Корупційні схеми: як у Болгарії розкрадали фінансову допомогу ЄС (відео)

Після того, як болгарські журналісти почали викривати корупційні схеми політиків та олігархів у Болгарії, влада перейшла у наступ на свободу слова. Що ж такого накопали журналісти?
Це поле неподалік болгарської столиці Софії. Саме тут однієї вересневої уночі журналіст-розслідувач Дімітар Стоянов та його колега натрапили на вогнище, в якому згорали офіційні документи. За його словами, тут хотіли знищити докази розтрати грошей, виділених ЄС на фінансування будівельних проектів.
Вбивство болгарської журналістки Вікторії Марінової стало третім подібним випадком в ЄС за останній рік. Керівник "Репортерів без кордонів" Крістіан Мір вважає, що обов'язок ЄС - домогтися належного розслідування. (09.10.2018)
Жорстоко вбита Вікторія Марінова у вересні запустила власне ток-шоу "Детектор" на болгарському телеканалі TVN. Представник ОБСЄ закликав до ретельного розслідування. (07.10.2018)