Криза у Венесуелі: США скликають Радбез ООН, Мадуро закриває посольство в США

Сполучені Штати Америки у четвер, 24 січня, закликали провести екстрене засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН), присвячене політичній кризі у Венесуелі. Криза в цій країні з новою силою розгорілася напередодні, 23 січня, після того як голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо проголосив себе виконувачем обов'язків президента .

Вашингтон пропонує розглянути ситуацію, яка склалася, під час засідання РБ ООН у суботу, 26 січня. Як повідомляє агенція AFP, взяти участь у засіданні має намір держсекретар США Майк Помпео.

Утім, запит США викликав скептичну реакцію з боку постійного представника РФ при ООН Василя Небензі, повідомляє агентство Reuters. Відповідаючи на запитання, чи повинна РБ ООН розглядати ситуацію у Венесуелі, він відповів: "Я так не вважаю, це їхні (Венесуели. - Ред.) внутрішні справи".

"Режим Мадуро - нелегітимний"

Раніше у четвер Помпео закликав чинного президента Венесуели Ніколаса Мадуро утриматися від насильницьких дій щодо демонстрантів, які підтримують опозицію. Також глава Держдепартаменту США закликав міжнародну спільноту до більшої підтримки самопроголошеного глави Венесуели Гуайдо. "Режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Ми розглядаємо у подальшому усі його заяви та дії як нелегітимні та неправомочні", - заявив Помпео, якого цитує агенція dpa. Він також закликав армію та силовиків Венесуели гарантувати безпеку для Хуана Гуайдо.

Мадуро оголосив про закриття диппредставництв у США

Тим часом президент Венесуели Ніколас Мадуро, переобрання якого на другий термін не визнано багатьма державами, оголосив 24 січня про закриття дипломатичних установ країни в США. За його словами, працівники посольства та консульств у суботу залишать США. Він повторив свою вимогу, що співробітники диппредставництв США повинні залишити Венесуелу до 27 січня, повідомляє агентство dpa.

Нагадаємо, напередодні Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі США та висунув вимогу, щоб американські дипломати залишили країну. Однак вашингтон не має наміру виконувати її. "Сполучені Штати не вважають, що екс-президент Ніколас Мадуро має повноваження, щоб розривати дипломатичні відносини або ж оголошувати наших дипломатів персонами нон-грата", - підкреслив Майк Помпео.

Президент США Дональд Трамп оголосив про визнання легітимності Гуайдо майже одразу після того, як той у середу проголосив себе главою держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку ж Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

"Заколот проти демократії"

У четвер міністр оборони Венесуели Владімір Падріно підтвердив відданість армії країни Мадуро. За словами Падріно, проголошення Гуайдо себе в.о. президента було нічим іншим, як "заколотом проти демократії". "Громадянська війна не вирішить проблеми Венесуели", - заявив він, закликавши до діалогу та "конституційного розв'язання" кризи.

За останніми даними правозахисників, у Венесуелі з початку цього тижня під час масових антиурядових акцій протесту загинули щонайменше 26 осіб. Напередодні венесуельські силовики заарештували 175 осіб.

10 січня Ніколас Мадуро, якого опозиція звинувачує в знищенні демократії у Венесуелі, розпочав другий президентський термін, що триватиме до 2025 року. Згідно з офіційними даними, на президентських виборах в травні 2018 року Мадуро отримав 68 відсотків голосів. Значна частина опозиції бойкотувала вибори і не визнала їхні результати. Так само не визнали переобрання Мадуро й США, Євросоюз, та більшість держав Латинської Америки.