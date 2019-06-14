 Крамп-Каренбауер закликлає Зеленського йти курсом реформ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2019

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Новини

Крамп-Каренбауер закликлає Зеленського йти курсом реформ

Міністерка оборони Німеччини і очільниця ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер прокоментувала попередні результати парламентських виборів в Україні та висловилася також щодо майбутнього санкцій проти РФ.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Архівне фото)

Міністерка оборони Німеччини і очільниця Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у понеділок, 22 липня, прокоментувала попередні результати вибори до Верховної Ради України, які відбулися в Україні напередодні. Крамп-Карренбауер закликала президента України Володимира Зеленського йти "рішучим курсом реформ".

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Європейські видання називають вибори до Ради важливими не лише для України, але й для всієї Європи. Утім, сигнал, який надсилають українці, віддавши владу партії "Слуга народу", деякі оглядачі вважають тривожним. (22.07.2019)

Аннеґрет Крамп-Карренбауер змінила на посаді міністерки оборони ФРН Урсулу фон дер Ляєн. 24 липня вона складе присягу у Бундестазі. (17.07.2019)

Переконливі результати проперзидентської партії "Слуга народу" на виборах свідчать про "сильний мандат для втілення амбітних планів реформ", сказала вона у Берліні. "Ми очікуємо, що він (Зеленський. - Ред.) неухильно втілюватиме ці реформи для того, щоби виправдати надії українців", - додала міністерка оборони ФРН. Першочерговими завданнями вона бачить боротьбу із корупцією та створення рамкових умов для розвитку економіки та модернізації державного управління в Україні.

Крамп-Карренбауер наголосила, що вибори до українського парламенту 21 липня були "вільними і справедливими" та для всього регіону є прикладом "мирної зміни влади, як і на попередніх виборах президента".

Нова очільниця оборонного відомства ФРН не обійшла увагою і тему майбутнього санкцій проти Росії, запроваджених Євросоюзом у зв'язку з агресією РФ в Україні. Вона виступила за збереження штрафних заходів проти РФ, "допоки у російській поведінці не відбудуться зміни".

Нагадаємо, що пропрезидентська партія "Слуга народу" набирає понад 42,6 відсотка голосів за результатами підрахунку Центрвиборчкомом України понад 70 відсотків протоколів, а її кандидати лідирують у понад 120-ти мажоритарних округах.

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Європейська преса про перемогу "Слуги народу"

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