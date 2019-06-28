Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке попри розбіжності у кліматичному питанні

Лідери країн Великої двадцятки погодилися підписати заключне комюніке у суботу, 29 червня, включно з пунктом про захист клімату під час саміту G20 у японській Осаці, повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Вона уточнила, що текст комюніке буде "аналогічним" минулорічному, ухваленого на саміті G20 у Буенос-Айресі. Тоді 19 з 20 членів Великої двадцятки підтримали пункти про захист клімату.

"До останньої хвилини ми обговорювали питання про захист клімату, торгівлі та міграції. Після переговорів, які тривали впродовж днів і ночі, нам вдалося домовитися про заяву 19+1. Згідно з нею, 19 членів зобов'язалися виконувати ті ж самі завдання, що і в Буенос-Айресі", - цитує Меркель AFP. Канцлерка Німеччини додала, що дотримання пунктів Паризької кліматичної угоди "є незворотнім".

США знову стали єдиними, хто їх не підтримав. На прес-конференції президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує пункти Паризької кліматичної угоди, бо "не хоче нищити роботу американських компаній" та "не хоче жертвувати величезними потужностями, які ми вибудовували роками".

Водночас, крім теми клімату, канцлерка Німеччини наголосила на важливості тісної співпраці членів G20 з ООН та іншими міжнародними організаціями у сфері міграційної політики.

Аналогічного принципу тісної співпраці учасники Великої двадцятки зобов'язалися дотримуватися і у сфері торгівлі. Зокрема, сторони погодилися сприяти "вільній, справедливій, недискримінаційній прозорій торгівлі та хорошому, сталому інвестиційному клімату". Крім того, у підсумковому комюніке наголошується на необхідності реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

США виступають проти пункту комюніке про захист клімату

Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці почався дводенний саміт країн Великої двадцятки. Під час нього політики планували обговорити стан світової економіки і торгівлі, зокрема й торговельні конфлікти, а також захист клімату та кризу в Перській затоці.

Cпірним виявилося питання захисту клімату. Після виходу США з Паризької кліматичної угоди на двох останніх самітах G20 Трамп відмовлявся схвалювати формулювання щодо захисту клімату, а тому в заключних деклараціях були зафіксовані розбіжності у поглядах між США та рештою держав G20. Цього року позицію США в питанні захисту клімату перед самітом в Осаці підтримали також Бразилія та Австралія.