Коронавірус в Італії: менше число хворих, які потребують інтенсивної терапії

Вперше з початку епідемії коронавірусу в Італії зменшилася кількість осіб, які потребують інтенсивної терапії. Кількість померлих за добу в країні вперше за тиждень не перевищила позначку в 700 осіб.
В Італії вперше з початку епідемії зменшилася кількість осіб, які потребують інтенсивної терапії (на фото - у госпіталі в Кремоні)
В Італії за останню добу від ускладнень, пов'язаних із зараженням новим коронавірусом, померла 681 людина. Про це ввечері у суботу, 4 квітня, повідомила служба цивільного захисту країни. Кількість жертв за добу вперше за останній тиждень не перевищила позначку в 700 осіб, повідомляє агенція новин dpa.
Загальна кількість жертв коронавірусної інфекції в Італії, за даними служби цивільного захисту, становить 15362 особи. Нагадаємо, за цим показником Італія утримує сумне лідерство у світі. Кількість інфікованих у країні сягнула позначки у 124632 особи, що на 4 відсотки більше, ніж добою раніше.
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Вперше з початку епідемії зафіксовано скорочення кількості осіб, які перебувають у відділеннях інтенсивної терапії: до 3994, що на 74 менше, ніж добою раніше. "Це - дуже важлива новина, яка дозволяє наший медичній системі перевести подих", - сказав очільник служби цивільного захисту Анджело Борреллі.
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