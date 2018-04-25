 Країни-донори пообіцяли сім мільярдів доларів допомоги Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Країни-донори пообіцяли сім мільярдів доларів допомоги Сирії

Міжнародна спільнота зібрала рекордну суму для допомоги мирним жителям Сирії. Найбільше фінансове зобов'язання взяв на себе Європейський Союз.

Учасники донорської конференції у Брюсселі

Учасники донорської конференції у Брюсселі

Міжнародні донори погодилися виділити протягом 2019 року близько семи мільярдів доларів на гуманітарну допомогу для цивільних мешканців Сирії. Про це повідомили ввечері у четвер, 14 березня, у Єврокомісії за підсумками триденної міжнародної донорської конференції, яка проходила у Брюсселі.

Це рекордна сума, яку дотепер вдавалося зібрати для потреб Сирії на донорських конференціях, і на один мільярд доларів перевищує ціль, яку перед собою ставили організатори конференції - Євросоюз та Організація Об'єднаних Націй. У конференції взяло участь понад 50 держав світу, інформує агенція dpa.

Найбільше фінансове зобов'язання взяв на себе ЄС - два мільярди євро. Німеччина зобов'язалася виділити 1,44 мільярда євро протягом 2019-2021 років, з них близько 800 мільйонів - у поточному році. 400 мільйонів доларів пообіцяли виділити США, і 400 мільйонів фунтів (464 мільйони євро) - Великобританія.

Утім, учасникам конференції так і не вдалося зібрати суми у дев'ять мільярдів доларів - саме у таку суму оцінює ООН потреби Сирії у гуманітарній допомозі протягом поточного року. Ці кошти мають бути виділені як на підтримку сирійців, які потерпають від війни у себе на батьківщині, так і тих, хто, рятуючи своє життя, виїхали за межі країни і стали біженцями.

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Попре те, що зібраних коштів недостатньо для покриття усіх потреб, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок висловив "велике задоволення" таким результатом. Він наголосив, що завершити війну у Сирії можливо лише шляхом політичного рішення.

Перед конференцією в ООН оцінювали потреби у гуманітарній допомозі сирійських біженців, насамперед у Туреччині, Лівані та Йорданії, у приблизно 5,5 мільярда доларів. Ще 3,3 мільярда доларів мало б піти на потреби населення у самій Сирії.

Від початку сирійського конфлікту у 2011 році країну залишили 5,6 мільйона людей, а кількість внутрішньо переміщених осіб є ще більшою. Понад 11,7 мільйона людей у країні потребують гуманітарної допомоги.

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