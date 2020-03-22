Коронавірус: в Україну з Китаю прибув літак з тестами і медичним обладнанням

Літак збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції. Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента України у ніч на понеділок, 23 березня.

"Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) і 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлені медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легенів та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОП, розвантаження літака почнеться після завершення дезінфекційних заходів санітарними службами. "Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, вже в понеділок будуть передані в лабораторії кожного регіону України. Експрес-тести, а також медичні маски будуть направлятися для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, співробітників поліції, прикордонної служби та інших", - додали в пресслужбі.

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Як зазначається в повідомленні, швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлено підвищену температуру і є підозра на COVID-19. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі повинні будуть взяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Закупівля медичних засобів в Китаї відбулася на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського та представників великого бізнесу. Процес доставки координували народні депутати від партії "Слуга народу" і чиновники. Йдеться лише про першу партію медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще кілька рейсів, повідомили в Офісі президента України.

Як повідомлялося, станом на вечір неділі, 22 березня, в Україні було зафіксовано 73 випадки інфікування коронавірусом, що викликає хворобу COVID-19. З них 3 випадки призвели до смерті хворих, а один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Найбільше виявлених випадків інфікування припадає на українську столицю - у Києві загалом лабораторно підтверджено 29 випадків.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Заражені дверні ручки Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Обережно в їдальні! Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Чи варто боятися імпортних товарів? Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Посилка з вірусами Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Що робити з домашніми улюбленцями? Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Невже й городина небезпечна? Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Морозу вірус не боїться Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус? Тримайтеся осторонь дичини! У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто. Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков

