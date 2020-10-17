 Коронавірус: Словаччина протестує все населення країни, крім дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2020

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Новини

Коронавірус: Словаччина протестує все населення країни, крім дітей

Чи буде це тестування обов'язковим або добровільним, поки незрозуміло. Але прем'єр зазначив, що воно буде безкоштовним.

прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович

Словаччина планує протестувати на  коронавірус  всіх жителів країни, яким більше 10 років, заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович на пресконференції в Братиславі в суботу, 17 жовтня, повідомляє агентство TASR. При цьому він не пояснив, чи буде це тестування обов'язковим або добровільним, однак зазначив, що тестування буде безкоштовним.

За словами прем'єра Словаччини, тестування населення проводитимуть у наступні два тижні на вихідних. Спочатку тестування проведуть у регіонах з найбільшим поширенням коронавірусу, після чого через тиждень, 31 жовтня і 1 листопада протестують населення в інших регіонах, передає агентство dpa. 

Як повідомляється, щоби не перевантажувати медпрацівників, до організації та проведення масового тестування, залучать поліцію і військових. По всій країні буде відкрито близько 6 тисяч медичних дільниць, на яких населення Словаччини, яке становить близько 5,5 мільйона осіб, зможе зробити тест.

За словами словацького прем'єр-міністра, для уникнення черг на дільницях, громадяни країни приходитимуть на тестування у певний проміжок часу в залежності від алфавітного порядку.

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Матович також повідомив, що уряд готував цей план протягом трьох тижнів і вже замовив близько 13 мільйонів тестів.

"Якщо нам це вдасться, ми зможемо стати зразком для наслідування для всього світу",- сказав прем'єр-міністр. За його словами, більш детальна інформація про цю операцію, як очікується, з'явиться після позачергового засідання уряду в неділю.

Нагадаємо, уряд у Словаччині через погіршення епідемічної ситуації в країні оголосив надзвичайний стан і запровадив нові карантинні обмеження. 

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Уряд оголосив надзвичайний стан на початку цього місяця у відповідь на сплеск інфекцій і збільшення кількості смертей. На цьому тижні він також ввів нові обмеження. Всі школи переведені на дистанційне навчання, а всі масові заходи, включно з церковними службами, заборонені. Закриті також фітнес-центри і басейни. Ресторани можуть обслуговувати клієнтів тільки на відкритому повітрі.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


 

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