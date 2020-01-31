Коронавірус у Китаї: загинуло щонайменше 259 людей

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом 2019-nCoV у Китаї вже перевищила 11 тисяч, а кількість загиблих від нього сягнула 259 осіб. Про це вранці суботи, 1 лютого, повідомляє інформаційне агентство dpa із посиланням на дані китайської влади.

При цьому в провінції Хубей за добу було зафіксовано 1347 нових випадків захворювання. Таким чином загальна кількість підтверджених випадків інфікування вірусом у регіоні сягнула 7153. Саме зі столиці провінції, міста Ухань, розпочалося поширення хвороби.

Очікується, що дані щодо захворюваності та смертності у Китаї можуть зрости після того, як надійде відповідна інформація з інших регіонів країни.

ВООЗ попереджає про спалахи в інших країнах

Також зараз відомо про понад 100 осіб, які захворіли новим коронавірусом за межами Китаю. Випадки інфікування вже були зафіксовані у щонайменше 23 країнах, серед яких США, Канада, Франція, Німеччина та Росія. При цьому у Німеччині інфікування відбулося від китаянки, яка прибула у країну для участі у робочому заході і відчула симптоми хвороби вже після повернення додому.

Через спалах коронавірусу низка країн вже заборонила в'їзд особам, які побували в Китаї в останні тижні

Саме передача вірусу від людини до людини за межами Китаю і стала для Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) причиною визнати спалах коронавірусу 2019-nCoV у Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Експерт ВООЗ Гауден Галеа заявив, що уряди інших країн мають готуватися до того, що спалахи хвороби можуть розпочатися й на їхній території.

США оголосили надзвичайний стан

У п'ятницю, 31 січня, аби уникнути розповсюдження вірусу, надзвичайний стан у сфері охорони здоров'я було оголошено у США. Пов'язані із цим заходи передбачають, зокрема, заборону на в'їзд в країну іноземцям, які побували у Китаї за останні 14 днів. Ця заборона не поширюватиметься на близьких членів родин американських громадян та людей, що офіційно проживають на території США.

Уряд Китаю вже оголосив дії Вашингтона такими, що суперечать рекомендаціям ВООЗ, яка раніше закликала не обмежувати подорожі та торгівлю через спалах коронавірусу.

Подібне до американського рішення було ухвалене й в Австралії. Росія, натомість, оголосила про закриття наземного кордону з Китаєм, а італійський уряд 31 січня запровадив у країні шестимісячний надзвичайний стан, що дозволило уряду виділити 5 мільйонів євро на заходи цивільної оборони.