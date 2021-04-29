Космічний корабель Китаю зістикувався з модулем майбутньої орбітальної станції

Китайський космічний вантажний корабель "Тяньчжоу-2" у неділю, 30 травня, успішно пристикувався з базовим модулем майбутньої космічної станції "Тяньхе", повідомило державне інформаційне агентство "Сіньхуа" з посиланням на Національне космічне управління КНР CMSA.

Вантажний корабель доставив на модуль скафандри, обладнання та паливо для майбутньої орбітальної станції, яку Китай планує добудувати у 2022 році.

Цей космічний корабель запустили напередодні за допомогою пускової установки Langer Marsch-7 з десятиденною затримкою. Місію відкладали з технічних причин.

Нагадаємо, наприкінці квітня Китай вивів на орбіту основний модуль своєї першої космічної станції, що є першим етапом її створення. Всього для завершення її будівництва буде потрібно 11 запусків і трохи більше року.

Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які пристикують до основого.

У червні пілотований корабель "Шеньчжоу-12" повинен доставити на "Тяньхе" трьох космонавтів для складання і підключення доставленого обладнання.

Загальна вага станції після завершення її будівництва в 2022 році складе близько 100 тонн. Вона буде в кілька разів меншою за Міжнародну космічну станцію. Китайська космічна станція буде здатна приймати трьох членів екіпажу. Космонавти житимуть на станції по півроку.

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