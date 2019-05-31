Країни G20 хочуть реформувати правила оподаткування технологічних гігантів

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн Великої двадцятки (G20) хочуть реформувати міжнародні податкові правила для великих технологічних компаній, таких, як Google и Facebook. Про це вони заявили в неділю, 9 червня, після дводенного саміту в японському місті Фукуока, передає агенція dpa.

Країни G20 обіцяють продовжити співпрацю для "глобально справедливої, стійкої і сучасної міжнародної податкової системи", йдеться у звіті економістів. "Ми вітаємо нещодавні досягнення у сфері прозорості податків, включаючи прогрес в автоматичному обміні інформацією про фінансові рахунки для цілей оподаткування", - наголосили представники G20.

Водночас представники країн Великої двадцятки заявили, що готові боротися з посиленою торговельною напруженістю у світі. Фінансові лідери очікують, що зростання світової економіки в цьому та наступному році буде помірним. "Головне, що торговельна та геополітична напруженість посилюється. Ми й надалі працюватимемо з цими ризиками та будемо готові до подальших дій", - ідеться у заключному комюніке саміту.

Зустріч представників G20 відбулася на тлі загострення торговельної суперечки між США та КНР. Міністр фінансів США Стівен Мнучін повідомив, що на полях саміту він обговорив питання торгівлі між двома країнами з керівником Народного банку Китаю І Ганом. Утім, за словами Мнучіна, США та Китай не планують жодних торговельних переговорів до зустрічі американського та китайського лідерів держав, яка має відбутися під час саміту G20 в Осаці пізніше цього місяця.

Нагадаємо, що останнім часом торговельна суперечка між США та Китаєм загострилася. В ніч на 10 травня президент США Дональд Трамп оголосив підвищення з 10 до 25 відсотків мит на китайські товари на 200 мільярдів доларів. До того 25-відсотковим митом обкладалися товари з КНР на 50 мільярдів доларів. Пізніше він розпорядився почати процес розширення митних зборів на майже весь імпорт товарів з КНР до США. У відповідь Китай з 1 червня підвищив мита на американські товари на 60 мільярдів доларів.