт Волкер у своєму мікроблозі Twitter.

Північноатлантичний альянс (НАТО) теж уважно спостерігає за розвитком ситуації в Азовському морі і Керченській протоці, перебуваючи в контакті з українською владою, а також закликає до деескалації. "Ми закликаємо до стриманості і деескалації", - наголосила в Twitter речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску. "НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, включаючи її право на судноплавство в своїх територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі - відповідно до міжнародного законодавства", - підкреслила речниця НАТО.

Вдень в адміністрації президента України Петра Порошенка повідомили, що він проводить переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

Країни ЄС засудили агресію РФ

В МЗС Польщі рішуче засудили "російську агресію" в Азовському морі, зазначивши, що своїми діями Росія порушила міжнародне право, інформує агенція Reuters. "Ми категорично засуджуємо агресивну поведінку Росії і ми закликаємо її поважати міжнародне право", - йдеться у заяві очільника зовнішньополітичного відомства Польщі.

Президентка Литви Даля Грибаускайте також засудила агресивні дії РФ стосовно українських суден у Керченській протоці. "Рішуче засуджую агресію Росії проти України. Захоплення українських суден у Керченській протоці - ще одне кричуще порушення Росією міжнародного права та її власних зобов'язань", - написала Грибаускайте на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Посол Норвегії в Україні Уле Тер'є Хорпестад заявив, що ситуація в Азовському морі є особливо складною і непокоїть Норвегію.

"Сьогодні маємо особливо складну ситуацію в Азовському морі, і ця ситуація нас непокоїть. Можу лише наголосити, що Норвегія підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, засуджує незаконну окупацію Криму Російською Федерацією", - цитує слова посла агенція "Інтерфакс-Україна".

Європарламент обговорить санкції проти РФ

Європейський парламент обговорить можливість введення санкцій стосовно Росії через її агресію до українських суден у Керченській протоці, заявила євродепутатка Ребекка Гармс.

"Тиждень тому в Європарламенті відбулися дискусії щодо можливої ескалації ситуації в Азовському морі, зокрема в Керченській протоці. Я та інші колеги говорили про те, що в разі можливої ескалації необхідно ввести нові, більш жорсткі санкції. Через те, що сталося вчора і сьогодні, ця дискусія відбудеться знову, через кілька днів", - зазначила Гармс у понеділок.

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) також проведе в понеділок засідання постійної ради через напад Росії на українські кораблі, повідомили в українській місії при ОБСЄ.

Нагадаємо, що 25 листопада рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями у районі Керченської протоки. Згодом у російській Федеральній службі безпеки (ФСБ), якій підпорядковується прикордонна служба, підтвердили застосування зброї та захоплення українських кораблів. У Москві обвинувачують українську сторону у провокації. 

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України приведені в стан повної боєготовності, а Рада нацбезпеки і оборони на чолі з президентом України схвалили рішення про запровадження воєнного стану, який ще має затвердити український парламент. Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться 26 листопада на екстрене засідання у зв'язку із загостренням ситуації у Керченській протоці.

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Повзуча анексія Азовського моря: як у Європарламенті Росію розкритикували (25.10.2018)

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Рада Безпеки ООН екстрено збереться через ситуацію у Керченській протоці

Рада Безпеки ООН збирає екстрене засідання щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. НАТО закликало сторони до стриманості і деескалації. (26.11.2018)  

Уряд ФРН закликає Україну і Росію не допустити "жахливих наслідків"

Німеччина занепокоєна інцидентом у Керченській протоці і закликає Росію та Україну до деескалації, заявив представник МЗС ФРН Міхаель Рот . (26.11.2018)  

Українська армія та СБУ приведені в повну боєготовність

Міноборони України наказало привести ЗСУ до стану повної боєготовності після інциденту в Керченській протоці. Верховна Рада розгляне рішення щодо запровадження воєнного стану в Україні. (26.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

Повзуча анексія Азовського моря: як у Європарламенті Росію розкритикували (25.10.2018)  

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