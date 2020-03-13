Коронавірус, СНІД і чума: чому теорії змови стають вірусними під час пандемій
Поки інтернетом ширяться незліченні чутки про коронавірус, DW вирішила згадати про деякі найбільші теорії змови, що виникали під час пандемій.
Усупереч тому, що ви, можливо, вже десь чули, новий коронавірус SARS-CoV-2, який здатен викликати захворювання COVID-19, не розроблений у китайській чи американській військовій лабораторії. Албанці не мають вродженого імунітету до вірусу. І прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов не має містичної аури, яка захищає його від інфікування новим коронавірусом, навіть якщо ворожка заявила про це на національному телебаченні.
Останнім часом поширюється велика кількість необґрунтованих тверджень про новий коронавірус, починаючи від смішного до абсурдного, закінчуючи шокуюче безглуздим.
Наприклад, YouTube-блогерка Дана Ешлі, нещодавно, розмістила в інтернеті відео, де розкзала, що, на її думку, стало справжньою причиною спалаху вірусу. Ешлі, яка має сотні тисяч підписників у YouTube та на Facebook, заявила, що COVID-19 з'явився тому, що в епіцентрі спалаху, китайському місті Ухань, була впроваджена мобільна технологія 5G.
Коли COVID-19 або SARS-CoV-2 з'являються в усіх заголовках, не дивно, що кількість дезінформації про коронавірус зростає. Тому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запустила спеціалізований веб-сайт для розвінчування необґрунтованих тверджень про ліки від коронавірусу та про те, як поширюється вірус.
Довга історія теорій змови
Історично, спалах пандемій завжди супроводжувався поширенням чуток та теорій змови.
Але що саме мають на увазі під цим? Професор Міхаель Буттер (Michael Butter), який викладає в Тюбінгенському університеті, каже, що в теоріях змови, як правило, йдеться про те, що певна група людей таємно планує захопити під контроль та знищити якусь установу, країну чи весь світ.
Чорна смерть
У 14-му столітті, коли чума спустошувала Європу, ніхто не знав, як виникла хвороба. Незабаром з'явилися необґрунтовані чутки про те, що євреї спричинили спалах, отруївши колодязі, щоб контролювати світ. Євреїв звинуватили в тому, що вони поширили чуму - в результаті євреї стали жертвами смертельних погромів і насильницьких вигнань.
"Іспанський грип": Форт Райлі в Канзасі (США), 1918 рік
Пандемія грипу 1918 року
У період з 1918 по 1920 рік від так званого "іспанського грипу" померло від 25 до 50 мільйонів людей, що робить його більш смертельним, ніж Перша світова війна, яка закінчилася в тому ж році, коли почалася пандемія грипу. Оскільки джерела спалаху вірусу залишалися загадкою до 1930-х років, дехто вважав, що вірус розробили німецькі військові для використання як зброї.
Нашестя жуків у Східній Німеччині
Коли в 1950 році нашестя колорадського жука загрожувало знищенням усіх культур картоплі Східної Німеччини, соціалістичне керівництво країни швидко знайшло винних. Намагаючись відвести увагу від власних прорахунків, Східна Німеччина звинуватила США в тому, що вони організували нашестя колорадського жука, щоб підірвати економіку країни.
Операція Детрік
Початок епідемії СНІДу в США протягом 1980-х років супроводжувався розгорнутою кампанією з дезінформації зі сторони Радянського Cоюзу. У 1983 році радянська спецслужба КДБ поширила чутки про те, що США розробили СНІД у Форт-Детріку як біологічну зброю і протестували його на ув'язнених, етнічних меншинах та геях. Вони також стверджували, що США навмисно перекладають провину на афроамериканців, кажучи, що захворювання з'явилося на африканському континенті.
У 1985 році німецький професор біології російського походження Якоб Сегал навіть опублікував псевдонаукове дослідження для підтвердження теорії змови. І хоча багато біологів та медичних експертів відкинули необґрунтовані заяви, теорія змови залишається популярною і сьогодні.
Знову винні США
На початку 1990-х років Радянський Союз розпався, а національні установи охорони здоров’я значною мірою взяли під контроль СНІД. Однак у цей час Африка пережила масштабний спалах еболи. Багато прихильників теорій змови, які неправдиво звинувачували США у розробці СНІДу, почали стверджувати, що вірус еболи - біологічна зброя, розроблена США або Великобританією.
Прихильники теорій змов не обійшли увагою і кліщів
Ще одна теорія змови про військових США та кліщів. У 2019 році конгресмен від республіканців Кріс Сміт закликав Пентагон оприлюднити секретні документи про програму з використання кліщів як зброї. Сміт посилався на книгу, в якій стверджується, що програма, яка нібито була реалізована між 1950 і 1975 роками, спричинила вихід з-під контролю хвороби Лайма, що переноситься кліщами.
Епоха цифрових технологій сприяє поширенню дезінформації
Прихильники теорій змов приписують американським розробникам біологічної зброї цілу низку хвороб. Однак дехто з них припускає, що COVID-19 - це китайська штучно розроблена біологічна зброя.
Ці, та інші теорії змови базуються на аргументах, які не мають жодного підґрунтя. Конспірологія з'являється на ранніх стадіях пандемії, коли ще дуже мало інформації про походження та поширення вірусу.
Тим часом, цифрова революція тільки посприяла поширенню чуток та дезінформації. Повідомлення поширюються набагато швидше через соціальні мережі та месенджери, ніж будь-яка медична установа може їх спростувати. Цифрова епоха дозволила теоріям змови набути вірусного характеру.
Стримати COVID-19 можна лише за допомогою наукових досліджень, належної гігієни та забезпечення інфікованих людей необхідною медичною допомогою. Так само слід розвивати освіту, медіаграмотність та психічне здоров'я, щоб можна було перетравити ту величезну кількість інформації, що ми її отримуємо в епоху цифрових технологій.
Деякі інтернет-тролі навіть запропонували пити пиво Corona, щоб побороти ірраціональні страхи, пов'язані з коронавірусом. Щоправда ще нема доказів, що це справді допомагає, але все ж таки може мати принаймні заспокійливий ефект.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено майже 120 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 127 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила 118 країн. Одужали понад 68 тисяч людей, більше 4,7 тисячі померли від наслідків коронавірусної інфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 12 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. На даний час всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та частково у ФРН заборонили заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, деякі університети переходять на дистанційне навчання.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на дезінфікуючі засоби та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 1500 осіб. Більше половини з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. 11 березня зафіксували уже три смерті від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні лише один хворий на коронавірус
Станом на середину березня в Україні офіційно підтверджений лише один випадок хвороби COVID-19. Коронавірус виявили у 39-річного чернівчанина. Однак в МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до 20. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: третє місце за смертністю від коронавірусу - після Китаю та Італії
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 10 тисяч хворих і понад 400 смертей. Не виключають, що в дійсності цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають дезінфікуючими засобами.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.