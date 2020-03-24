Коронавірус: Білий дім домовився зі Сенатом США про 2 трильйони допомоги

Американські сенатори-демократи та адміністрація президента США Дональда Трампа узгодила виділення масштабного пакету фінансової допомоги для пом'якшення наслідків пандемії, викликаної новим коронавірусом хвороби COVID-19. Про це у середу, 25 березня, заявив представник Білого дому зі зв'язків з законодавчими органами Ерік Уланд. "Леді та джентельмени, ми це зробили. У нас є угода", - сказав Уланд після кількох днів переговорів щодо майбутнього пакету допомоги.
Подолання економічних наслідків коронавірусу
Американські ЗМІ повідомляють, що загальний обсяг пакету фінансової допомоги, метою якого є підтримка робітників, бізнесу та системи охорони здоров'я в розпал епідмії коронавірусу у США, становитиме два трильйони доларів. Він передбачатиме прямі платежі американським громадянам, розширить програму допомоги з безробіття.
Також у нього входитиме програма допомоги малому бізнесу у 367 мільярдів доларів, яка має дозволити роботодавцям продовжувати сплачувати заробітні плати в час, коли робітники змушені залишатися вдома через пандемію COVID-19. Близько 500 мільярдів доларів у вигляді гарантованих субсидованих позик будуть надані великому бізнесу, зокрема авіалініям. Надання фінансової допомоги заплановано і для лікарень.
Дональд Трамп хоче скасувати обмежувальні заходи проти коронавірусу до Великодня
На укладання угоди пішло кілька днів переговорів, однак у підсумку Білий дім та сенатори як від Республіканської, так і від Демократичної партій США, дійшли згоди. Попри досягнення компромісу щодо принципових положень майбутнього пакету на його остаточну формалізацію у вигляді законопроєкту може піти ще кілька днів.
Фінансові ринки вітають заходи
На новини з Вашингтона позитивно відреагували ринки. Японський індекс Nikkei зріс на 8 відсотків. Це найбільше процентне зростання з 2008 року, зазначає інформагенція AFP. Сприяло цьому і рішення про те, що Олімпійські ігри у Токіо будуть перенесені на 2021 рік, а не скасовані.
Напередодні очікування позитивних новин щодо американського пакету фінансової допомоги призвело до зростання і на американських та європейських фінансових ринках . За підсумками торгів у вівторок, 25 березня, фондовий індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 11,3 відсотка, а S&P 500 - на 9,3 відсотка. Для Dow Jones таке зростання стало рекордним з 1933 року. Ключовий німецький індекс DAX зріс майже на 11 відсотків, британський індекс FTSE 100 - на 9,05 відсотка, а найважливіший французький індекс CAC 40 - на 8,39 відсотка.
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що викликане пандемією коронавірусу безробіття може більше зашкодити США, ніж сама хвороба. На думку Трампа, усі пов'язані з епідемією обмежувальні заходи необхідно буде скасувати до Великодня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Книжковий ярмарок у Лейпцигу
Перші повідомлення про скасування ярмарку з'явилися ще тоді, коли на сторінці книжкового ярмарку у Лейпцигу в Twitter можна було побачити повідомлення, що подія відбудеться. Рішення міської влади та організаторів ярмарку є запобіжним заходом, повідомили там. У програмі книжкового ярмарку та читацького фестивалю "Лейпциг читає" було близько 3700 заходів із 2500 учасниками з 51 країни світу.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Паризький будинок мод Chanel
Епідемія коронавірусу не залишила осторонь й індустрію мод. Французький будинок мод Chanel ще в лютому скасував свій показ, який мав відбутися у Пекіні у травні 2020 року. Менеджмент компанії пояснив своє рішення "актуальною ситуацією та рекомендаціями китайського уряду". Водночас два китайські бренди Shiatzy Chen та Jarel Zhang відмовились від участі в показах одягу прет-а-порте навесні.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Міланський тиждень моди
Міланський тиждень моди, хоч і відбувся ще в лютому, але вже тоді відчув на собі наслідки поширення коронавірусу. Будинок мод Laura Biagotti повністю скасував свій показ. У Giorgio Armani заздалегідь вирішили презентувати свої нові колекції без глядачів. Профільні журналісти та торгівці одягом з усього світу мали змогу наживо слідкувати за показом на подіумі через онлайн-трансляцію.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Туристичний ярмарок ITB у Берліні
Підготовка до найбільшого у світі туристичного ярмарку тривала наповну, коли організатори повідомили про його скасування. Нові вимоги влади виявилися нереальними до виконання: кожен учасник повинен був підтвердити, що приїхав не з тих регіонів світу, що офіційно визначені як території підвищеного ризику. Зважаючи на очікувану кількість відвідуваність у 170 тисяч, забезпечити це було неможливо.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Промисловий ярмарок у Ганновері
Через стрімке поширення коронавірусу в Німеччини організатори найбільшої в світі промислової виставки - Ганноверського ярмарку - вирішили її перенести. Ярмарок із понад 6000 учасників мав спершу відбутися 20-24 квітня, однак тепер виставка запланована на 13-17 липня.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Лувр в Парижі
У Франції з її традиційно розвиненою культурою страйків не рідкість, коли працівники визначають порядок денний попри волю свого роботодавця. Так, працівники всесвітньо відомого музею "Лувр" у Парижі два дні поспіль не виходили на роботу. Жодні превентивні заходи проти коронавірусу переконати їх не змогли.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Гамбурзький балет
Гамбурзький балет хореографа Джона Ноймаєра скасував через коронавірус свої гастролі у Макао та Сінгапурі. У програмі були вистави "Дама з камеліями" та "Ніжинський". Поки невідомо, чи виступи тепер будуть перенесені на пізніший термін. За 47 років своєї діяльності Гамбурзький балет показав більше 1000 вистав у 30 країнах світу. На початку 2021 року у балету заплановані гастролі в Японії.
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Міжнародні події, скасовані через новий коронавірус
Місія нездійсненна
Коронавірус дістався і до Голівуду. У серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз у ролі таємного агента Ітана Ханта рятує світ, у другій частині - навіть від смертельного вірусу грипу. У реальності ж перемога наразі за вірусом. Через коронавірус зйомки сьомої частини фільму стали "нездійсненною місією". Кінокомпанія Paramount Pictures перенесла тритижневі зйомки у Венеції на невизначений термін.
Автор: Торстен Ландсберґ, Гайке Мунд, Олексій Яковійчук