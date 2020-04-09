 Країни G20 ввели мораторій на стягнення боргів з найбідніших країн через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Новини

Країни G20 ввели мораторій на стягнення боргів з найбідніших країн через коронавірус

Мораторій діятиме з 1 травня до кінця 2020 року. Два дні тому схоже рішення ухвалив МВФ. Група G20 сподівається, що до ініціативи приєднаються і приватні кредитори.

Група G20, у якій головує зараз Саудівська Аравія, погодилася на мораторій щодо стягнення боргів з найбідніших країн світу

Група G20, у якій головує зараз Саудівська Аравія, погодилася на мораторій щодо стягнення боргів з найбідніших країн світу

Країни Великої двадцятки (G20) в середу, 15 квітня, досягнули домовленості щодо підтримки ідеї тимчасового припинення сплати боргів найбіднішими країнами світу. Призупинення платежів з обслуговування боргів для найбідніших країн світу набуде чинності з 1 травня і триватиме до кінця 2020 року. Передбачається, що мораторій може бути продовжено. 

"Ми підтримуємо тимчасове призупинення платежів з обслуговування боргів для найбідніших країн", - йдеться в заключному комюніке міністрів фінансів і голів центральних банків G20 за підсумками їхньої віртуальної зустрічі, повідомляє агенція новин AFP. Усі офіційні кредитори на двосторонній основі приєднаються до цієї ініціативи, зазначається в комюніке.

Група G20, що об'єднує країни з найбільшими економіками світу, також закликала приватних кредиторів, які працюють через Інститут міжнародних фінансів, долучитися до ініціативи.

Рішення про призупинення виплат як основного боргу, так відсотків поширюється на всі країни Міжнародної асоціації розвитку (IDA), які на сьогодні заборгували МВФ та Світовому банку. Також це стосується всіх найменш розвинених країн, що визначені такими ООН, і які зараз мають борги перед МВФ та Світовим банком, зазначає агенція новин Reuters.

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Як повідомлялося, 13 квітня Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення звільнити від сплати за боргами протягом шести місяців 25 найбідніших країн світу.

За словами директорки МВФ Крісталіни Георгієвої, МВФ надасть гранти бідним і найбільш уразливим країнам-членам МВФ для виплат за їхніми боргами перед фондом на початковому етапі протягом наступних шести місяців.

У МВФ сподіваються, що рішення допоможе цим країнам спрямувати більше коштів на медицину та інші сфери, залучені до боротьби з викликаною новим коронавірусом хворобою COVID-19 та її наслідками.

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