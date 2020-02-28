 Коронавірус дістався півночі Німеччини: перший випадок у Гамбурзі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус дістався півночі Німеччини: перший випадок у Гамбурзі

Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано на півночі Німеччини. У Гамбурзі захворів співробітник клініки, який нещодавно повернувся з Італії. У Китаї ж кількість нових випадків зараження скорочується.

Коронавірус

Коронавірус

У Німеччині зросла кількість зафіксованих випадків коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19. У ніч на п'ятницю, 28 лютого, було підтверджено перший випадок зараження в місті Гамбург, про що повідомили в місцевому відомстві з охорони здоров'я, передає інформагенція AFP.

Інфікованим виявився співробітник однієї з місцевих клінік. Як стало відомо, цей чоловік проживає в землі Шлезвіг-Гольштейн і тільки нещодавно повернувся з півночі Італії, де провів відпустку. Його стан "стабільний", і він перебуває в ізоляції, кажуть місцеві медики.

DW.COM

Чи загрожує Європі епідемія через спалах коронавірусу в Італії й коли буде розроблена вакцина? Інтерв'ю DW з експертом Центру дослідження інфекційних захворювань імені Гельмгольца, професором Жераром Краузе. (27.02.2020)

Лише протягом останніх двох днів коронавірус був зафіксованих у дев'яти нових країнах світу. (27.02.2020)

Загалом у ФРН зафіксувано 27 випадків зараження в таких федеральних землях як Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг, Гессен та Баварія. Через поширення вірусу влада закликала громадян з незначними захворюваннями уникати візитів до лікарів, щоб розвантажити медпрацівників та не ускладнювати прийом пацієнтів з коронавірусом.

Дедалі більше випадків у світі

Тим часом у Китаї, де вперше виявили це небезпечне захворювання, число нових випадків зараження й надалі стабільно знижується. Згідно з даними станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, за минулу добу вірус підтвердили ще у 327 осіб, що стало найнижчим щоденним показником за більш ніж місяць. Загалом у Піднебесній виявили 78 824 випадків коронавірусу. Втім, експерти припускають, що справжня кількість випадків зараження може бути значно вищою, ніж запевняє влада в Пекіні. Офіційна кількість загиблих внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, упродовж останньої доби зросла ще на 44 особи, досягши загалом 2788 летальних випадків.

Поза межами КНР найбільше випадків зараження зафіксовано в Південній Кореї. Тамтешні медики протягом доби виявили ще 256 нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків зараження зросла до 2022. У цій азійській країні від коронавірусу загинуло 13 осіб.

Нові випадки в Європі

У Європі найбільшим осередком коронавірусу залишається Італія. На даний момент там нарахували вже 650 підтверджених випадків зараження і 17 загиблих.

Тим часом про перших інфікованих коронавірусом повідомили такі європейські країни як Швеція, Нідерланди, Литва та Білорусь.

Дивитись відео 03:47

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)

Також за темою

China Coronavirus Symbolbild

За межами України коронавірусом заражені п'ятеро українців - МОЗ 28.02.2020

Чотири випадки зараження коронавірусом у громадян України зафіксовано в Японії, ще один випадок - у Італії. На території України підтверджених випадків захворювання поки немає, запевняють у міністерстві охорони здоров'я.

Italien Coronavirus Soldaten in Mailand

Коронавірус в Італії: 17 померлих, 650 хворих 27.02.2020

Лише протягом останніх двох днів коронавірус був зафіксованих у дев'яти нових країнах світу.

Deutschland Düsseldorf | Uni-Klinik Infektionsstation | Thema Coronavirus

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео) 28.02.2020

Німеччина готується до пандемії коронавірусу. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?

Реклама

Докладно

Репортерка DW Рейчел Стюарт розповідає про м'ясні збочення німців (DW)

М'ясо і німці: особливості м'ясної культури в ФРН (відео)

Сирий свинячий фарш. Печінковий сир. Німецькі аналоги кров'янки та сальтисону. Дивіться про м'ясні "збочення" німців.  

Мед

Мед чи "мед": що експортує Україна в ЄС?

Євровиробники агропродукції підозрюють Україну в експорті до ЄС меду, розбавленого сиропом. Українці заперечують.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  