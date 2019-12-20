Космічний корабель Starliner повернувся на Землю

Американський космічний корабель Starliner компанії Boeing, якому не вдалося зістикуватися з Міжнародною космічною станцією (МКС), у неділю, 22 грудня, успішно повернувся на Землю, повідомило NASA. Він здійснив м'яку посадку на полігоні Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико.

Перед посадкою на спусковій капсулі корабля розкрилися парашути. Капсула, що спускається вперше, здійснила м'яку наземну посадку. Всі попередні американські апарати здійснювали посадку на воду.

Starliner, створений для майбутніх польотів американських астронавтів на орбіту, був запущений 20 грудня до МКС ракетою- носієм Atlas V, що стартувала з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Ракета успішно вивела тестовий непілотований корабель на суборбітальну траєкторію.

Однак після цього на кораблі виникла проблема, пов'язана зі збоєм системи розрахунку часу роботи двигунів, в результаті якої він вийшов на нештатну, нижчу орбіту для зближення з МКС. Через це корабель перевитратив паливо, і стикування з МКС стало неможливим. У неділю корабель почав сходження з орбіти з висоти 250 кілометрів. Наразі МКС перебуває на орбіті понад 400 кілометрів.

У рамках контракту з NASA корпорація Boeing отримала більше п'яти мільярдів доларів на розробку, створення і здійснення місій корабля Starliner із доставки астронавтів на МКС і повернення їх на Землю. Він призначений для екіпажу у складі семи осіб. На борту Starliner перебував тестовий манекен, а також харчові продукти, одяг та подарунки на Різдво, які планувалося доставити для екіпажу МКС.

Інша американська компанія SpaceX за схожим контрактом з NASA отримала 3,1 мільярда доларів для розробки свого космічного корабля Crew Dragon, який в березні вже виконав перший безпілотний випробувальний політ на станцію в автоматичному режимі. Обидві компанії планують у першій половині 2020 року здійснити на своїх кораблях перші пілотовані польоти американських астронавтів на низьку навколоземну орбіту.