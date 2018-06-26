 Кремль заявив про підготовку зустрічі Путіна та Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Кремль заявив про підготовку зустрічі Путіна та Трампа

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, заявили в Москві. Точне місце та дата зустрічі поки невідомі.

Володимир Путін та Дональд Трамп (архівне фото)

Володимир Путін та Дональд Трамп (архівне фото)

Росія повідомила про підготовку зустрічі президента Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це у Кремлі заявили у середу, 27 червня, після переговорів Путіна із радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Москві.

Джон Болтон заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома країнами. За його словами, перед самітом президентів зустріч проведуть міністри закордонних справ обох країн. Однією з тем на зустрічі може стати повернення Росії до країн Великої вісімки. 

За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, місцем зустрічі президентів стане третя країна, яка є зручною для обох сторін. Про точне місце та дату Кремль повідомить 28 червня.

DW.COM

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За словами Юрія Ушакова, головними темами майбутньої зустрічі будуть двосторонні відносини, Сирія і питання роззброєння. Також може бути піднято питання ймовірного втручання Росії у вибори в США. Він повідомив, що, ймовірно, президенти спочатку зустрінуться віч-на-віч.

Зустріч може відбутися під час поїздки Трампа до Європи в середині липня. Він візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі, а також відвідає Великобританію. ЗМІ повідомляли, що Трамп та Путін можуть зустрітися у Відні чи Гельсінкі.

Попри примирливий тон заяв у день візиту Болтона в Росію останній наголосив, що позиція США залишається незмінною як щодо невизнання анексії українського Криму, так і щодо збереження санкції Вашингтона проти Москви.

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