Коронавірус: Словаччина протестує все населення країни, крім дітей

Словаччина планує протестувати на коронавірус всіх жителів країни, яким більше 10 років, заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович на пресконференції в Братиславі в суботу, 17 жовтня, повідомляє агентство TASR. При цьому він не пояснив, чи буде це тестування обов'язковим або добровільним, однак зазначив, що тестування буде безкоштовним.

За словами прем'єра Словаччини, тестування населення проводитимуть у наступні два тижні на вихідних. Спочатку тестування проведуть у регіонах з найбільшим поширенням коронавірусу, після чого через тиждень, 31 жовтня і 1 листопада протестують населення в інших регіонах, передає агентство dpa.

Як повідомляється, щоби не перевантажувати медпрацівників, до організації та проведення масового тестування, залучать поліцію і військових. По всій країні буде відкрито близько 6 тисяч медичних дільниць, на яких населення Словаччини, яке становить близько 5,5 мільйона осіб, зможе зробити тест.

За словами словацького прем'єр-міністра, для уникнення черг на дільницях, громадяни країни приходитимуть на тестування у певний проміжок часу в залежності від алфавітного порядку.

Читайте також: Лідери країн ЄС посилять взаємодію для стримування нової хвилі коронавірусу

Матович також повідомив, що уряд готував цей план протягом трьох тижнів і вже замовив близько 13 мільйонів тестів.

"Якщо нам це вдасться, ми зможемо стати зразком для наслідування для всього світу",- сказав прем'єр-міністр. За його словами, більш детальна інформація про цю операцію, як очікується, з'явиться після позачергового засідання уряду в неділю.

Нагадаємо, уряд у Словаччині через погіршення епідемічної ситуації в країні оголосив надзвичайний стан і запровадив нові карантинні обмеження.

Читайте також: Дослідження: гени неандертальця підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19

Уряд оголосив надзвичайний стан на початку цього місяця у відповідь на сплеск інфекцій і збільшення кількості смертей. На цьому тижні він також ввів нові обмеження. Всі школи переведені на дистанційне навчання, а всі масові заходи, включно з церковними службами, заборонені. Закриті також фітнес-центри і басейни. Ресторани можуть обслуговувати клієнтів тільки на відкритому повітрі.