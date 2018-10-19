 Корупційні схеми: як у Болгарії розкрадали фінансову допомогу ЄС (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2018

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Політика й суспільство

Корупційні схеми: як у Болгарії розкрадали фінансову допомогу ЄС (відео)

Після того, як болгарські журналісти почали викривати корупційні схеми політиків та олігархів у Болгарії, влада перейшла у наступ на свободу слова. Що ж такого накопали журналісти?

Символ стану свободи преси у Болгарії

Символ стану свободи преси у Болгарії

Це поле неподалік болгарської столиці Софії. Саме тут однієї вересневої уночі журналіст-розслідувач Дімітар Стоянов та його колега натрапили на вогнище, в якому згорали офіційні документи. За його словами, тут хотіли знищити докази розтрати грошей, виділених ЄС на фінансування будівельних проектів.

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Вбивства журналістів: ЄС повинен нарешті прокинутись

Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування. (09.10.2018)  

У Болгарії жорстоко вбито тележурналістку

Жорстоко вбита Вікторія Марінова у вересні запустила власне ток-шоу "Детектор" на болгарському телеканалі TVN. Представник ОБСЄ закликав до ретельного розслідування. (07.10.2018)  

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Новий судовий орган розглядатиме корупційні справи, до яких причетні міністри, депутати та мери міст. Створення нового суду вже розкритикували неурядові організації. (04.08.2017)  

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Корупція і шахрайство політиків та олігархів у Болгарії - після того, як болгарські журналісти почали розвінчувати корупційні схеми, влада почала наступ на свободу слова. Що такого накопали журналісти?

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