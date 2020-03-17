Коронавірус: уряд України створить стабілізаційний фонд

Уряд України створить стабілізаційний фонд для подолання наслідків поширення коронавірусу, повідомив у середу, 18 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На Київщини оголосили режим НС

Цього ж дня у Київській області запровадили режим надзвичайної ситуації. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

"Проаналізувавши епідемічну ситуацію на території Київської області, спричинену вірусом COVID-19, вирішили класифікувати її, як "Медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня" та тимчасово ввести на території Київської області режим надзвичайної ситуації", - повідомляє пресслужба Київської облдержадміністрації.

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Уряд хоче евакуювати 35,2 тисяч українців з-за кордону

Тим часом в українському уряді заявили, що хочуть евакуювати 35,2 тисяч українців із інших країн. На це необхідно виділити 4,2 мільйона доларів, заявив під час засідання уряду міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Міністерство інфраструктури розрахувало потреби в коштах для здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення пасажирів авіаційним транспортом на нерегулярній основі, які мають намір повернутися в Україну та потребують евакуації. Загальний обсяг асигнувань, які пропонуються виділити з резервного фонду бюджету, складає суму, еквівалентну 4 161 752 мільйонам доларів", - сказав Криклій.

Шмигаль просить не виселяти студентів

Денис Шмигаль також зазначив, що "настійливо рекомендує" керівникам гуртожитків не виселяти студентів. За його словами, буде оголошено доручення міністерству освіти і науки про проведення роботи з керівниками освітніх закладів щодо того, щоб не виселяти студентів з гуртожитків. "Навпаки, сприяти тому, щоб вони залишалися в гуртожитках, максимально самоізольовувалися і допомогти їм забезпечити постачання продуктів і, за потреби, ліків", - зазначив прем'єр.

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Уряд доручив облдержадміністраціям розвозити людей з вокзалів

Також уряд України доручив головам обласних державних адміністрацій разом з Національною поліцією та міністерством внутрішніх справ забезпечити вивезення людей з авто- та залізничних вокзалів у відповідності до встановленого регламенту, тобто, щоб у транспорті було не більше 10 людей.

Нагадаємо, за останню добу в Україну з-за кордону повернулися 25 тисяч українців. Всього в Україні офіційно зареєстрували 14 випадків інфікування коронавірусом. Від нього померли двоє людей.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

