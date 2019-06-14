Крамп-Каренбауер закликлає Зеленського йти курсом реформ

Міністерка оборони Німеччини і очільниця Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у понеділок, 22 липня, прокоментувала попередні результати вибори до Верховної Ради України, які відбулися в Україні напередодні. Крамп-Карренбауер закликала президента України Володимира Зеленського йти "рішучим курсом реформ".

Переконливі результати проперзидентської партії "Слуга народу" на виборах свідчать про "сильний мандат для втілення амбітних планів реформ", сказала вона у Берліні. "Ми очікуємо, що він (Зеленський. - Ред.) неухильно втілюватиме ці реформи для того, щоби виправдати надії українців", - додала міністерка оборони ФРН. Першочерговими завданнями вона бачить боротьбу із корупцією та створення рамкових умов для розвитку економіки та модернізації державного управління в Україні.

Крамп-Карренбауер наголосила, що вибори до українського парламенту 21 липня були "вільними і справедливими" та для всього регіону є прикладом "мирної зміни влади, як і на попередніх виборах президента".

Нова очільниця оборонного відомства ФРН не обійшла увагою і тему майбутнього санкцій проти Росії, запроваджених Євросоюзом у зв'язку з агресією РФ в Україні. Вона виступила за збереження штрафних заходів проти РФ, "допоки у російській поведінці не відбудуться зміни".

Нагадаємо, що пропрезидентська партія "Слуга народу" набирає понад 42,6 відсотка голосів за результатами підрахунку Центрвиборчкомом України понад 70 відсотків протоколів, а її кандидати лідирують у понад 120-ти мажоритарних округах.