Коронавірус в Італії: зменшення активних випадків та перезапуск економіки
Число активних випадків коронавірусу зменшується в Італії другий день поспіль. Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте заявив, що уряд працює над планом з послаблення обмежень та перезапуску економіки.
Медпрацівники у італійському Бергамо
В Італії, що є однією з країн, які найбільше у світі постраждали від пандемії COVID-19, другий день поспіль спостерігається скорочення числа активних випадків захворювання. Згідно з оприлюдненими ввечері вівторка, 21 квітня, даними італійської служби цивільного захисту, за останні добу кількість активних випадків скоротилася на 528 - до 107709, передає інформагенція dpa.
Також було зареєстровано ще 534 летальних випадки внаслідок COVID-19, що більше порівняно з 454 смертями напередодні. Тож тепер загальне число жертв коронавірусу в країні перевищило позначку 24,6 тисячі осіб. Кількість виявлених випадків інфікування за добу зросла на 2,7 тисячі, загальне число заражень коронавірусом впритул наблизилося до 184 тисяч.
Поетапне послаблення обмежень
Цього ж дня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд країни працює "над поступовим, але впорядкованим послабленням" обмежувальних заходів, запроваджених з початку березня. Такі кроки дозволять "знову відкрити більшу частину виробництва, а також роздрібну торгівлю", запевнив Конте, цитує dpa. Водночас він вказав на необхідність подальшого дотримання заходів безпеки, скажімо, носіння масок та збереження дистанції між людьми.
Термін дії обмежувальних заходів спливає 3 травня. Раніше у вівторок Конте повідомив у соцмережі Facebook, що до кінця тижня він представить стратегію виходу з локдауну. Сама стратегія буде загальнонаціональною, однак враховуватиме регіональні особливості, додав Конте, натякаючи на те, що найбільше обмеження послаблять у регіонах, які найменше постраждали від пандемії.
Значний економічний спад
Тим часом парламентський комітет з питань бюджетної політики Італії повідомив, що впродовж першого кварталу зафіксовано падіння економіки на приблизно п'ять відсоткових пункти порівняно з торішнім показником. За прогнозами, в другому кварталі падіння становитиме 10 відсоткових пунктів.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Рим - вічне місто завмерло
Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Порожній Мілан
На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Спорожнілі площі Мадрида
Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Самотній собор святого Стефана
Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Чехія відмежувалася від світу
Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Надзвичайний стан у Франції
Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Пам'ятки Берліна закриті
У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".
Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів
Туризм у стані коми
Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.