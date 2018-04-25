Країни-донори пообіцяли сім мільярдів доларів допомоги Сирії

Міжнародна спільнота зібрала рекордну суму для допомоги мирним жителям Сирії. Найбільше фінансове зобов'язання взяв на себе Європейський Союз.
Міжнародні донори погодилися виділити протягом 2019 року близько семи мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для цивільних мешканців Сирії. Про це повідомили ввечері у четвер, 14 березня, у Єврокомісії за підсумками триденної міжнародної донорської конференції, яка проходила у Брюсселі.
Це рекордна сума, яку дотепер вдавалося зібрати для потреб Сирії на донорських конференціях, і на один мільярд доларів перевищує ціль, яку перед собою ставили організатори конференції - Євросоюз та Організація Об'єднаних Націй. У конференції взяло участь понад 50 держав світу, інформує агенція dpa.
Найбільше фінансове зобов'язання взяв на себе ЄС - два мільярди євро. Німеччина зобов'язалася виділити 1,44 мільярда євро протягом 2019-2021 років, з них близько 800 мільйонів - у поточному році. 400 мільйонів доларів пообіцяли виділити США, і 400 мільйонів фунтів (464 мільйони євро) - Великобританія.
Утім, учасникам конференції так і не вдалося зібрати суми у дев'ять мільярдів доларів - саме у таку суму оцінює ООН потреби Сирії у гуманітарній допомозі протягом поточного року. Ці кошти мають бути виділені як на підтримку сирійців, які потерпають від війни у себе на батьківщині, так і тих, хто, рятуючи своє життя, виїхали за межі країни і стали біженцями.
Попре те, що зібраних коштів недостатньо для покриття усіх потреб, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок висловив "велике задоволення" таким результатом. Він наголосив, що завершити війну у Сирії можливо лише шляхом політичного рішення.
Перед конференцією в ООН оцінювали потреби у гуманітарній допомозі сирійських біженців, насамперед у Туреччині, Лівані та Йорданії, у приблизно 5,5 мільярда доларів. Ще 3,3 мільярда доларів мало б піти на потреби населення у самій Сирії.
Від початку сирійського конфлікту у 2011 році країну залишили 5,6 мільйона людей, а кількість внутрішньо переміщених осіб є ще більшою. Понад 11,7 мільйона людей у країні потребують гуманітарної допомоги.