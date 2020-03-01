 Коронавірус: Китай повідомляє про суттєве скорочення нових випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Китай повідомляє про суттєве скорочення нових випадків

За добу у Китаї підтвердили 202 нові випадки зараження коронавірусом та 42 смерті від нього. Більшість інфікованих - з провінції Хубей. Там, за даними влади, скорочується кількість заражених цим вірусом.

Лікування пацієнта від коронавірусу у лікарні в Ухані

Лікування пацієнта від коронавірусу у лікарні в Ухані

Влада Китаю повідомила в понеділок, 2 березня, що за останню добу у країні виявили 202 нові випадки інфікування коронавірусом, 196 з них - у провінції Хубей. Жертвами коронавірусу останньої доби в країні стали ще 42 особи, усі вони - жителі цієї провінції.

У провінції Хубей зафіксували менше 200 нових випадків зараження за добу вперше з січня. Днем раніше у цій провінції виявили  570 нових випадків, повідомляє інформагентство AP. На тлі цих новин у місті Ухань, що стало епіцентром поширення вірусу, закрили першу лікарню, яку збудували спеціально для лікування інфікованих коронавірусом. Всього звели 16 таких медзакладів.

DW.COM

Темпи поширення коронавірусу в Південній Кореї перевищили китайські показники. Влада в Сеулі закликала громадян провести вихідні вдома. (29.02.2020)

У штаті Вашингтон від коронавірусу померла жінка віком близько 60 років. Влада заборонила в'їзд в країну особам, які нещодавно відвідували Іран, та рекомендувала не їздити в окремі регіони Італії та Південної Кореї. (29.02.2020)

Станом на ранок 1 березня у Німеччині коронавірус виявили у 117 осіб. Найбільше випадків - у землі Північний-Рейн Вестфалія. Водночас поки що офіційно не виявили жодних хворих у Берліні. (01.03.2020)

Південна Корея на тлі поширення коронавірусу оголосила про найвищий рівень епідеміологічної загрози. За добу вірус виявили у 376 людей. Загалом у Південній Кореї новим вірусом заразилися понад 3500 людей. (01.03.2020)

Крім того, напередодні з лікарень у провінції виписали 2837 людей, тоді як кількість важких випадків зараження зменшилася на 255 до 710 осіб, передає інформагенція "Сіньхуа".

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на материковій частині Китаю станом на вечір 1 березня сягнула 80026 осіб. З них 44462 людини вже одужали і були виписані з лікарень, 32652 пацієнти все ще перебувають у медзакладах, а 2912 осіб померли від вірусу.

Коронавірус у Південній Кореї

Тим часом у Південній Кореї спостерігається зростання кількості інфікованих. За останню добу у країні зареєстрували 476 нових випадків зараження коронавірусом. Всього на коронавірус там захворіли 4212 людей. 

Більше половини інфікованих - члени християнської секти, яка має зв'язки з Китаєм. Її представники вже попросили вибачення за поширення коронавірусу. Однак влада Південної Кореї звернулася до прокуратури з проханням підготувати звинувачення проти лідерів цієї секти. Їм закидають, що вони не співпрацювали з урядом та не намагалися боротися з поширенням коронавірусу, зазначає агенція новин AFP. Його жертвами у країні стали 22 людини.

Коронавірус у світі

У США зафіксували другу смерть від коронавірусу. Обидві жертви - це чоловіки, які вже мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Всього в країні офіційно нарахували 80 інфікованих. За останню добу перші випадки захворювання на коронавірус зафіксували у Нью-Йорку, Вашингтоні, у медичних працівників у Каліфорнії та у штаті Род-Айленд.

Осередком коронавірусу у Європі залишається північ Італії. У Німеччині перший випадок інфікування зареєстровано у Берліні.

Нагадаємо, всього у світі коронавірусом інфікувалися вже понад 89 тисяч людей, понад три тисячі з них померли. Він розповсюдився на понад 60 країн світу. Десятки тисяч осіб вже вилікувалися від спричиненої ним хвороби.

Дивитись відео 03:47

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)

Дивитись відео 01:24

Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)

Також за темою

Coronavirus in Südkorea Daegu Desinfektion

У Південній Кореї оголосили найвищий рівень загрози через коронавірус 01.03.2020

Південна Корея на тлі поширення коронавірусу оголосила про найвищий рівень епідеміологічної загрози. За добу вірус виявили у 376 людей. Загалом у Південній Кореї новим вірусом заразилися понад 3500 людей.

Uniklinik Essen Coronavirus in Deutschland

Епідемія коронавірусу: в Південній Кореї більше нових випадків, ніж у КНР 29.02.2020

Темпи поширення коронавірусу в Південній Кореї перевищили китайські показники. Влада в Сеулі закликала громадян провести вихідні вдома.

China Wuhan | Coronavirus | leere Straßen

Влада Уханя дозволила виїжджати з міста здоровим людям 24.02.2020

Влада китайського міста Ухань дозволила залишати місто людям, які у ньому не проживають і не хворіють на COVID-19. Тим часом у Китаї за добу зафіксували 150 випадків смерті від коронавірусу.

Реклама

Докладно

Парламентські вибори у Словаччині

У Словаччині обирають парламент

Нинішні парламентські вибори стали першими з часу вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка.  

Мед

Україна і ЄС на порозі нової суперечки - через мед

Євровиробники агропродукції підозрюють Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого сиропом. Українці заперечують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  