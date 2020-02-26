Коронавірус: вперше випадків за межами КНР більше, ніж у Китаї

Уперше з моменту спалаху захворювання загальна кількість нових інфікованих коронавірусом за межами Китаю перевищило китайський показник, кажуть у ВООЗ. Тим часом вірус виявили у близько 40 країнах.
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вказали на перевищення кількості зафіксованих випадків коронавірусу за межами материкового Китаю, ніж у самій Піднебесній. Про це в середу, 26 лютого, повідомив заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконфренції у Женеві, передає агенція новин AFP.
Спираючись на дані офіційної статистики, гендиректор ВООЗ вказав на те, що напередодні, 25 лютого, в КНР зафіксували 411 випадків зараження коронавірусом, натомість в інших країнах та територіях таких випадків за добу нарахували 427. Така ситуація, коли у Китаї менше нових інфікованих, ніж у решті світу, спостерігається вперше з моменту спалаху захворювання, кажуть у ВООЗ.
Поза КНР найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом - у Південній Кореї, Ірані та Італії. За словами Тедроса Адханома Гебреєсуса, таке раптове зростання числа інфікованих коронавірусом є "вкрай тривожним".
Підстав для паніки немає
Утім, у ВООЗ не бачать підстав для оголошення пандемії через розповсюдження коронавірусу, наголосив Гебреєсус.
Так само директор ВООЗ Ганс Клуґе (Hans Kluge), який відповідає за Європу, заявив під час пресконференції у Римі, що "причин для паніки немає". Клуґе підкреслив, що показники смертності на сьогоднішній день становлять близько двох відсотків, а в Китаї - один відсоток. "Пам'ятайте, що четверо з п'яти пацієнтів демонструють некритичні/м'які симптоми й одужують", - заспокоїв Клуґе, цитує інформагенція Reuters.
Загалом у світі зафіксували на сьогоднішній день близько 81 тисячі випадків заражень коронавірусом у майже 40 країнах. Більшість з цих випадів і досі припадає на Китай.
26 лютого про виявлення інфікованих цим вірусом повідомили також Алжир, Греція та Бразилія.
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