Коронавірус: Китай знімає заборону на виїзд з Хубею

З опівночі середи, 25 березня, жителі провінції Хубей у Китаї зможуть залишати її за умови того, що вони є здоровими. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила влада Хубею.

Умовою для отримання дозволу на подорож за межі провінції буде наявність так званого "зеленого коду" - офіційного визнання особи як здорової. До цього в Хубеї, яка була епіцентром епідемії COVID-19 в Китаї, без можливості виїзду перебували фактично майже 60 мільйонів осіб.

Дозвіл на виїзд за межі Хубею поки не надаватиметься мешканцям міста Уханя, столиці Хубею, яка найсильніше постраждала від епідемії коронавірусу. Залишати місто можна буде лише з 8 квітня. При цьому карантин там був найжорсткішим - протягом тижнів його жителі не могли залишати навіть власні домівки.

Нові випадки коронавірусу у Китаї

Минулого тижня, вперше з початку епідемії коронавірусу SARS-CoV-2, у Китаї не було зафіксовано жодного випадку інфікування недугою всередині країни. Водночас у вівторок, 24 березня, Національний комітет з охорони здоров'я країни повідомив, про чотири зафіксованих зараження вірусом у Китаї. Одна з осіб вперше за останній тиждень була інфікована в Ухані.

Нові випадки коронавірусу у Китаї фіксуються переважно у тих, хто прибуває в країну

Втім набагато більше нових випадків інфікування коронавірусом було зафіксовано у осіб, що повернулися до Китаю з-за кордону, - йдеться про 74 людини. Загалом було виявлено 427 подібних випадків. Ці цифри змушують китайську владу побоюватися другої хвилі епідемії у країні, до якої призведе в'їзд до КНР осіб з інших уражених коронавірусом держав світу.

Також цього вівторка кількість жертв COVID-19 в Китаї зросла на сім осіб та досягла 3277. Усі вони померли в Ухані.

Від початку епідемії в Китаї було задокументовано 81171 випадків інфікування коронавірусом. Більше ніж 73 тисячі осіб одужали від хвороби.

100 тисяч людей одужали від COVID-19

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 24 березня у світі від хвороби COVID-19 одужали вже 101857 осіб. Загальна кількість загиблих від недуги, натомість, складає 16574 людини.

При цьому у світі було вже задокументовано 382108 тисяч випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. При цьому за добу 23 березня їхня кількість збільшилася одразу на 41,5 тисячі.

Дивитись відео 00:45 Поділитись Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3XiFm Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)