Конгрес вимагає у Білого дому документи щодо України

У Палаті представників Конгресу США вимагають у Білого дому надати усі документи, пов'язані з розслідуванням в рамках підготовки до процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Про це йдеться в опублікованій у п'ятницю, 4 жовтня, спільній заяві очільників комітету із закордонних справ Еліота Енгеля, комітету з розвідки Адам Шиффа та комітету з нагляду Елайджи Каммінгса. Всі вони є представниками Демократичної партії.

Йдеться про документи, пов'язані з телефонною розмовою між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня. Адміністрація президента має надати їх до 18 жовтня. "Ми глибоко шкодуємо, що президент Трамп поставив нас і націю в таке становище, але його дії не залишили нам вибору, крім як видати цю повістку", - зазначається у заяві.

Адміністрація президента відкидає усі обвинувачення. "Ця повістка нічого не змінює - просто більше запитів на документи, втрачений час і долари платників податків, які в кінцевому підсумку покажуть, що президент не зробив нічого поганого", - наголосила речниця Білого дому Стефані Грішем.

Сам Трамп раніше переадресував адвокатам питання, чи буде він співпрацювати з Конгресом. "Я не знаю, це питання - до адвокатів", - заявив він.

Перед цим члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США також попросили віцепрезидента Майка Пенса надати документи, які стосуються його зустрічі з Володимиром Зеленським, а також дзвінка президента США Дональда Трампа українському колезі.

Нагадаємо, що члени Палати представників, де більшість зараз за Демократичною партією, у вересні ініціювали процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. В рамках розслідувань вони, зокрема, викликали з метою надання свідчень п'ятьох колишніх та нинішніх співробітників Державного департаменту США. Законодавці хочуть з'ясувати, чи чинив президент США Дональд Трамп тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови з ним з метою спонукати останнього до розслідувань проти сина Джо Байдена.