 Коронавірус: вперше випадків за межами КНР більше, ніж у Китаї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: вперше випадків за межами КНР більше, ніж у Китаї

Уперше з моменту спалаху захворювання загальна кількість нових інфікованих коронавірусом за межами Китаю перевищило китайський показник, кажуть у ВООЗ. Тим часом вірус виявили у близько 40 країнах.

Коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вказали на перевищення кількості зафіксованих випадків коронавірусу за межами материкового Китаю, ніж у самій Піднебесній. Про це в середу, 26 лютого, повідомив заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконфренції у Женеві, передає агенція новин AFP.

Спираючись на дані офіційної статистики, гендиректор ВООЗ вказав на те, що напередодні, 25 лютого, в КНР зафіксували 411 випадків зараження коронавірусом, натомість в інших країнах та територіях таких випадків за добу нарахували 427. Така ситуація, коли у Китаї менше нових інфікованих, ніж у решті світу, спостерігається вперше з моменту спалаху захворювання, кажуть у ВООЗ.

Поза КНР найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом - у Південній Кореї, Ірані та Італії. За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, таке раптове зростання числа інфікованих коронавірусом є "вкрай тривожним".

Підстав для паніки немає

Утім, у ВООЗ не бачать підстав для оголошення пандемії через розповсюдження коронавірусу, наголосив Гебреєсус.

Так само директор ВООЗ Ганс Клуґе (Hans Kluge), який відповідає за Європу, заявив під час пресконференції у Римі, що "причин для паніки немає". Клуґе підкреслив, що показники смертності на сьогоднішній день становлять близько двох відсотків, а в Китаї - один відсоток. "Пам'ятайте, що четверо з п'яти пацієнтів демонструють некритичні/м'які симптоми й одужують", - заспокоїв Клуґе, цитує інформагенція Reuters.

Загалом у світі зафіксували на сьогоднішній день близько 81 тисячі випадків заражень коронавірусом у майже 40 країнах. Більшість з цих випадів і досі припадає на Китай.

26 лютого про виявлення інфікованих цим вірусом повідомили також Алжир, Греція та  Бразилія.

Дивитись відео 01:24

Коронавірус в Італії: місцями паніка, але без бійок (25.02.2020)

DW.COM

В очікуванні пандемії коронавірусу: головне - виграти час

Попри безпрецедентні карантинні заходи по всьому світі, уникнути пандемії коронавірусу буде вкрай важко, констатують епідеміологи. Що це означає і чи дійсно новий вірус такий страшний, щоб панікувати? (25.02.2020)  

Коронавірус у Німеччині: один хворий - у критичному стані

У двох федеральних землях Німеччини зареєстрували перші випадки інфікування коронавірусом. Ідеться про Північний Рейн-Вестфалію на заході та Баден-Вюртемберг на півдні країни. Один із інфікованих - у критичному стані. (26.02.2020)  

Коронавірус: як підготуватися до пандемії?

Підстав панікувати через можливу пандемію коронавірусу COVID-19 немає. Краще той час, що залишився, використати на підготовку. (26.02.2020)  

Також за темою

Deutschland Berlin | Coronavirus | Statement Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister

У Німеччині починається епідемія коронавірусу - глава МОЗ 26.02.2020

Федеральним землям Німеччини потрібно активувати свої плани дій на випадок пандемії та підготуватися до їхнього можливо запровадження в життя, наголосив німецький міністр охорони здоров'я Єнс Шпан.

Schweiz Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf

ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без чіткого епідеміологічного зв'язку 22.02.2020

Хоч загальне число інфікованих коронавірусом за межами Китаю відносно невелике, є випадки зараження, де не простежується чіткий епідеміологічний зв'язок, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Iran Coronavirus Vorsichtsmaßnahme

Коронавірус поширився вже на 36 країн світу 25.02.2020

У Китаї за добу зареєстрували 508 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом його виявили у 36 країнах. ВООЗ запевняє, що пік епідемії у Китаї минув. А Франція і В'єтнам повідомили про одужання більшості хворих.

Реклама

Докладно

Ukraine - Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen (DW/A. Sawitzky)

Чи виживе в Україні люстрація?

Київ остаточно програв у Європейському суді з прав людини справу "Полях та інші проти України".  

Робота у Німеччині

На роботу до Німеччини: хто допоможе у працевлаштуванні

У Бонні відкрили сервісну службу для іноземних фахівців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  