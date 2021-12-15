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Конституційний суд України (КСУ)

Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію

Сьомий рік антикорупціної реформи, або Як в Україні у 2021 році недобороли корупцію 15.12.2021

Хоча в 2021 році антикорупційний суд і виніс кілька десятків вироків у справах про топкорупцію, цей рік позначився і провалами антикорупційної реформи, яка триває в Україні уже сім років.
Новий виток кризи навколо Конституційного суду України

Новий виток кризи навколо Конституційного суду України 01.12.2021

Конституційний суд України вирішив відкласти приведення до присяги нових суддів, призначених президентом Зеленським. DW з'ясовувала причини та наслідки цього рішення та чи є вихід із кризи навколо КСУ.

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів

КСУ: Зеленський засмучений відкладенням присяги нових суддів 01.12.2021

Офіс президента України вважає відтермінування КС присяги нових суддів "затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює", повідомив речник Володимира Зеленського.

Немає посад: КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів

"Немає посад": КСУ відклав присягу двох призначених Зеленським суддів 30.11.2021

Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги двох новопризначених президентом Зеленським суддів КС до того часу, поки не з’являться вільні посади, повідомили джерела DW.

Верховна Рада змінила статус НАБУ

Верховна Рада змінила статус НАБУ 19.10.2021

Верховна Рада вирішила, що директора НАБУ призначає та звільняє з посади Кабінет міністрів.
КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції

КСУ: Неможливість перегляду довічного ув'язнення не відповідає Конституції 17.09.2021

Те, що вирок довічно засудженим особам неможливо переглянути, є неконституційним, постановив Конституційний суд України. За словами української омбудсменки, такі особи наразі позбавлені так званого права на надію.
КСУ: Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою

КСУ: Усі громадяни України зобов'язані володіти державною мовою 15.07.2021

Закон про українську мову як державну жодним чином не дискримінує російськомовних громадян, вирішив Конституційний суд України.
Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати

Тупицький через суд вимагає понад 900 тисяч гривень зарплати 14.07.2021

Ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький у суді вимагає, щоб йому виплатили понад 900 тисяч гривень зарплати.
ОП: Рішення ВС щодо Тупицького є підготовкою до знищення судової реформи

ОП: Рішення ВС щодо Тупицького є підготовкою до знищення судової реформи 14.07.2021

На Банковій розкритикували рішення Верховного Суду, який визнав протиправним указ Володимира Зеленського щодо глави КСУ Олександра Тупицького.

КСУ: Закон про державну мову відповідає Конституції

КСУ: Закон про державну мову відповідає Конституції 14.07.2021

КС відхилив подання 51 народного депутата, переважно з "ОПЗЖ", які прагнули визнання мовного закону неконституційним.
Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького

Верховний суд скасував указ Зеленського про звільнення Тупицького 14.07.2021

Верховний суд визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду.
Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн

Тупицький заявив, що працює в КСУ в режимі онлайн 15.06.2021

Олександр Тупицький, указ про призначення якого суддею Конституційного Суду скасував президент, заявив, що працює в суді дистанційно, але не отримав винагороду за травень.
Шестеро суддів заблокували роботу КСУ й вимагають повернути Тупицького

Шестеро суддів заблокували роботу КСУ й вимагають повернути Тупицького 10.06.2021

Низка суддів КСУ вимагає забезпечити участь у судових засіданнях колишнього голови КСУ Олександра Тупицького.
Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ

Верховна Рада схвалила зміну статусу НАБУ 21.05.2021

Парламент збирається перетворити НАБУ з правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом - відповідний законопроєкт ухвалено у першому читанні.
ДБР проводить обшук у будинку Тупицького

ДБР проводить обшук у будинку Тупицького 13.05.2021

Слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшук у будинку Олександра Тупицького, указ про призначення якого головою Конституційного суду України скасував президент Володимир Зеленський.
Тупицький знову не прийшов на засідання суду

Тупицький знову не прийшов на засідання суду 15.04.2021

Олександр Тупицький укотре не прийшов до суду на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Розгляд відкладено до 29 квітня.
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