Кремль: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але обговорювати Крим не хоче

Президент Росії Володимир Путін готовий зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, але питання Криму на цій зустрічі він обговорювати не хоче. Про це у неділю, 5 вересня, повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков.

"Якщо говорити про політичну волю президента Путіна - він її чітко підтвердив і перепідтвердив: він готовий зустрічатися, і він вважає, що ось той сумний стан, в якому зараз перебувають російсько-українські відносини, це нікуди не годиться, і це треба, звичайно, виправляти", - сказав Пєсков в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1".

Він також зазначив, що Крим не може бути пунктом порядку денного переговорів двох президентів. "Річ у тому, що для нас же не існує теми Криму. А, як нам кажуть в Офісі президента України, Зеленський хоче обговорювати Крим. Ну, Крим з якої точки зору? Явно не з точки зору, що це регіон Російської Федерації. І в цьому плані це не може бути пунктом порядку денного переговорів", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, у квітні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь- якій точці Донбасу. Путін у відповідь заявив, що питання Донбасу Зеленському варто спочатку обговорювати з "керівниками" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Але якщо він захоче обговорити налагодження двосторонніх українсько-російських відносин, то його готові будуть прийняти в Москві в будь-який зручний час.

У відповідь Зеленський наголосив, що не обговорюватиме питання Донбасу з так званим керівництвом самопроголошених "республік", але доручив керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку узгодити з адміністрацією президента РФ дату і місце його зустрічі з Путіним.

Офіс президента розраховує, що Зеленський і Путін могли б обговорити стан виконання домовленостей, досягнутих лідерами країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина та Франція) на саміті в Парижі в грудні 2019 року. Пізніше Зеленський заявив, що не проти проведення зустрічі з Путіним у Ватикані. У червні Путін запевнив, що не проти зустрічі із Зеленським, але не розуміє, що саме вони можуть з ним обговорити.