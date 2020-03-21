 Коронавірус: Італія зупиняє всі підприємства, які не є ″життєво важливими″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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Коронавірус: Італія зупиняє всі підприємства, які не є "життєво важливими"

Через епідемію коронавірусної інфекції уряд Італії припиняє по всій країні роботу підприємств, які не є "абсолютно необхідними" для базового забезпечення громадян, заявив очільник італійського уряду Джузеппе Конте.

Через коронавірус Італія припиняє роботу підприємств, що не є життєво важливими

Через коронавірус Італія припиняє роботу підприємств, що не є життєво важливими

Уряд Італії у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції вирішив зупинити й зачинити всі підприємства і фабрики, які не є "життєво важливими". Про це рішення оголосив у своєму телезверненні ввечері суботи, 21 березня, італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте.

За його словами, уряд Італії вирішив припинити роботу на всій території країни виробничих потужностей, які не є "абсолютно необхідними, вирішальними і такими, від яких не можна відмовитися" для базового забезпечення громадян.

Продовольчі магазини працюватимуть 

Конте зазначив, що продовольчі магазини та аптеки, пошта і банки працюватимуть і надалі. "Ми сповільнимо виробничий двигун країни, але ми його не зупинимо", - запевнив очільник італійського уряду.

Інфографіка - як обмежувальні заходи зменшують темпи поширення епідемії COVID-19

Нові обмеження мають діяти до 3 квітня. Як очікується, відповідний указ опублікують у неділю, 22 березня, і він негайно набере чинності.

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COVID-19 - найбільша криза після Другї світової війни

За словами Конте, нині Італія переживає найбільшу кризу за весь час після Другої світової війни. Напередодні увечері стало відомо, що упродовж останньої доби кількість померлих від хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус, в Італії померли майже 800 людей.

Загалом кількість жертв нового захворювання в Італії станом на суботу, 21 березня, становила 4825 осіб. Кількість інфікованих коронавірусом перевищила позначку 53, 5 тисячі осіб.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


 

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