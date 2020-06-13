Коронавірус: в Україні знову понад 600 випадків за добу

В Україні станом на ранок неділі, 14 червня, зареєстрували 648 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив сайт РНБО. Водночас упродовж 24 останніх годин медики підтвердили 9 смертей унаслідок коронавірусної хвороби та 108 одужань, йдеться на сайті.

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Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (139), місті Києві (66), Закарпатській області (49), Волинській області (41), Рівненській області (44) та Волинській області (44).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 31 154 випадки інфікування COVID-19, 889 осіб померли від викликаного коронавірусом захворювання, а 14 082 пацієнтів одужали, інформує сайт РНБО.

Нагадаємо, найвищий показник щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії зафіксували напередодні - 753 випадки. Попередні антирекорди щодо коронавірусу: 11 червня - 689 підтверджених інфікувань, 12 червня - 683 випадки, а 4 червня - 588 випадків.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

Водночас днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань в 10 регіонах і більше.

Так само днями на селекторній нараді за головування президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 визнали, що Київ та ще дев'ять областей не готові до подальшого пом'якшення карантину.