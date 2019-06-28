 Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке попри розбіжності у кліматичному питанні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке попри розбіжності у кліматичному питанні

Після тривалих та напружених переговорів щодо пункту про захист клімату лідери країн Великої двадцятки таки погодилися підписати заключне комюніке.

Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке

Країни G20 погодилися підписати заключне комюніке

Лідери країн Великої двадцятки погодилися підписати заключне комюніке у суботу, 29 червня, включно з пунктом про захист клімату під час саміту G20 у японській Осаці, повідомила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel).

Вона уточнила, що текст комюніке буде "аналогічним" минулорічному, ухваленого на саміті G20 у Буенос-Айресі. Тоді 19 з 20 членів Великої двадцятки підтримали пункти про захист клімату. 

DW.COM

За повідомленням Білого дому, темами переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна стали ситуації в Ірані, Сирії, Венесуелі та Україні. Трамп наголошував на хороших стосунках з Путіним. (28.06.2019)

Президент США Дональд Трамп пообіцяв китайському лідеру Сі Цзіньпіну розблокувати поставки американських фірм для Huawei. (29.06.2019)

В Осаці стртував саміт G20. Лідери держав обговорять стан світової економіки та торгівлі, захист клімату та кризу в Перській затоці. Заплановано і чимало важливих двосторонніх зустрічей на полях саміту. (28.06.2019)

"До останньої хвилини ми обговорювали питання про захист клімату, торгівлі та міграції. Після переговорів, які тривали впродовж днів і ночі, нам вдалося домовитися про заяву 19+1. Згідно з нею, 19 членів зобов'язалися виконувати ті ж самі завдання, що і в Буенос-Айресі", - цитує Меркель AFP. Канцлерка Німеччини додала, що дотримання пунктів Паризької кліматичної угоди "є незворотнім".

США знову стали єдиними, хто їх не підтримав. На прес-конференції президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримує пункти Паризької кліматичної угоди, бо "не хоче нищити роботу американських компаній" та "не хоче жертвувати величезними потужностями, які ми вибудовували роками".

Водночас, крім теми клімату, канцлерка Німеччини наголосила на важливості тісної співпраці членів G20 з ООН та іншими міжнародними організаціями у сфері міграційної політики.

Аналогічного принципу тісної співпраці учасники Великої двадцятки зобов'язалися дотримуватися і у сфері торгівлі. Зокрема, сторони погодилися сприяти "вільній, справедливій, недискримінаційній прозорій торгівлі та хорошому, сталому інвестиційному клімату". Крім того, у підсумковому комюніке наголошується на необхідності реформування Світової організації торгівлі (СОТ).

США виступають проти пункту комюніке про захист клімату

Нагадаємо, 28 червня в японській Осаці почався дводенний саміт країн Великої двадцятки. Під час нього політики планували обговорити стан світової економіки і торгівлі, зокрема й торговельні конфлікти, а також захист клімату та кризу в Перській затоці.

Cпірним виявилося питання захисту клімату. Після виходу США з Паризької кліматичної угоди на двох останніх самітах G20 Трамп відмовлявся схвалювати формулювання щодо захисту клімату, а тому в заключних деклараціях були зафіксовані розбіжності у поглядах між США та рештою держав G20. Цього року позицію США в питанні захисту клімату перед самітом в Осаці підтримали також Бразилія та Австралія. 

Дивитись відео 02:38

Саміт G20 у Гамбурзі: протестувальники вже приїхали (03.07.2017)

Аудіо й відео до теми

Саміт G20 у Гамбурзі: протестувальники вже приїхали (03.07.2017)  

Також за темою

Japan G20 Gipfel Osaka Gruppenbild

В Японії розпочався саміт Великої двадцятки 28.06.2019

В Осаці стртував саміт G20. Лідери держав обговорять стан світової економіки та торгівлі, захист клімату та кризу в Перській затоці. Заплановано і чимало важливих двосторонніх зустрічей на полях саміту.

Japan G20 Gipfel Osaka

Зустріч Меркель з Трампом: у центрі уваги - Україна та Іран 28.06.2019

Анґела Меркель провела зустріч з Дональдом Трампом на полях саміту Великої двадцятки. Трамп назвав Меркель "великою подругою", незважаючи на нещодавню критику політики Німеччини.

USA | Donald Trump

Трамп скасував зустріч із Путіним на G20 через Керченську кризу 29.11.2018

Президенти США і Росії мали зустрітися в рамках саміту Великої двадцятки 1 грудня. Трамп скасував зустріч із Путіним, тому що Росія не повернула до України моряків і кораблі, які захопила в районі Керченської протоки.

Реклама

Докладно

Віктор Медведчук

Кого звільнили з полону сепаратистів і до чого тут Медведчук

З Донбасу повернулися четверо українських полонених. Віктору Медведчуку, який приписує собі звільнення, закидають піар.  

Північний потік-2

"Північний потік-2" не пролягатиме в водах Данії

Компанія-будівник "Північного потоку-2" відмовилася від прокладання газогону в територіальних водах Данії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  