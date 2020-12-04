Конгрес США хоче заблокувати виведення американських військових з Німеччини

Конгрес США хоче заблокувати масове виведення американських солдатів з Німеччини, заплановане чинним президентом Дональдом Трампом. Це випливає із законопроєктів, узгоджених республіканцями і демократами в обох палатах Конгресу США в четвер, 3 грудня, під час обговорення оборонного бюджету США на 2021 рік.

Читайте також: Виведення військ США з Німеччини: між страхом та полегшенням

У них, зокрема, зазначається, що міністр оборони США повинен пояснити в доповіді Конгресу, чи буде таке виведення американських солдатів в національних інтересах США, передає інформагенція dpa.

У пакеті оборонного бюджету США на 2021 рік вказується, що Конгрес продовжує оцінювати Німеччину як сильного партнера по НАТО, і присутність "приблизно 34500 членів збройних сил США, дислокованих у Німеччині", є важливим стримуючим фактором військової агресії та прагнень до експансії Росії в Європі.

Крім того, американські війська в Німеччині мають центральне значення для підтримки операцій США на Близькому Сході, в Африці та Афганістані.

Читайте також: Трамп виводить війська США з Німеччини. Як це відбуватиметься

Нагадаємо, у червні Трамп оголосив про виведення частини американських солдатів з Німеччині. Він пояснив цей крок тим, що, на його думку, ФРН має надто низькі оборонні витрати. Загалом з Німеччини повинно бути виведено близько 12 тисяч солдатів або близько третини від загальної кількості військових США, дислокованих у ФРН.

Читайте також: Республіканці застерегли Трампа щодо виведення військ із ФРН: посилить Путіна

Поки що не було здійснено жодних кроків у цьому напрямку.

Раніше Трамп вже двічі погрожував заветувати оборонний бюджет країни. Утім, не через дебати щодо виведення американських військових з Німеччини. Влітку він заявив, що готовий заблокувати оборонний бюджет через суперечку про перейменування американських військових баз. Пізніше, 1 грудня, Трамп повторив погрозу і на цей раз пов'язав її з вимогою внести в законопроєкт положення про відповідальність соцмереж за публікації користувачів.

Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

Читайте також: Чому політики у ФРН проти виведення військ США

Дивитись відео 05:41 Поділитись Німеччина без військ США: чому місцеві жителі проти (13.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3guOy Німеччина без військ США: чому місцеві жителі проти (13.08.2020)