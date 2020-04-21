 Коронавірус в Італії: зменшення активних випадків та перезапуск економіки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Італії: зменшення активних випадків та перезапуск економіки

Число активних випадків коронавірусу зменшується в Італії другий день поспіль. Прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте заявив, що уряд працює над планом з послаблення обмежень та перезапуску економіки.

Коронавірус у Італії

Медпрацівники у італійському Бергамо

В Італії, що є однією з країн, які найбільше у світі постраждали від пандемії COVID-19, другий день поспіль спостерігається скорочення числа активних випадків захворювання. Згідно з оприлюдненими ввечері вівторка, 21 квітня, даними італійської служби цивільного захисту, за останні добу кількість активних випадків скоротилася на 528 - до 107709, передає інформагенція dpa.

Читайте також: COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень

Також було зареєстровано ще 534 летальних випадки внаслідок COVID-19, що більше порівняно з 454 смертями напередодні. Тож тепер загальне число жертв коронавірусу в країні перевищило позначку 24,6 тисячі осіб. Кількість виявлених випадків інфікування за добу зросла на 2,7 тисячі, загальне число заражень коронавірусом впритул наблизилося до 184 тисяч.

Поетапне послаблення обмежень

Цього ж дня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд країни працює "над поступовим, але впорядкованим послабленням" обмежувальних заходів, запроваджених з початку березня. Такі кроки дозволять "знову відкрити більшу частину виробництва, а також роздрібну торгівлю", запевнив Конте, цитує dpa. Водночас він вказав на необхідність подальшого дотримання заходів безпеки, скажімо, носіння масок та збереження дистанції між людьми.

Термін дії обмежувальних заходів спливає 3 травня. Раніше у вівторок Конте повідомив у соцмережі Facebook, що до кінця тижня він представить стратегію виходу з локдауну. Сама стратегія буде загальнонаціональною, однак враховуватиме регіональні особливості, додав Конте, натякаючи на те, що найбільше обмеження послаблять у регіонах, які найменше постраждали від пандемії.

Значний економічний спад

Тим часом парламентський комітет з питань бюджетної політики Італії повідомив, що впродовж першого кварталу зафіксовано падіння економіки на приблизно п'ять відсоткових пункти порівняно з торішнім показником. За прогнозами, в другому кварталі падіння становитиме 10 відсоткових пунктів.

  • Вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Рим - вічне місто завмерло

    Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

  • Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Порожній Мілан

    На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

  • Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Спорожнілі площі Мадрида

    Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

  • Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені усі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Самотній собор святого Стефана

    Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

  • Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай прогинається під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Чехія відмежувалася від світу

    Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

  • Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів військовими союзниками, наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Надзвичайний стан у Франції

    Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

  • Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Пам'ятки Берліна закриті

    У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

  • Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів

    Туризм у стані коми

    Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна.

    Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ


DW.COM

Попри коронавірус: до Італії морем продовжують прибувати мігранти

На тлі нинішньої пандемії COVID-19 Італія та Мальта закрили свої порти для рятувальних суден. Попри це до цих двох країн продовжують прибувати морем мігранти. (13.04.2020)  

Також за темою

Österreich Coronavirus Sebastian Kurz

Австрія виходить з карантину: з середини травня знову відкриються ресторани 21.04.2020

Уряд Себастіана Курца оголосив подальші послаблення обмежень. За словами канцлера, піти на цей крок дозволяє розвиток ситуації, який є кращим, ніж у інших країнах.

Ukraine | Polizeikontrolle bei Zolochiv während der Coronakrise

Як в Україні планують пом'якшувати карантин 21.04.2020

В Україні хочуть продовжити карантин, але у більш пом'якшеному варіанті. Українцям дозволять гуляти парками та ходити в музеї і бібліотеки. Однак про послаблення для бізнесу поки не йдеться.

Symbolfoto Corona am Hauptbahnhof in Köln

Коронавірус - ризик для демократії? (відео) 20.04.2020

Уряди країн ЄС вживають безпрецедентних заходів, аби запобігти поширенню коронавірусу. Для цього доводиться обмежувати громадянські свободи. Чи несе це ризик для європейських демократій?

Реклама

Докладно

Контроль на в'їзді до міста Золочів на Львівщині

Як в Україні планують пом'якшувати карантин

В Україні хочуть продовжити карантин, але у більш пом'якшеному варіанті. Українцям дозволять ходити в парки та музеї.  

Себастіан Курц

Вихід з карантину: в Австрії у травні запрацюють ресторани

Нормалізація життя в Австрії триватиме пришвидшеними темпами, наголошують у Відні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  