Коронавірус зафіксували в усіх штатах США та країнах Європи

У США понад 5,7 тисячі людей інфікувалися коронавірусом, його жертвами стали щонайменше 112 осіб, повідомив американський телеканал CNN у середу, 18 березня.

Випадки інфікування вже зафіксовані в усіх 50 штатах. Найбільше заражень - у штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія, Нью-Джерсі, Массачусетс і Флорида. Найбільше смертей від вірусу зафіксували в Каліфорніі, Вашингтоні та Нью-Йорку.

Коронавірус виявили в Чорногорії

Тим часом у Чорногорії зафіксували перші два випадки зараження коронавірусом, повідомив у вівторок, 17 березня, глава уряду країни Душко Маркович, передає інформагенція "Інтерфакс".

За його словами, йдеться про двох пацієнток 1948 і 1973 років народження, їхній стан оцінюється як стабільний. За словами прем'єра, до цього ці дві жінки були в одному з регіонів світу, де поширився вірус. Водночас він не назвав цей регіон.

Раніше Чорногорія залишалася останньою європейською країною, де не було зафіксовано випадків зараження COVID-19.

У світі - 196,7 тисяч випадків зараження коронавірусом

Станом на ранок 18 березня у світі виявили понад 198,7 тисячі випадків зараження коронавірусом, а також зафіксували 7,9 тисячі смертей. Водночас більше 82,7 тисячі інфікованих одужали, повідомляється на сайті Worldometer.

Наразі від вірусу лікуються понад 107,9 тисячі інфікованих. Стан 101,5 тисячі людей оцінюється як стабільний, а 6,4 тисячі пацієнтів перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, 17 березня лідери країн Європейського Союзу домовилися закрити кордони ЄС на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу. У разі потреби ця заборонена може бути продовжена, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen).

Ці обмеження не поширюватимуться на громадян країн-членів Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейну - і Великобританії, а також тих, хто має дозвіл на тривале перебування на території країн ЄС та близьких родичів громадян ЄС.

Станом на 17 березня в Україні офіційно зафіксували 14 випадків захворювання та дві смерті.

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