Коронавірус: Китай другий день поспіль заявляє про відсутність нових випадків

Національна комісія з охорони здоров'я КНР у п'ятницю, 20 березня, повідомила про відсутність випадків інфікування новим коронавірусом всередині країни другий день поспіль.

Останньої доби в Китаї виявили 39 нових випадків інфікування у людей, які приїхали з-за кордону. Це - найбільша кількість "імпортованих" заражень за добу в КНР.

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Жертвами нового коронавірусу в Китаї останньої доби стали ще троє людей, двоє з них померли у провінції Хубей, повідомляє агентство новин dpa.

Пекін вжив низки заходів щодо запобігання другій хвилі зараження новим коронавірусом. Серед них - обов'язковий карантин для всіх осіб, які прибувають до китайської столиці з інших країн та перенаправлення деяких рейсів.

За останніми офіційними даними КНР, у країні зафіксували 228 "імпортованих" інфікувань. Всього 80967 людей заразилися новим коронавірусом у Китаї, з них померли 3248 особи, а одужали - 71150.

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