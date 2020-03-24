Коронавірус: Білий дім домовився зі Сенатом США про 2 трильйони допомоги

Американські сенатори-демократи та адміністрація президента США Дональда Трампа узгодила виділення масштабного пакету фінансової допомоги для пом'якшення наслідків пандемії, викликаної новим коронавірусом хвороби COVID-19. Про це у середу, 25 березня, заявив представник Білого дому зі зв'язків з законодавчими органами Ерік Уланд. "Леді та джентельмени, ми це зробили. У нас є угода", - сказав Уланд після кількох днів переговорів щодо майбутнього пакету допомоги.

Подолання економічних наслідків коронавірусу

Американські ЗМІ повідомляють, що загальний обсяг пакету фінансової допомоги, метою якого є підтримка робітників, бізнесу та системи охорони здоров'я в розпал епідмії коронавірусу у США, становитиме два трильйони доларів. Він передбачатиме прямі платежі американським громадянам, розширить програму допомоги з безробіття.

Також у нього входитиме програма допомоги малому бізнесу у 367 мільярдів доларів, яка має дозволити роботодавцям продовжувати сплачувати заробітні плати в час, коли робітники змушені залишатися вдома через пандемію COVID-19. Близько 500 мільярдів доларів у вигляді гарантованих субсидованих позик будуть надані великому бізнесу, зокрема авіалініям. Надання фінансової допомоги заплановано і для лікарень.

Дональд Трамп хоче скасувати обмежувальні заходи проти коронавірусу до Великодня

На укладання угоди пішло кілька днів переговорів, однак у підсумку Білий дім та сенатори як від Республіканської, так і від Демократичної партій США, дійшли згоди. Попри досягнення компромісу щодо принципових положень майбутнього пакету на його остаточну формалізацію у вигляді законопроєкту може піти ще кілька днів.

Фінансові ринки вітають заходи

На новини з Вашингтона позитивно відреагували ринки. Японський індекс Nikkei зріс на 8 відсотків. Це найбільше процентне зростання з 2008 року, зазначає інформагенція AFP. Сприяло цьому і рішення про те, що Олімпійські ігри у Токіо будуть перенесені на 2021 рік, а не скасовані.

Напередодні очікування позитивних новин щодо американського пакету фінансової допомоги призвело до зростання і на американських та європейських фінансових ринках . За підсумками торгів у вівторок, 25 березня, фондовий індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 11,3 відсотка, а S&P 500 - на 9,3 відсотка. Для Dow Jones таке зростання стало рекордним з 1933 року. Ключовий німецький індекс DAX зріс майже на 11 відсотків, британський індекс FTSE 100 - на 9,05 відсотка, а найважливіший французький індекс CAC 40 - на 8,39 відсотка.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що викликане пандемією коронавірусу безробіття може більше зашкодити США, ніж сама хвороба. На думку Трампа, усі пов'язані з епідемією обмежувальні заходи необхідно буде скасувати до Великодня.

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