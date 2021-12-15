Конституційний суд України (КСУ)

Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію

Хоча в 2021 році антикорупційний суд і виніс кілька десятків вироків у справах про топкорупцію, цей рік позначився і провалами антикорупційної реформи, яка триває в Україні уже сім років.