 Коронавірус: Сенат США схвалив виділення 480 мільярдів для підтримки економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.04.2020

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Коронавірус: Сенат США схвалив виділення 480 мільярдів для підтримки економіки

Сенат США підтримав ще один масштабний пакет заходів для подолання наслідків епідемії COVID-19 для економіки країни. Обсяг програми - 480 мільярдів доларів.

Голосування у Сенаті США щодо нового пакету заходів для підтримки економіки

Голосування у Сенаті США щодо нового пакету заходів для підтримки економіки

Сенат Конгресу США у вівторок, 21 квітня, схвалив масштабний пакет заходів, спрямованих на подолання економічних наслідків епідемії COVID-19. Сенатори підтримали це рішення одностайно.

Ухваленню програми обсягом 480 мільярдів доларів передували багатоденні переговори демократів і республіканців. У Демократичній партії США погоджувалися підтримати цю ініціативу лише за умови виділення додаткових коштів для системи охорони здоров'я та проведення тестів на виявлення інфікованих коронавірусом, зазначає агентство dpa.

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Допомога малому бізнесу і фермерам

Новий пакет заходів має забезпечити додаткові 320 мільярдів кредитної програми для малого й середнього бізнесу. Планується, що це допоможе зменшити темпи зростання безробіття в країні.

Окрема кредитна програма спрямована на термінову допомогу, зокрема, для фермерів, повідомляє агентство AFP. 

Також ухвалений Сентатом США пакет заходів передбачає виділення 75 мільярдів доларів на потреби лікарень та 25 мільярдів на проведення тестування та наукових досліджень коронавірусу SARS-CoV-2 і спричиненої ним хвороби COVID-19.

Трамп квапить Конгрес США

Як очікується, ще до кінця квітня документ має отримати схвалення Палати представників та надійти на підпис президенту. Дональд Трамп вже висловлювався на підтримку ухвалених заходів і закликав Палату представників швидко підтримати відповідний документ.

Конгрес США у березні вже схвалював  програму допомоги економіці обсягом 2,2 трильйона євро. Ця програма також передбачала допомогу малому і середньому бізнесу обсягом 350 мільярдів доларів, однак ці кошти було вичерпано минулого тижня. Схвалена у березні програма також передбачала позики для великих корпорацій. Окрім того, йшлося і про можливість здійснення прямих виплат американським громадянам, розширення програми допомоги для безробітних та надання фінансової допомоги лікарням.

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