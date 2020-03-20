В Італії за добу від коронавірусу загинули майже 800 людей

В Італії, за даними влади, за минулу добу кількість хворих збільшилась на 6557 і сягнула 53 тисяч 378 осіб. За добу померла рекордна кількість хворих - 793 людини. Таким чином в країні від COVID-19, що викликається коронавірусом, загинули уже 4825 осіб.

Найбільше смертей - 546 - зафіксовано в провінції Ломбардія на півночі країни. Там же виявлено більше половини (3251) нових випадків зараження вірусом. Раніше було оголошено, що до перевірки дотримання карантину в Ломбардії підключать військових.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на вечір 21 березня загалом по всьому світу зафіксовано понад 303 тисячі випадків зараження. Від хвороби померли майже 13 тисяч людей.