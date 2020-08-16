 Коронавірус в Україні: 1464 нових випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: 1464 нових випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували 1464 нових випадки зараження коронавірусом, 342 пацієнти одужали, 21 людина померла. Найбільше інфікувань - у Рівненській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській областях.

В Україні за останню добу виявили 1464 нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу виявили 1464 нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу зафіксували 1464 нових випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у понеділок, 17 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померла 21 людина, в якої підтвердили зараження коронавірусом, 342 пацієнти одужали.

Читайте також: Коронавірус: в Україні оновили список країн "червоної" та "зеленої" зон

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Рівненській (178), Чернівецькій (165), Івано-Франківській (164), Львівській (128) областях та у Києві (104).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 92820 випадків інфікування, 2089 людей з коронавірусом померли, 48164 пацієнти одужали.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні кілька разів фіксували рекордні показники щодо добової кількості нових випадків зараження. 15 серпня повідомили про 1847 нових випадків.

Читайте також: ВООЗ зафіксувала новий добовий рекорд заражень коронавірусом 

Дивитись відео 01:16

Шкільне життя в масці: як це сприймають німецькі учні (17.08.2020)

Дивитись відео 01:28

Орігамі-меморіал у пам'ять про жертв COVID-19 (14.08.2020)

DW.COM

COVID-19 в Україні: 1637 нових випадків, найбільше - на Харківщині

За останню добу в Україні виявили 1637 нових випадків зараження коронавірусом, 228 з них - у Харківській області.  

Також за темою

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

COVID-19 в Україні: 1637 нових випадків, найбільше - на Харківщині 16.08.2020

За останню добу в Україні виявили 1637 нових випадків зараження коронавірусом, 228 з них - у Харківській області.

Ukraine | Krankenwagenstation in Uschhorod

Коронавірус в Україні: 1158 нових випадків за добу, 29 померлих 11.08.2020

В Україні за останню добу виявили 1158 нових випадків зараження коронавірусом, 575 пацієнтів одужали, 29 людей померли. Найбільше інфікувань - у Львівській, Одеській, Харківській, Івано-Франківській областях та Києві.

Ukraine

В Україні рекордно збільшується добова кількість випадків COVID-19 15.08.2020

Минулої доби в Україні зафіксували 1847 нових випадків інфікування коронавірусом - це новий антирекорд від початку епідемії.

Реклама

Докладно

Затриманий під час протестів у Білорусі вітає людей під СІЗО

Що відбувається у СІЗО Білорусі - розповіді затриманих

У Білорусі звільняють затриманих під час протестів. Дехто з них розповів DW про побиття і приниження, яке вони пережили.  

Корови у Швейцарії в середньому почуваються краще, ніж у сусідніх країнах

М'ясо у Швейцарії: дорого - добре для тварин?

У Швейцарії дороге м'ясо дійсно гарантує кращі умови для тварин, але ціна - це ще не все.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  