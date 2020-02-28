Коронавірус дістався півночі Німеччини: перший випадок у Гамбурзі

У Німеччині зросла кількість зафіксованих випадків коронавірусу, що викликає захворювання COVID-19. У ніч на п'ятницю, 28 лютого, було підтверджено перший випадок зараження в місті Гамбург, про що повідомили в місцевому відомстві з охорони здоров'я, передає інформагенція AFP.

Інфікованим виявився співробітник однієї з місцевих клінік. Як стало відомо, цей чоловік проживає в землі Шлезвіг-Гольштейн і тільки нещодавно повернувся з півночі Італії, де провів відпустку. Його стан "стабільний", і він перебуває в ізоляції, кажуть місцеві медики.

Загалом у ФРН зафіксувано 27 випадків зараження в таких федеральних землях як Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг, Гессен та Баварія. Через поширення вірусу влада закликала громадян з незначними захворюваннями уникати візитів до лікарів, щоб розвантажити медпрацівників та не ускладнювати прийом пацієнтів з коронавірусом.

Дедалі більше випадків у світі

Тим часом у Китаї, де вперше виявили це небезпечне захворювання, число нових випадків зараження й надалі стабільно знижується. Згідно з даними станом на ранок п'ятниці, 28 лютого, за минулу добу вірус підтвердили ще у 327 осіб, що стало найнижчим щоденним показником за більш ніж місяць. Загалом у Піднебесній виявили 78 824 випадків коронавірусу. Втім, експерти припускають, що справжня кількість випадків зараження може бути значно вищою, ніж запевняє влада в Пекіні. Офіційна кількість загиблих внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, упродовж останньої доби зросла ще на 44 особи, досягши загалом 2788 летальних випадків.

Поза межами КНР найбільше випадків зараження зафіксовано в Південній Кореї. Тамтешні медики протягом доби виявили ще 256 нових випадків. Загальна кількість підтверджених випадків зараження зросла до 2022. У цій азійській країні від коронавірусу загинуло 13 осіб.

Нові випадки в Європі

У Європі найбільшим осередком коронавірусу залишається Італія. На даний момент там нарахували вже 650 підтверджених випадків зараження і 17 загиблих.

Тим часом про перших інфікованих коронавірусом повідомили такі європейські країни як Швеція, Нідерланди, Литва та Білорусь.