 Конгрес США хоче заблокувати виведення американських військових з Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2020

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Новини

Конгрес США хоче заблокувати виведення американських військових з Німеччини

Конгрес США хоче заблокувати заплановане Дональдом Трампом виведення американських солдатів з Німеччини. Це випливає з пакету законопроєктів про оборонний бюджет США на 2021 рік.

Конгрес США хоче заблокувати виведення солдатів США з Німеччини

Конгрес США хоче заблокувати виведення солдатів США з Німеччини

Конгрес США хоче заблокувати масове виведення американських солдатів з Німеччини, заплановане чинним президентом Дональдом Трампом. Це випливає із законопроєктів, узгоджених республіканцями і демократами в обох палатах Конгресу США в четвер, 3 грудня, під час обговорення оборонного бюджету США на 2021 рік.

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У них, зокрема, зазначається, що міністр оборони США повинен пояснити в доповіді Конгресу, чи буде таке виведення американських солдатів в національних інтересах США, передає інформагенція dpa.

У пакеті оборонного бюджету США на 2021 рік вказується, що Конгрес продовжує оцінювати Німеччину як сильного партнера по НАТО, і присутність "приблизно 34500 членів збройних сил США, дислокованих у Німеччині", є важливим стримуючим фактором військової агресії та прагнень до експансії Росії в Європі.

Крім того, американські війська в Німеччині мають центральне значення для підтримки операцій США на Близькому Сході, в Африці та Афганістані.

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Нагадаємо, у червні Трамп оголосив про виведення частини американських солдатів з Німеччині. Він пояснив цей крок тим, що, на його думку, ФРН має надто низькі оборонні витрати. Загалом з Німеччини повинно бути виведено близько 12 тисяч солдатів або близько третини від загальної кількості військових США, дислокованих у ФРН.

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Поки що не було здійснено жодних кроків у цьому напрямку. 

Раніше Трамп вже двічі погрожував заветувати оборонний бюджет країни. Утім, не через дебати щодо виведення американських військових з Німеччини. Влітку він заявив, що готовий заблокувати оборонний бюджет через суперечку про перейменування американських військових баз. Пізніше, 1 грудня, Трамп повторив погрозу і на цей раз пов'язав її з вимогою внести в законопроєкт положення про відповідальність соцмереж за публікації користувачів.

Для прийняття оборонного бюджету всупереч вето президента потрібна підтримка двох третин членів Палати представників і Сенату.

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