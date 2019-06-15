Конфлікт в регіоні Перської затоки: учасники та їхні інтереси

У міжнародних водах між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ісламською Республікою Іран 13 червня, ймовірно, зазнали нападу два танкери. Держсекретар США Майк Помпео розцінив це як "явну загрозу миру в усьому світі". Одночасно він вказав, кого вважає винуватцем - Іран.

Однак і через кілька днів після ймовірного нападу не з'ясовано, як він стався і хто несе за нього відповідальність. Даний інцидент стурбував світову спільноту. Справа дійшла до обговорення в Раді Безпеки ООН. Прямо чи опосередковано в різних конфліктах в регіоні бере участь ціла низка держав.

Іран і США

Іран на даний час залучений відразу в кілька міжнародних конфліктів, у тому числі зі США. У квітні США відправили в напрямку Перської затоки авіаносець USS Abraham Lincoln. Деякі кажуть, що ця операція планувалася вже давно, інші ж зазначають, що Білий дім використовує заплановані операції для політичних жестів.

Майк Помпео обґрунтував даний крок "ескалацією активності Ірану". Однак Іран відчуває в цих діях загрозу, особливо з огляду на те, що США з того часу направили в регіон ще один корабель і зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Кораблі супроводу USS Abraham Lincoln в Суецькому каналі

Після того, як США при президентові Трампі в односторонньому порядку вийшли з міжнародної атомної угоди з Іраном, напруженість у відносинах між двома країнами посилилася. Сполучені Штати також запровадили проти Ісламської Республіки масштабні економічні санкції.

Іран і Саудівська Аравія

Одночасно Іран вже давно залучений в конфлікт з Саудівською Аравією, яка так само, як і він, претендує на лідерство в регіоні. Дві держави переслідують різні інтереси в Сирії, де Тегеран підтримує режим президента Башара Асада, а Ер-Ріяд - опозиційні сили, а також у Ємені, де Іран допомагає повстанцям-хуситам, а Саудівська Аравія - регулярній армії. Іран і Саудівська Аравія також проводять різну політику щодо Ізраїлю.

Експерт з питань Близького Сходу берлінського фонду "Наука і політика" (Stiftung Wissenschaft und Politik) Ґідо Штайнберґ (Guido Steinberg) переконаний, що за обома ймовірними нападами на танкери в Оманській затоці стоїть Іран. "До такого висновку підштовхують обставини нападу. Крім того, іранці хочуть показати США, що вони можуть атакувати нафтову торгівлю в Перській затоці і Ормузській протоці", - пояснив він в інтерв'ю DW.

Якщо Іран дійсно несе відповідальність за ці напади, то його послання очевидне: така атака сильно вплинула б на глобальну нафтову промисловість. Глава МЗС Ірану Джавад Заріф називає звинувачення на адресу його країни безпідставними. Зі свого боку, інший експерт фонду "Наука і політика" Маркус Каім (Markus Kaim) вважає, що Іран не може бути зацікавлений в збройному зіткненні з США, оскільки, з військової точки зору, він безнадійно слабший.

Сполучені Штати Америки

Президент США Дональд Трамп не впевнений в тому, що ядерна угода з Іраном дала бажаний результат. У травні 2018 року він назвав цю угоду "катастрофічною". Трамп неодноразово критикував іранський уряд за ймовірні порушення угоди. Президент США дотримується тієї точки зору, що Іран, отримавши ядерну зброю, стане неприступним і в результаті почне поводитися в регіоні ще більш агресивно.

Цю стурбованість поділяють і двоє найближчих союзників США в регіоні - Саудівська Аравія та Ізраїль. Вони перебувають в тісній дружбі з Вашингтоном. США ж зацікавлені в безпечному транспортуванні нафти.

Оманська затока - це вушко голки. Через неї проходять всі судна, які завантажують нафту на східному узбережжі Аравійського півострова, і США хочуть убезпечити цей маршрут. Водночас Трамп не бажає нового витка ескалації в Оманській затоці. Це підтвердив і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час візиту до Тегерана.

Саудівська Аравія

Саудівське королівство стурбоване загрозою іранської експансії. Ворожнеча між Іраном і Саудівською Аравією ґрунтується не на одному лише міжконфесійному конфлікті. На карту поставлене політичне лідерство на Близькому і Середньому Сході. В Ер-Ріяді спостерігають, як Іран розширює свій вплив то військовим, як у Сирії або Ємені, то дипломатичним шляхом, як в Іраку. Щоб протистояти цьому, новий могутній лідер Саудівської Аравії - наслідний принц Мохаммед бін Салман чотири роки тому створив міжнародну коаліцію.

Відтоді ця коаліція бореться в Ємені з повстанцями-хуситами, які отримують підтримку від Ірану. Однак після вбивства в жовтні в саудівському консульстві в Стамбулі критика саудівського режиму Джамаля Хашоггі, ця війна лише підриває і без того заплямовану репутацію Саудівської Аравії. Тому Ер-Ріяд зацікавлений у тому, щоб цей конфлікт не розростався.

Ізраїльський солдат на Голанських висотах

Ізраїль

В Ізраїлю вже багато років вкрай напружені відносини з Іраном. Тегеран скористався війною в Сирії, щоб міцно закріпитися в цій країні з військової точки зору. Бійці підтримуваного Іраном ліванського радикального руху "Хезболла" вже прорвалися аж до окупованих Ізраїлем Голанських висот. Бійці Корпусу вартових іранської революції стоять на позиціях приблизно в 100 кілометрах від ізраїльського кордону. ВПС Ізраїлю вже неодноразово завдавали ракетно-бомбових ударів по іранських об'єктах у Сирії.

"Іран перетворив Сирію в новий фронт проти Ізраїлю, в плацдарм для завоювання Ізраїлю", - заявила тодішня міністерка юстиції Ізраїлю Аелет Шакед в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung ще у квітні 2018 року. При цьому вона попередила, що "Ізраїль не сидітиме склавши руки, спостерігаючи, як Іран встановлює контроль над Сирією".

На даний час Саудівська Аравія та Ізраїль спільно діють проти режиму мулл в Тегерані. Ізраїль вітав і вихід США з атомної угоди з Іраном, яка вже давно була для нього більмом на оці. В Ізраїлі побоюються, що Іран може таємно продовжити розробку атомної програми.

Пророцтво аятоли Хаменеї

За повідомленням агентства Reuters, духовний лідер Ірану аятола Хаменеї в травні опублікував на своєму сайті заяву, в якій ідеться, що сьогоднішня молодь стане свідком падіння Ізраїлю. Зважаючи на цю загрозу, Ізраїль сподівається на те, що США посилять військовий тиск на Іран.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прагне використовувати конфлікт з Іраном у власних інтересах. "Нетаньяху політик, і у мене немає сумнівів у тому, що як мінімум частина його стратегії щодо Ірану спрямована на збереження власної влади. Він може використовувати цю тему, щоб поставати в ізраїльському суспільстві як єдиний політик, здатний протистояти Ірану. Одночасно я вважаю, що Нетаньяху дійсно розглядає Іран як загрозу для існування Ізраїлю, і його риторика щодо Тегерана продиктована не однією лише передвиборною боротьбою", - вважає співробітник ізраїльського Інституту національних стратегічних досліджень Рас Циммт.

Загроза збройного зіткнення

Експерт берлінського фонду "Наука і політика" Маркус Каім вважає, що загроза прямої збройної конфронтації між США та Іраном невелика. На його думку, ні та, ні інша сторона в цьому не зацікавлена. При цьому Каім не виключає випадкової ескалації конфлікту.

"Уявіть, що іранський катер наблизиться до американського крейсера. Це призведе до небажаної сторонами перестрілки, яка загострить ситуацію, і тоді вже жодна зі сторін не захоче відступати. Саме такий варіант повинен вселяти в нас занепокоєння", - зазначає експерт.