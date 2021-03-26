Контейнеровоз Ever Given зсунули з мілини у Суецькому каналі

Гігантський контейнеровоз Ever Given, що був заблокований у Суецькому каналі, вдалося зсунути з мілини вранці у понеділок, 29 березня. Судно завдовжки 400 метрів знову спроможне плисти, повідомляє агентство dpa.

Судно під прапором Панами Ever Given зійшло зі свого курсу в односмуговому відрізку Суецького каналу під час піщаної бурі і заблокувало прохід по ньому. Спеціальні буксирувальні судна днями працювали цілодобово, щоб звільнити контейнеровоз. Його блокування вже призвело до порушення ланцюгів поставок у світі, оскільки Суецький канал, який з'єднує Середземне море з Червоним морем, забезпечує найкоротший шлях судноплавства між Азією та Європою.

За даними глави державного управління Суецького каналу (SCA), блокування коштувало оператору каналу від 13 до 14 мільйонів доларів на день.

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