Зеленський відкинув слова Путіна про "зовнішнє управління" Україною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі питання щодо України вирішуються лише в Україні та українською державою, коментуючи висловлювання президента Росії Володимира Путіна про те, що "Україна перебуває під зовнішнім управлінням США, Німеччини та Франції".

"У реальному світі всі питання щодо України вирішуються виключно в Україні та українською державою, а точно не у будь-якій сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками", які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку", - сказав Зеленський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому в четвер, 1 липня.

Також президент України парирував тезу Путіна про те, що українці та росіяни не є одним народом. "Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, в нас є багато спільного. В нас спільна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальна перемога над фашизмом і загальні трагедії", - сказав Зеленський. За його словами, "були б українці та росіяни одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів би жовто-блакитний прапор".

Читайте також: Законопроєкти у ВР: Володимиру Зеленському хочуть дати більше влади

Зеленський готовий зустрітися з Путіним

В інтерв'ю Зеленський виcловив готовність до зустрічі з російським президентом Путіним, якщо того "дійсно цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії". За словами президента України, "підготовка до цього непростого матчу триває".

Крім того, Зеленський бачить чітке та масштабне суспільне очікування рішень у російському суспільстві для припинення війни проти України. "Якщо неупереджено поглянути на суспільні настрої в Росії, то, очевидно, ми побачимо чітке та масштабне суспільне очікування рішень для реального припинення війни проти України. Російський народ точно не хоче будь-яких ескалацій і кривавих експансій", - заявив він. "Ми прекрасно розуміємо, що в російському суспільстві немає бажання продовжувати агресію проти України", - додав президент.

Читайте також: Саміту ЄС-РФ не буде: як у Брюсселі обговорювали ідею зустрічі з Путіним

Історичний вибір Україна - євроінтеграція

На думку Зеленського, історичним вибором України є ціннісна інтеграція в європейську та євроатлантичну спільноту. "Україна, як і будь-яка суверенна держава, самостійно обирає, як забезпечувати реалізацію власних національних інтересів. Особливо з точки зору безпеки. Це не підлягає сумніву", - сказав він. Коментуючи слова президента Росії про "освоєння України іноземними контингентами", Зеленський назвав їх "нав'язливою ідеєю".

Нагадаємо, що 30 червня під час "Прямої лінії" президент Росії Володимир Путін заявив, що занепокоєний "військовим освоєнням" території України іноземними контингентами, що становить загрозу для безпеки Росії. Він також зазначив, що нинішня влада України недружня до Росії. "Я не вважаю, що український народ є недружнім. Нічого подібного. Ми - єдине ціле. Сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до нас. Це абсолютно очевидно", - заявив Путін.