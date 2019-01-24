 Криза у Венесуелі: США скликають Радбез ООН, Мадуро закриває посольство в США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Криза у Венесуелі: США скликають Радбез ООН, Мадуро закриває посольство в США

Останні події у Венесуелі мають стати предметом обговорення на Раді Безпеки ООН, вирішили у Вашингтоні. У Росії щодо цього - протилежна думка. Тим часом Ніколас Мадуро оголосив про закриття дипустанов країни в США.

Протистояння у Венесуелі знову набирає обертів

Протистояння у Венесуелі знову набирає обертів

Сполучені Штати Америки у четвер, 24 січня, закликали провести екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), присвячене політичній кризі у Венесуелі. Криза в цій країні з новою силою розгорілася напередодні, 23 січня, після того як голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе виконувачем обов'язків президента .

Вашингтон пропонує розглянути ситуацію, яка склалася, під час засідання РБ ООН у суботу, 26 січня. Як повідомляє агенція AFP, взяти участь у засіданні має намір держсекретар США Майк Помпео.

Утім, запит США викликав скептичну реакцію з боку постійного представника РФ при ООН Василя Небензі, повідомляє агентство Reuters. Відповідаючи на запитання, чи повинна РБ ООН розглядати ситуацію у Венесуелі, він відповів: "Я так не вважаю, це їхні (Венесуели. - Ред.) внутрішні справи".

"Режим Мадуро - нелегітимний"

Раніше у четвер Помпео закликав чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро утриматися від насильницьких дій щодо демонстрантів, які підтримують опозицію. Також глава Держдепартаменту США закликав міжнародну спільноту до більшої підтримки самопроголошеного глави Венесуели Гуайдо. "Режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Ми розглядаємо у подальшому усі його заяви та дії як нелегітимні та неправомочні", - заявив Помпео, якого цитує агенція dpa. Він також закликав армію та силовиків Венесуели гарантувати безпеку для Хуана Гуайдо.

Мадуро оголосив про закриття диппредставництв у США

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро, переобрання якого на другий термін не визнано багатьма державами, оголосив 24 січня про закриття дипломатичних установ країни в США. За його словами, працівники посольства та консульств у суботу залишать США. Він повторив свою вимогу, що співробітники диппредставництв США повинні залишити Венесуелу до 27 січня, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, напередодні Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі США та висунув вимогу, щоб американські дипломати залишили країну. Однак вашингтон не має наміру виконувати її. "Сполучені Штати не вважають, що екс-президент Ніколас Мадуро має повноваження, щоб розривати дипломатичні відносини або ж оголошувати наших дипломатів персонами нон-грата", - підкреслив Майк Помпео.

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Після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, Брюссель закликав провести нові вибори у країні. США відмовились виводити з країни своїх дипломатів. (24.01.2019)

Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп. (23.01.2019)

Латиноамериканська країна занурюється у дедалі більше кризу на тлі фактичного президентського двовладдя. В огляді DW - основні відомості про розклад сил у країні. (24.01.2019)

Президент США Дональд Трамп оголосив про визнання легітимності Гуайдо майже одразу після того, як той у середу проголосив себе главою держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

"Заколот проти демократії"

У четвер міністр оборони Венесуели Владімір Падріно підтвердив відданість армії країни Мадуро. За словами Падріно, проголошення Гуайдо себе в.о. президента було нічим іншим, як "заколотом проти демократії". "Громадянська війна не вирішить проблеми Венесуели", - заявив він, закликавши до діалогу та "конституційного розв'язання" кризи.

За останніми даними правозахисників, у Венесуелі з початку цього тижня під час масових антиурядових акцій протесту загинули щонайменше 26 осіб. Напередодні венесуельські силовики заарештували 175 осіб.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Голова венесуельського парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни замість Ніколаса Мадуро. Його одразу визнав главою держави Дональд Трамп.

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Що відбувається у Венесуелі: розвиток кризи 24.01.2019

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Після того, як лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни, Брюссель закликав провести нові вибори у країні. США відмовились виводити з країни своїх дипломатів.

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Докладно

Хуан Гуайдо

Що відбувається у Венесуелі

В огляді DW - основні відомості про розклад сил у країні. 

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