Конституційний суд України (КСУ)

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Хоча в 2021 році антикорупційний суд і виніс кілька десятків вироків у справах про топкорупцію, цей рік позначився і провалами антикорупційної реформи, яка триває в Україні уже сім років.
Конституційний суд України вирішив відкласти приведення до присяги нових суддів, призначених президентом Зеленським. DW з'ясовувала причини та наслідки цього рішення та чи є вихід із кризи навколо КСУ.
Офіс президента України вважає відтермінування КС присяги нових суддів "затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює", повідомив речник Володимира Зеленського.
Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги двох новопризначених президентом Зеленським суддів КС до того часу, поки не з’являться вільні посади, повідомили джерела DW.
Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.
Те, що вирок довічно засудженим особам неможливо переглянути, є неконституційним, постановив Конституційний суд України. За словами української омбудсменки, такі особи наразі позбавлені так званого права на надію.
Закон про українську мову як державну жодним чином не дискримінує російськомовних громадян, вирішив Конституційний суд України.
Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили понад 900 тисяч гривень зарплати.
На Банковій розкритикували рішення Верховного Суду, який визнав протиправним указ Володимира Зеленського щодо глави КСУ Олександра Тупицького.
КС відхилив подання 51 народного депутата, переважно з "ОПЗЖ", які прагнули визнання мовного закону неконституційним.
Верховний суд визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду скасував президент, заявив, що працює в суді дистанційно, але не отримав винагороду за травень.
Низка суддів КСУ вимагає забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького.
Парламент збирається перетворити НАБУ з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - відповідний законопроєкт ухвалено у першому читанні.
Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у будинку Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою Конституційного суду України скасував президент Володимир Зеленський.
Олександр Тупицький укотре не прийшов до суду на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Розгляд відкладено до 29 квітня.
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