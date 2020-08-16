Коронавірус в Україні: 1464 нових випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували 1464 нових випадки зараження коронавірусом, 342 пацієнти одужали, 21 людина померла. Найбільше інфікувань - у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях.
В Україні за останню добу зафіксували 1464 нових випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 17 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померла 21 людина, в якої підтвердили зараження коронавірусом, 342 пацієнти одужали.
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Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Рівненській (178), Чернівецькій (165), Івано-Франківській (164), Львівській (128) областях та у Києві (104).
Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 92820 випадків інфікування, 2089 людей з коронавірусом померли, 48164 пацієнти одужали.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні кілька разів фіксували рекордні показники щодо добової кількості нових випадків зараження. 15 серпня повідомили про 1847 нових випадків.
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