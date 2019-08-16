 Конгресменка США відмовилася від поїздки в Ізраїль через ″гнітючі″ умови | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2019

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Конгресменка США відмовилася від поїздки в Ізраїль через "гнітючі" умови

Членкині Конгресу США Рашиді Тлаіб дозволили відвідати родичів на Палестинських територіях після попередньої заборони Ізраїлю. Тепер вона відмовилась сама, звинувативши Ізраїль в бажанні принизити її.

Рашида Тлаіб - конгресменка від Демократичної партії США

Рашида Тлаіб - конгресменка від Демократичної партії США

Конгресменка від Демократичної партії США Рашида Тлаіб відмовилася від наданої Ізраїлем можливості відвідати бабусю, що живе на Західному березі річки Йордан. Про це Тлаіб повідомила у п'ятницю, 16 серпня.

"Відвідання моєї бабусі на цих гнітючих умовах, що має на меті принизити мене, розіб'є серце моєї бабусі", - заявила конгресменка. Також Тлаіб зазначила, що такий візит частково "зруйнував" би її, адже вона "завжди виступала проти расизму та несправедливості".

Водночас, з заяви конгресменки незрозуміло, чи давала вона згоду на ізраїльські умови до своєї відмови та, якщо так, що змусило її змінити своє рішення.

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Нагадаємо, що напередодні ізраїльський уряд вирішив не допускати на територію країни Тлаіб та іншу конгресменку від Демократичної партії США Ільхан Омар, які мали відвідати країну найближчими вихідними. Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пояснив це рішення тим, що обидві конгресменки активно працюють над ухваленням у американському Конгресі законів, що мають на меті бойкот Ізраїлю, а метою їхнього майбутнього візту було "завдати Ізраїлю шкоди". Він також закинув конгресменкам спробу делегітимації його країни, адже метою своєї подорожі, за словами Нетаньяху, вони вказали Палестинські території, а не Ізраїль, та, на відміну від інших конгресменів від обох найбільших партій США, начебто не планували зустрічатися під час візиту із представниками ізраїльського уряду чи опозиції.

Пізніше глава МВС Ізраїлю Ар'є Дері вирішив дозволити Тлаіб в'їхати на територію країни з "гуманітарних причин" - аби вона могла "відвідати свою бабусю" на Західному березі річки Йордан. Дозвіл було надано після того, як Тлаіб у своєму листі до Дері пообіцяла "не закликати за бойкот Ізраїлю під час її перебування" в країні, пояснив він.

15 серпня президент США Дональд Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, що Ізраїль продемонстрував би "велику слабкість", дозволивши в'їзд обом конгресменкам. За словами Трампа, Омар і Тлаіб "ненавидять Ізраїль і всіх євреїв".

Тлаіб та Омар відомі як прихильниці руху "Бойкот, ізоляція та санкції", який виступає за бойкот Ізраїлю через його політику щодо палестинських територій.

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