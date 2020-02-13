 Коронавірус: Китай знімає заборону на виїзд з Хубею | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Китай знімає заборону на виїзд з Хубею

Китай знімає низку обмежень для населення провінції Хубей, яка була епіцентром епідемії COVID-19 у країні.

Робітники у Вухані прибирають бар'єри на вулицях міста, найбільш ураженого від коронавірусу у Китаї

Робітники у Вухані прибирають бар'єри на вулицях міста, найбільш ураженого від коронавірусу у Китаї

З опівночі середи, 25 березня, жителі провінції Хубей у Китаї зможуть залишати її за умови того, що вони є здоровими. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила влада Хубею.

Умовою для отримання дозволу на подорож за межі провінції буде наявність так званого "зеленого коду" - офіційного визнання особи як здорової. До цього в Хубеї, яка була епіцентром епідемії COVID-19 в Китаї, без можливості виїзду перебували фактично майже 60 мільйонів осіб.

Дозвіл на виїзд за межі Хубею поки не надаватиметься мешканцям міста Уханя, столиці Хубею, яка найсильніше постраждала від епідемії коронавірусу. Залишати місто можна буде лише з 8 квітня. При цьому карантин там був найжорсткішим - протягом тижнів його жителі не могли залишати навіть власні домівки.

Нові випадки коронавірусу у Китаї

Минулого тижня, вперше з початку епідемії коронавірусу SARS-CoV-2, у Китаї не було зафіксовано жодного випадку інфікування недугою всередині країни. Водночас у вівторок, 24 березня, Національний комітет з охорони здоров'я країни повідомив, про чотири зафіксованих зараження вірусом у Китаї. Одна з осіб вперше за останній тиждень була інфікована в Ухані.

Нові випадки коронавірусу у Китаї фіксуються переважно у тих, хто прибуває в країну

Нові випадки коронавірусу у Китаї фіксуються переважно у тих, хто прибуває в країну

Втім набагато більше нових випадків інфікування коронавірусом було зафіксовано у осіб, що повернулися до Китаю з-за кордону, - йдеться про 74 людини. Загалом було виявлено 427 подібних випадків. Ці цифри змушують китайську владу побоюватися другої хвилі епідемії у країні, до якої призведе в'їзд до КНР осіб з інших уражених коронавірусом держав світу.

Також цього вівторка кількість жертв COVID-19 в Китаї зросла на сім осіб та досягла 3277. Усі вони померли в Ухані.

Від початку епідемії в Китаї було задокументовано 81171 випадків інфікування коронавірусом. Більше ніж 73 тисячі осіб одужали від хвороби.

100 тисяч людей одужали від COVID-19

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 24 березня у світі від хвороби COVID-19 одужали вже 101857 осіб. Загальна кількість загиблих від недуги, натомість, складає 16574 людини.

При цьому у світі було вже задокументовано 382108 тисяч випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. При цьому за добу 23 березня їхня кількість збільшилася одразу на 41,5 тисячі.

Дивитись відео 00:45

Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

  • Молода людина в захисній масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн

    Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.

  • Італійський військовослужбовець зупиняє машину для контролю

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Італія: вся країна на карантині

    Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.

  • Медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля з Італії.

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Європа намагається захиститися від коронавірусу

    Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.

  • Статуя Свободи

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    США заборонили в'їзд європейцям

    З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.

  • Волонтери в захисних костюмах на виборах в Ізраїлі

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає

    В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.

  • Парад у День Святого Патрика в Дубліні

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    По всьому світу скасовують заходи

    Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.

  • Дезінфікуючі засоби в магазині

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Ажіотаж на дезінфікуючі засоби

    Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.

  • Палата інтенсивної терапії в лікарні в Ухані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?

    Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.

  • Вхід в університетську клініку Дюссельдорфа

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Німеччина: перші жертви коронавірусу

    До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.

  • Дезінфекція міського автобусу з метою запобігання поширенню коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    В Україні перший летальний випадок на коронавірус

    В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.

  • Машина швидкої допомоги з медиком в захисному костюмі і пацієнтом в масці

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коронавірус дістався до Росії

    Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.

  • Заходи боротьби з коронавірусом в Ірані

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Іран: ситуація залишається складною

    Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.

  • Медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад

    Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.

  • Вчений в німецькій лабораторії працює над створенням вакцини проти коронавірусу

    Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

    Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?

    Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.

    Автор: Марина Барановська, Олександр Куницький


DW.COM

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 10 тисяч осіб

У світі від нового коронавірусу померли вже понад 10 тисяч осіб. Найбільше жертв - у Італії, Китаї, Ірані та Іспанії. У Німеччині від коронавірусу померла 31 людина, а в Україні - троє. (20.03.2020)  

Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі

Що відбувається в країнах, охоплених пандемією SARS-CoV-2, як влада і жителі намагаються боротися з поширенням коронавірусу - у фотогалереї DW. (12.03.2020)  

Також за темою

Deutschland Coronavirus

Коронавірус і шпигуни: яка роль спецслужб під час пандемії 23.03.2020

На перший погляд, коронавірус SARS-Cov-2 не становить інтересу для спецслужб. Утім, насправді за нинішньою пандемією спецслужби стежать вкрай уважно. DW - з подробицями.

Körperlicher Abstand Schutzmassnahmen

Китай вже третій день поспіль не фіксує нових випадків коронавірусу в країні 21.03.2020

Китай вже третій день поспіль повідомляє про відсутність зараження новим коронавірусом в країні. Натомість в Китаї фіксують випадки інфікування в людей, які прибули з-за кордону.

China Coronavirus in Peking

Коронавірус: Китай другий день поспіль заявляє про відсутність нових випадків 20.03.2020

У Китаї другий день поспіль повідомляють про відсутність інфікованих новим коронавірусом всередині країни. Нові випадки зафіксували лише у тих, хто приїхав з інших країн.

Реклама

Докладно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

Генсек ООН закликав до глобального припинення вогню

Жертвами COVID-19 ризикують стати цивільні та біженці як в Сирії, так і на Донбасі.  

Через коронавірус скасовано тисячі рейсів

Коронавірус і "Бориспіль": що відбувається в аеропорту

Аеропорт "Бориспіль" закритий для пасажирських міжнародних авіаперевезень. Як вирішують ситуацію? Репортаж DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  