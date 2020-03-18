МВФ: Криза через коронавірус може стати глибшою за рецесію 2008-2009 років

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не виключає, що нинішня пандемія коронавірусу може викликати 2020 року глобальну рецесію таких масштабів, які будуть значно серйозніші за економічний спад під час світової фінансової кризи 2008-2009 років. Такий прогноз озвучила в понеділок, 23 березня, директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва після проведеної наради в режимі відеоконференції з главами центробанків країн-членів Великої двадцятки (G20).

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Георгієва зокрема визнала, що прогноз зростання світової економіки негативний, і МВФ тепер очікує "рецесію, принаймні, таку ж серйозну, як під час глобальної фінансової кризи або навіть гірше", цитує інформагенція Reuters.

Водночас уже 2021 року глобальна економіка має цілковито оговтатися від наслідків коронавірусу, заспокоїла очільниця фонду. Утім, щоб досягти економічного відновлення, країнам світу необхідно буде в першу чергу стримувати подальше поширення вірусу і зміцнювати системи охорони здоров'я.

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"Економічні наслідки є і залишатимуться тяжкими, але чим швидше вірус зупиниться, тим швидшим і сильнішим буде відновлення", - запевнила вона.

Важливість негайних фіскальних заходів

На тлі цього Георгієва привітала негайні фіскальні заходи, вже ухвалені багатьма країнами в тому числі для підтримки й захисту постраждалих компаній і працівників. Крім того, вона позитивно відгукнулася про кроки центробанків задля пом'якшення монетарної політики. "Потрібно буде зробити ще більше, особливо на фіскальному фронті", - наголосила вона.

Керівниця МВФ також вказала на необхідність солідарності в усьому світі на тлі поширення коронавірусу. "Усі країни мусять працювати разом, щоб захистити людей і обмежити економічну шкоду", - сказала Георгієва.

Трильйон доларів допомоги

Так само Георгієва нагадала, що МВФ значно збільшить обсяг позапланового фінансування для подолання наслідків коронавірусу. Вона запевнила, що МВФ готовий спрямувати на кредитування один трильйон доларів США. За її словами, вже 80 країн звернулися до фонду за допомогою.

На тлі цього Георгієва вказала, що найбільше від наслідків коронавірусу потерпають саме країни, що розвиваються та з перехідною економікою. Про це свідчить зокрема той факт, що з початку нинішньої кризи саме ці країни пережили значний відтік капіталу. За її даними, інвестори вже вивели з цих країн понад 83 мільярди доларів США, що стало найбільшим відтоком капіталу за всю історію спостережень.

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