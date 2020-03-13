Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій

Усупереч тому, що ви, можливо, вже десь чули, новий коронавірус SARS-CoV-2, який здатен викликати захворювання COVID-19, не розроблений у китайській чи американській військовій лабораторії. Албанці не мають вродженого імунітету до вірусу. І прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов не має містичної аури, яка захищає його від інфікування новим коронавірусом, навіть якщо ворожка заявила про це на національному телебаченні.

Останнім часом поширюється велика кількість необґрунтованих тверджень про новий коронавірус, починаючи від смішного до абсурдного, закінчуючи шокуюче безглуздим.

Наприклад, YouTube-блогерка Дана Ешлі, нещодавно, розмістила в інтернеті відео, де розкзала, що, на її думку, стало справжньою причиною спалаху вірусу. Ешлі, яка має сотні тисяч підписників у YouTube та на Facebook, заявила, що COVID-19 з'явився тому, що в епіцентрі спалаху, китайському місті Ухань, була впроваджена мобільна технологія 5G.

Коли COVID-19 або SARS-CoV-2 з'являються в усіх заголовках, не дивно, що кількість дезінформації про коронавірус зростає. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила спеціалізований веб-сайт для розвінчування необґрунтованих тверджень про ліки від коронавірусу та про те, як поширюється вірус.

Довга історія теорій змови

Історично, спалах пандемій завжди супроводжувався поширенням чуток та теорій змови.

Але що саме мають на увазі під цим? Професор Міхаель Буттер (Michael Butter), який викладає в Тюбінгенському університеті, каже, що в теоріях змови, як правило, йдеться про те, що певна група людей таємно планує захопити під контроль та знищити якусь установу, країну чи весь світ.

Чорна смерть

У 14-му столітті, коли чума спустошувала Європу, ніхто не знав, як виникла хвороба. Незабаром з'явилися необґрунтовані чутки про те, що євреї спричинили спалах, отруївши колодязі, щоб контролювати світ. Євреїв звинуватили в тому, що вони поширили чуму - в результаті євреї стали жертвами смертельних погромів і насильницьких вигнань.

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"Іспанський грип": Форт Райлі в Канзасі (США), 1918 рік

Пандемія грипу 1918 року

У період з 1918 по 1920 рік від так званого "іспанського грипу" померло від 25 до 50 мільйонів людей, що робить його більш смертельним, ніж Перша світова війна, яка закінчилася в тому ж році, коли почалася пандемія грипу. Оскільки джерела спалаху вірусу залишалися загадкою до 1930-х років, дехто вважав, що вірус розробили німецькі військові для використання як зброї.

Нашестя жуків у Східній Німеччині

Коли в 1950 році нашестя колорадського жука загрожувало знищенням усіх культур картоплі Східної Німеччини, соціалістичне керівництво країни швидко знайшло винних. Намагаючись відвести увагу від власних прорахунків, Східна Німеччина звинуватила США в тому, що вони організували нашестя колорадського жука, щоб підірвати економіку країни.

Операція Детрік

Початок епідемії СНІДу в США протягом 1980-х років супроводжувався розгорнутою кампанією з дезінформації зі сторони Радянського Cоюзу. У 1983 році радянська спецслужба КДБ поширила чутки про те, що США розробили СНІД у Форт-Детріку як біологічну зброю і протестували його на ув'язнених, етнічних меншинах та геях. Вони також стверджували, що США навмисно перекладають провину на афроамериканців, кажучи, що захворювання з'явилося на африканському континенті.

У 1985 році німецький професор біології російського походження Якоб Сегал навіть опублікував псевдонаукове дослідження для підтвердження теорії змови. І хоча багато біологів та медичних експертів відкинули необґрунтовані заяви, теорія змови залишається популярною і сьогодні.

Знову винні США

На початку 1990-х років Радянський Союз розпався, а національні установи охорони здоров’я значною мірою взяли під контроль СНІД. Однак у цей час Африка пережила масштабний спалах еболи. Багато прихильників теорій змови, які неправдиво звинувачували США у розробці СНІДу, почали стверджувати, що вірус еболи - біологічна зброя, розроблена США або Великобританією.

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Прихильники теорій змов не обійшли увагою і кліщів

Ще одна теорія змови про військових США та кліщів. У 2019 році конгресмен від республіканців Кріс Сміт закликав Пентагон оприлюднити секретні документи про програму з використання кліщів як зброї. Сміт посилався на книгу, в якій стверджується, що програма, яка нібито була реалізована між 1950 і 1975 роками, спричинила вихід з-під контролю хвороби Лайма, що переноситься кліщами.

Епоха цифрових технологій сприяє поширенню дезінформації

Прихильники теорій змов приписують американським розробникам біологічної зброї цілу низку хвороб. Однак дехто з них припускає, що COVID-19 - це китайська штучно розроблена біологічна зброя.

Ці, та інші теорії змови базуються на аргументах, які не мають жодного підґрунтя. Конспірологія з'являється на ранніх стадіях пандемії, коли ще дуже мало інформації про походження та поширення вірусу.

Тим часом, цифрова революція тільки посприяла поширенню чуток та дезінформації. Повідомлення поширюються набагато швидше через соціальні мережі та месенджери, ніж будь-яка медична установа може їх спростувати. Цифрова епоха дозволила теоріям змови набути вірусного характеру.

Стримати COVID-19 можна лише за допомогою наукових досліджень, належної гігієни та забезпечення інфікованих людей необхідною медичною допомогою. Так само слід розвивати освіту, медіаграмотність та психічне здоров'я, щоб можна було перетравити ту величезну кількість інформації, що ми її отримуємо в епоху цифрових технологій.

Деякі інтернет-тролі навіть запропонували пити пиво Corona, щоб побороти ірраціональні страхи, пов'язані з коронавірусом. Щоправда ще нема доказів, що це справді допомагає, але все ж таки може мати принаймні заспокійливий ефект.