Корорнавірус: CША відмовилися спільно зі світом розробляти вакцину через ВООЗ

Адміністрація Білого дому заявила у вівторок, 1 вересня, що США відмовляється брати учать у спільних міжнародних зусиллях, спрямованих на розробку та забезпечення справедливого розповсюдження вакцини проти COVID-19. Як пояснюється у заяві адміністрації Трампа, це рішення пояснюється тим, що ця ініціатива пов'язана з "корумпованою" Всесвітньою організацією охорони здоров'я, повідомляє агенція новин dpa.

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У своїй заяві прессекретар Білого дому Джадд Дір заявив, що США не хочуть накладати на себе обмеження через участь у організаціях, що перебувають під впливом ВООЗ та Китаю.

"Сполучені Штати й надалі залучатимуть наших міжнародних партнерів для забезпечення перемоги над вірусом, але ми не будемо обмежені багатосторонніми організаціями, що перебувають під впливом корумпованої Всесвітньої організації охорони здоров'я та Китаю", - цитує прессекретаря Білого дому агентство AP.

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"Цей президент (Трамп. - Ред.) не пошкодує ніяких коштів, щоб гарантувати, що будь- яка нова вакцина відповідає нашому власному золотому стандарту управління з контролю за продуктами харчування і ліками FDA, ретельно тестується і рятує життя", - додав Дір.

Нагадаємо, у липні адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгресу й організації Об'єднаних Націй про свій намір офіційно вийти зі складу ВООЗ. Рішення набуде чинності 6 липня 2021 року.

Глобальна ініціатива з вакцинації

У переговорах про приєднання до глобальної ініціативи ВООЗ та Глобального альянсу з вакцин та імунізації, відомої як COVAX, беруть участь більше 170 країн. Ця ініціатива спрямована на забезпечення глобального доступу до ефективної вакцини від коронавірусу для всіх країн. У COVAX стверджують, що у неї найбільший в світі і найрізноманітніший пул розробок щодо вакцини проти COVID-19.