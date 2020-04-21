Коронавірус в Італії: зменшення активних випадків та перезапуск економіки

В Італії, що є однією з країн, які найбільше у світі постраждали від пандемії COVID-19, другий день поспіль спостерігається скорочення числа активних випадків захворювання. Згідно з оприлюдненими ввечері вівторка, 21 квітня, даними італійської служби цивільного захисту, за останні добу кількість активних випадків скоротилася на 528 - до 107709, передає інформагенція dpa.

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Також було зареєстровано ще 534 летальних випадки внаслідок COVID-19, що більше порівняно з 454 смертями напередодні. Тож тепер загальне число жертв коронавірусу в країні перевищило позначку 24,6 тисячі осіб. Кількість виявлених випадків інфікування за добу зросла на 2,7 тисячі, загальне число заражень коронавірусом впритул наблизилося до 184 тисяч.

Поетапне послаблення обмежень

Цього ж дня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд країни працює "над поступовим, але впорядкованим послабленням" обмежувальних заходів, запроваджених з початку березня. Такі кроки дозволять "знову відкрити більшу частину виробництва, а також роздрібну торгівлю", запевнив Конте, цитує dpa. Водночас він вказав на необхідність подальшого дотримання заходів безпеки, скажімо, носіння масок та збереження дистанції між людьми.

Термін дії обмежувальних заходів спливає 3 травня. Раніше у вівторок Конте повідомив у соцмережі Facebook, що до кінця тижня він представить стратегію виходу з локдауну. Сама стратегія буде загальнонаціональною, однак враховуватиме регіональні особливості, додав Конте, натякаючи на те, що найбільше обмеження послаблять у регіонах, які найменше постраждали від пандемії.

Значний економічний спад

Тим часом парламентський комітет з питань бюджетної політики Італії повідомив, що впродовж першого кварталу зафіксовано падіння економіки на приблизно п'ять відсоткових пункти порівняно з торішнім показником. За прогнозами, в другому кварталі падіння становитиме 10 відсоткових пунктів.