Коронавірус: Китай повідомляє про суттєве скорочення нових випадків

Влада Китаю повідомила в понеділок, 2 березня, що за останню добу у країні виявили 202 нові випадки інфікування коронавірусом, 196 з них - у провінції Хубей. Жертвами коронавірусу останньої доби в країні стали ще 42 особи, усі вони - жителі цієї провінції.

У провінції Хубей зафіксували менше 200 нових випадків зараження за добу вперше з січня. Днем раніше у цій провінції виявили 570 нових випадків, повідомляє інформагентство AP. На тлі цих новин у місті Ухань, що стало епіцентром поширення вірусу, закрили першу лікарню, яку збудували спеціально для лікування інфікованих коронавірусом. Всього звели 16 таких медзакладів.

Крім того, напередодні з лікарень у провінції виписали 2837 людей, тоді як кількість важких випадків зараження зменшилася на 255 до 710 осіб, передає інформагенція "Сіньхуа".

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на материковій частині Китаю станом на вечір 1 березня сягнула 80026 осіб. З них 44462 людини вже одужали і були виписані з лікарень, 32652 пацієнти все ще перебувають у медзакладах, а 2912 осіб померли від вірусу.

Коронавірус у Південній Кореї

Тим часом у Південній Кореї спостерігається зростання кількості інфікованих. За останню добу у країні зареєстрували 476 нових випадків зараження коронавірусом. Всього на коронавірус там захворіли 4212 людей.

Більше половини інфікованих - члени християнської секти, яка має зв'язки з Китаєм. Її представники вже попросили вибачення за поширення коронавірусу. Однак влада Південної Кореї звернулася до прокуратури з проханням підготувати звинувачення проти лідерів цієї секти. Їм закидають, що вони не співпрацювали з урядом та не намагалися боротися з поширенням коронавірусу, зазначає агенція новин AFP. Його жертвами у країні стали 22 людини.

Коронавірус у світі

У США зафіксували другу смерть від коронавірусу. Обидві жертви - це чоловіки, які вже мали серйозні проблеми зі здоров'ям. Всього в країні офіційно нарахували 80 інфікованих. За останню добу перші випадки захворювання на коронавірус зафіксували у Нью-Йорку, Вашингтоні, у медичних працівників у Каліфорнії та у штаті Род-Айленд.

Осередком коронавірусу у Європі залишається північ Італії. У Німеччині перший випадок інфікування зареєстровано у Берліні.

Нагадаємо, всього у світі коронавірусом інфікувалися вже понад 89 тисяч людей, понад три тисячі з них померли. Він розповсюдився на понад 60 країн світу. Десятки тисяч осіб вже вилікувалися від спричиненої ним хвороби.

Дивитись відео 03:47 Поділитись Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YUwN Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)