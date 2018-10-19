Корупційні схеми: як у Болгарії розкрадали фінансову допомогу ЄС (відео)

Це поле неподалік болгарської столиці Софії. Саме тут однієї вересневої уночі журналіст-розслідувач Дімітар Стоянов та його колега натрапили на вогнище, в якому згорали офіційні документи. За його словами, тут хотіли знищити докази розтрати грошей, виділених ЄС на фінансування будівельних проектів.