 Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2021

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Новини

Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції

Корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати у 2022 році.

Запуск китайського космічного вантажного корабля Тяньчжоу-2

Запуск китайського космічного вантажного корабля "Тяньчжоу-2"

Китайський космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-2" у неділю, 30 травня, успішно пристикувався з базовим модулем майбутньої космічної станції "Тяньхе", повідомило державне інформаційне агентство "Сіньхуа" з посиланням на Національне космічне управління КНР CMSA.

Вантажний корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати у 2022 році.

Цей космічний корабель запустили напередодні за допомогою пускової установки Langer Marsch-7 з десятиденною затримкою. Місію відкладали з технічних причин.

Нагадаємо, наприкінці квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції, що є першим етапом її створення. Всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.

Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які пристикують до основого.

У червні пілотований корабель "Шеньчжоу-12" повинен доставити на "Тяньхе" трьох космонавтів для складання і підключення доставленого обладнання.

Загальна вага станції після завершення її будівництва в 2022 році складе близько 100 тонн. Вона буде в кілька разів меншою за Міжнародну космічну станцію. Китайська космічна станція буде здатна приймати трьох членів екіпажу. Космонавти житимуть на станції по півроку.

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Зонд NASA взяв проби космічного пилу астероїда (21.10.2020)

  • Відразу до роботи: перші фото з місії

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Відразу до роботи: перші фото з місії

    Марсохід Perseverance, який на Марс відрядила NASA, не став гаяти жодної хвилини. Відразу після приземлення на поверхню червоної планети ввечері четверга за київським часом він відіслав на Землю чорно-білі знімки. Науковці сподіваються, що вже незабаром вони отримають подальші фото, відео та, можливо, аудіозаписи з Марсу.

  • Приземлення марсоходу на Марсі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    "Сім хвилин жаху"

    Приблизно за сім хвилин до посадки літальний апарат увійшов в атмосферу Марсу зі швидкістю приблизно 20 тисяч кілометрів на годину. Через надто складні маневри, які необхідно було виконати при посадці, у контрольному пункті NASA ще раніше говорили про цей завершальний етап подорожі, як про "сім хвилин жаху".

  • Посадка марсоходу Preserverance

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Після входження в атмосферу Марсу

    Після входження в атмосферу у літального апарату відкрився гальмівний парашут. Спеціальний щит, який слугував для захисту від надвисоких температур, відділився. Включилися ракетні турбіни, які допомогли суттєво зменшити швидкість.

  • Посадка марсоходу Preserverance на Марсі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    "Приземлення підтверджено"

    Під час останньої фази приземлення з висоти приблизно 20 метрів спеціальний кран опустив марсохід на поверхню планети в кратері Єзеро. Після цього платформа з краном приземлилась і сама. "Приземлення підтверджено", - завив керівник маневру приземлення, інженер NASA Сваті Мохан, слова якого процитувало інформаційне агентство AFP.

  • Емоції в контрольному центрі NASA

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Емоції в контрольному центрі NASA

    З величезним полегшенням й радістю сприйняли в контрольному центрі NASA звістку про посадку марсохода. Один з директорів NASA Томас Цурбахен зізнався, що навіть знехтував правилами, встановленими під час пандемії COVID-19, і, не стримуючи емоції, почав обнімати колег. Президент США Джо Байден заявив про "історичну" посадку.

  • Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Марсохід Perseverance слідуватиме за водою

    Мета місії "Марс-2020" - з'ясувати, чи є життя на червоній планеті, а також зрозуміти, чи може її атмосфера так змінитися, що стане придатною для життя людей. Як пояснили в NASA, марсохід Perseverance ("Наполегливість") "слідуватиме за водою". Цим пояснюється й вибір місця висадки - вважається, що поблизу кратера Єзеро (Джезеро) є висохла річкова дельта й дно озера.

  • На фото: марсохід Perseverance та його гелікоптер

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Значно потужніший за попередника

    Новий марсохід NASA має допомогти своєму колезі Curiosity в його роботі на Марсі. Він важить понад одну тонну, несе на собі більше дослідницького обладнання та датчиків. Зокрема, марсохід оснащений сімома дослідницькими інструментами, 23 камерами, двома мікрофонами, одним лазером, а його маніпулятор потужніший за той, що на Curiosity. Він має навіть мінігелікоптер: на фото - перед марсоходом.

  • Гелікоптер на Марсі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    З мінігелікоптером на борту

    Гелікоптер на Марсі - це справжня прем'єра! Такий літальний апарат не використовувався ще під час жодної місії на червону планету. Можна собі уявити, що розробники застигли в напруженому очікуванні: як поводитиметься дрон в атмосфері Марсу і в умовах гравітації, яка є втричі меншою, ніж на Землі? Серед головних завдань місії - з'ясувати, чи можна видобувати кисень з марсіанських шарів ґрунту.

  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Робот-гігант

    Curiosity, якому допомагатиме Perseverance, - поки що найбільший і найсучасніший з усіх марсоходів. Він "приземлився" ще 6 серпня 2012 року і з того часу проїхав понад 22,3 кілометра. Він не просто марсохід. Його офіційна назва - "марсіанська наукова лабораторія", і це справді повноцінна лабораторія на колесах.

  • Обладнання Curiosity

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Чи він може похвалитися?

    Марсохід оснащений спеціальним спектрометром, який може аналізувати хімічні сполуки на відстані за допомогою лазера; повноцінною метеорологічною станцією, яка може вимірювати температуру, атмосферний тиск, радіацію, вологість і швидкість вітру; і найголовніше, хімічною лабораторією, яка може проводити детальні аналізи органічних сполук і постійно шукає ознаки інопланетного життя.

  • Curiosity оснащено потужним буром

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Не просто дряпати поверхню

    Curiosity довів теоретичну можливість життя на Марсі. Але він його ще не знайшов. Хоча й посилено шукає. Допомагає йому в цьому потужний бур. На зображенні він бере зразок всередині кратера Гейл.

  • Марсохід Curiosity на Марсі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Гайда до лабораторії!

    Марсіанський порох обробляється великою кількістю приладів. Спочатку, він фільтрується і розділяється на частинки різного розміру. Після цього ці частинки сортуються і відправляються до різних аналітичних лабораторних пристроїв.

  • Космічний корабель Pathfinder з марсоходом Sojourner

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Крихітний попередник

    Попередники Curiosity були значно меншими. 4 липня 1997 року маленький марсохід Sojourner залишив свої перші сліди на поверхні червоної планети. Це був перший повноцінний марсохід, обладнаний рентгенівським спектрометром для проведення хімічних аналізів і оптичними камерами.

  • Три покоління марсоходів на одному майданчику

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Коли розмір має значення

    Три покоління марсоходів. Крихітка попереду - це Sojourner. Його вага - 10,6 кілограма, це ненабагато більше, ніж іграшковий автомобіль. Максимальна швидкість: один сантиметр на секунду. Opportunity важить вже 185 кілограмів. Curiosity на цьому тлі - розміром з невеликий автомобіль та вагою в 900 кілограмів - майже гігант. Він може рухатись зі швидкістю 4-5 сантиметрів на секунду.

  • Sojourner на Марсі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Майже чотири місяці служби

    Sojourner за своє життя проїхав майже 100 метрів і передавав дані та фотографії до 27 вересня 1997 року. Це один з останніх знімків, зроблених за дев'ять днів до того, як з ним перервався радіозв'язок. Найімовірніше, цей маленький мандрівник заснув через батарею, яка не пережила холодних марсіанських ночей.

  • марсохід Opportunity

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Прокладаючи шлях для технологій майбутнього

    Без досвіду Sojourner нові марсоходи навряд чи можна було б собі уявити. У 2004 році NASA висадила на Марс два марсоходи одного модельного ряду: Spirit і Opportunity. Spirit прожив шість років, подолавши відстань у 7,7 кілометра. Цей марсохід долав гори, брав проби ґрунту і боровся із зимами та піщаними бурями. З його братом, Opportunity, науковці втратили зв'язок 13 лютого 2019 року.

  • маніпулятор Opportunity

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Безліч гаджетів

    Opportunity пройшов марафонську дистанцію в 42 кілометри ще в 2015 році, і на теперішній час він дослідив набагато більше території, ніж Curiosity. Він робив проби ґрунту за допомоги маніпулятора, а потім аналізував їх. Також він оснащений трьома різними спектрометрами і навіть 3D-камерою. Востаннє він працював у "Долині Наполегливості", перш ніж його вивела з ладу піщана буря.

  • Марсіанські пейзажі

    Посадка на Марсі: "Сім хвилин жаху" та фото з червоної планети

    Марсіанські пейзажі

    Ця панорама знята однією з камер Curiosity. Сучасні марсоходи лишатимуться в строю якомога довше - ще як мінімум п'ять років. Можливо, і довше. Марсіанський ландшафт здається вже якимось більш знайомим, ніж деякі пустелі тут, на Землі. Можливо, нам варто піддатися своїй пристрасті до подорожей - чи все ж таки краще залишити Марс роботам?

    Автор: Фабіан Шмідт, Микола Кондратенко


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