Коронавірус: у Чехії та Словаччині різко зросла кількість заражень

Четвертий день поспіль у Чехії та Словаччині фіксуються рекордні показники нових випадків зараження коронавірусом. За даними чеського міністерства охорони здоров'я, оприлюдненими в суботу, 10 жовтня, напередодні в країні було зареєстровано 8618 нових випадків. Це на понад три тисячі більше, ніж днем раніше.

Загалом з початку пандемії в Чехії зареєстровано 109 374 випадки зараження, 905 осіб померли від COVID-19. При цьому в період 5-9 жовтня було зафіксовано 27 тисяч нових випадків інфікування та 146 жертв. Уряд країни відреагував на спалах новими карантинними обмеженнями. Прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що не виключає нового локдауну в Чехії.

Тим часом у Словаччині зареєстрували 1887 нових випадків інфікування. Це на понад 700 випадків більше, ніж напередоні. За словами словацького прем'єр-міністра Ігоря Матовича, в неділю, 11 жовтня, буде оголошено про нові карантинні обмеження.

Рекордний показник нових заражень було зафіксовано ще в одній країні регіону - Польщі (5300 випадків). Нагадаємо, що в країнах Європи 9 жовтня вперше з початку пандемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби.