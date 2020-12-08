Криворізьке рокірування: чи є альтернатива "регіоналам" у рідному місті Зеленського

Пізно ввечері 7 грудня криворізький тервиборчком оголосив офіційні результати другого туру виборів мера: новим очільником міськради стане 47-річний Костянтин Павлов, кандидат від "Опозиційної платформи - За життя". Минулої неділі за нього проголосували 57 відсотків виборців міста при явці близько 35 відсотків.

47-річний Павлов - досвідчений криворізький політик, як і більшість містян виходець з місцевої металургійної індустрії. З 2005 року - в Партії регіонів, з 2006 - засідав у радах Кривого Рогу та Дніпропетровській області, а 2012 та 2014 року обирався навіть до Верховної Ради.

Влітку 2019 Костянтин Павлов вперше програв рідний одномандатний округ - там його випередив кандидат від "Слугу народу" Володимир Захарченко. Та трохи більше ніж за рік Павлов взяв несподіваний реванш, так і не давши пропрезидентській силі отримати контроль над рідним містом голови держави.

Заміна на полі

За результатами першого туру Павлов не повинен був продовжувати перегони - на них він посів третє місце, лишаючись в тіні жорсткого протистояння між кандидатом від "слуг" Дмитром Шевчиком та чинним мером Юрієм Вілкулом, радником якого офіційно був. Навіть у своїй передвиборній кампанії у вересні-жовтні Костянтин Павлов агітував криворожан голосувати "за себе або за Юрія Вілкула" і в результаті отримав менше 16 тисяч голосів.

Та Вілкула, який керував Кривим Рогом останні 10 років, підвело здоров'я - 17 листопада він публічно відмовився від подальших перегонів через проблеми з серцем. Здавалося б, шанси Дмитра Шевчика мали стрімко зрости - адже такий поворот прямо підтверджував чи не головний посил його передвиборної кампанії: 70-річний мер засидівся й має звільнити крісло, поступившись молодим.

Однак міський голова не збирався здаватися просто так. Знімаючи, кандидатуру, він закликав своїх виборців голосувати за Павлова і таким чином фактично зберіг владу в місті.

Кривий Ріг напередодні місцевих виборів 2020

"Вілкул за Павлова" - такі агітаційні білборди в останні тижні перед голосуванням заповнили ледь не всі вільні площі в Кривому Розі. Поряд з ними агітація і самого Павлова, який вирішив розмовляти з виборцями з позицій чинної влади: вихваляючись досягненнями міськради, обіцяючи підвищення соціальних виплат, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та "рішучі дії проти підприємств-забруднювачів екології".

Останнє гасло, вочевидь, є закидом і в бік конкурента, адже Дмитро Шевчик - гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату, що входить до групи "Метінвест" олігархів Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Протидія "маріонетці олігархів" та "металургійним босам" - ще один стовп, на якому спочатку Юрій Вілкул, а потім Костянтин Павлов будували свої кампанії.

Громадська мережа "Опора" у своєму попередньому звіті про вибору в Кривому Розі звертає увагу ще на інший важливий стовп - адмінресурс міськради. "Відсутність чіткого розмежування діяльності радника міського голови Костянтина Павлова та його активності як кандидата, порушення звичайного режиму публічної діяльності (…) спричинили недотримання міською радою Кривого Рогу демократичних стандартів функціонування публічної адміністрації під час виборів", - пишуть аналітики.

Стабільність понад усе

Дмитрові Шевчику перед таким натиском довелось непереливки. Його номінація наприкінці серпня здивувала багатьох навіть всередині партії "Слуга народу" - у рідному місті президента та його оточення очікували більш відомої та популярної кандидатури.

Штабу Шевчика навіть довелося змінити головний меседж кампанії: якщо на початку осені він закликав виборців до рішучих змін у міськраді, то наприкінці вже говорив про такі традиційні для Кривого Рогу теми, як "розвиток, добробут, стабільність". З агітаційних матеріалів кандидата перед другим туром майже повністю зникла згадка про "слуг народу", та навіть колір білбордів змінився з партійного яскраво-зеленого на більш стриманий.

Але без адмінресурсу не обійшлося й тут - "Опора" називає його вплив на кампанію Дмитра Шевчика менш системним, проте більш високоповажним, адже за кандидата фактично агітував президент на офіційній нараді з питань розвитку Кривого Рогу. "Враховуючи висловлену підтримку, публічне звернення Володимира Зеленського до виборців міста із закликом взяти участь у голосуванні мало характер цілеспрямованої мобілізації виборців конкретного претендента", - зазначається в звіті організації.

Та мобілізувати вдалося менше 70 тисяч громадян. Дмитро Шевчик, який перестав з’являтися на публіці наприкінці листопада, коли захворів на коронавірус, 7 грудня подякував виборцям та пообіцяв і далі «контролювати кожен крок міської влади». Він не відповів на прохання DW поговорити про причини своєї поразки телефоном.

Довічний союз

Костянтин Павлов як і Дмитро Шевчик не надто вип'ячував перед другим туром свою партійну приналежність. Агітаційні матеріали, хоч і витримані в блакитній кольоровій гаммі ОПЗЖ, називали його "кандидатом від Кривого Рогу". Проте за результатам жовтневого голосування "Опозиційна платформа" стала третьою за розміром політичною силою у новій міськраді після "Блоку Вілкула "Українська перспектива" та "Слуги народу".

У письмовій відповіді на запитання DW Костянтин Павлов повідомив про створення коаліції між "Перспективою" та ОПЗЖ на основі об'єднаних програм - до неї увійдуть 28 депутатів з 54. "Формування такої більшості в міськраді безумовно важливо для роботи мера, адже будь-які важливі рішення, в тому числі по бюджету міста, затверджуються більшістю. Зараз така більшість вже є", - пише Павлов.

Він також закликав долучитися до союзу із своїм колишнім шефом й інші політичні партії, які увійшли до міськради - окрім СН, це "Сила людей" та "Європейська солідарність". "Звісно ж, у нас були опоненти на виборах. Але саме опоненти, а ні в якому разі не вороги. Я до них ставлюся з повагою і закликаю припинити всі суперечки й розбіжності", - зазначає Костянтин Павлов, який ще два місяці тому навивав свого основного конкурента "шавчиком".

Дмитро Шевчик не працюватиме у майбутній міськраді Кривого Рогу. Замість нього партійний список "Слуг народу" очолювала підприємниця Тетяна Чередниченко. Вона відмовилась відповідати на запитання DW про стратегію партії президента в його рідному місті та можливі коаліції.