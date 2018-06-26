Кремль заявив про підготовку зустрічі Путіна та Трампа

Росія повідомила про підготовку зустрічі президента Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це у Кремлі заявили у середу, 27 червня, після переговорів Путіна із радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном у Москві.

Джон Болтон заявив, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома країнами. За його словами, перед самітом президентів зустріч проведуть міністри закордонних справ обох країн. Однією з тем на зустрічі може стати повернення Росії до країн Великої вісімки.

За словами помічника російського президента Юрія Ушакова, місцем зустрічі президентів стане третя країна, яка є зручною для обох сторін. Про точне місце та дату Кремль повідомить 28 червня.

За словами Юрія Ушакова, головними темами майбутньої зустрічі будуть двосторонні відносини, Сирія і питання роззброєння. Також може бути піднято питання ймовірного втручання Росії у вибори в США. Він повідомив, що, ймовірно, президенти спочатку зустрінуться віч-на-віч.

Зустріч може відбутися під час поїздки Трампа до Європи в середині липня. Він візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі, а також відвідає Великобританію. ЗМІ повідомляли, що Трамп та Путін можуть зустрітися у Відні чи Гельсінкі.

Попри примирливий тон заяв у день візиту Болтона в Росію останній наголосив, що позиція США залишається незмінною як щодо невизнання анексії українського Криму, так і щодо збереження санкції Вашингтона проти Москви.