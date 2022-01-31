Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Комп'ютерні ігри

Комп'ютерні ігри

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Комп'ютерні ігри".

Бабуся з гвинтівкою: киянка на пенсії захопилася кіберспортом (31.01.2022) 31.01.2022

Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Вона виступає на професійних змаганнях у складі команди Ageless Shooter ("Стрільці поза віком"). Як уперше взяла до рук віртуальну зброю, жінка розповіла DW.

Як Німеччина представлена у відеоіграх

Як Німеччина представлена у відеоіграх 22.08.2018

Німеччина є п'ятим за розміром ринком відеоігор у світі. Але розробники зрідка обирають цю країну як місце, де розгортається ігровий сюжет. Це підтверджує і цьогорічна виставка Gamescom.

Найпопулярніша комп'ютерна гра в світі: як заробляють на Fortnite Battle Royal (21.06.2018) 21.06.2018

У цій безкоштовній грі можуть змагатися між собою до 100 гравців одночасно. Продажем зброї та спорядження на ній заробляють сотні мільйонів євро на місяць. Утім, гаманці поповнюють не лише виробники, а й деякі гравці.

Геймер - не алкоголік, тож як лікуватися? (14.06.2018) 14.06.2018

Алкоголік, який лікується, може оминати бари. А що ж робити геймеру, в якого смартфон завжди в кишені? Залежний від комп'ютерних ігор не може уникнути контакту з віртуальним світом.

Комп'ютерні ігри можуть визнати видом спорту

Комп'ютерні ігри можуть визнати видом спорту 28.10.2017

Кіберспорт може стати частиною Олімпійських ігор. Міжнародний олімпійський комітет назвав дві умови для цього.
Gamescom: ігри, костюми, канцлерка (фотогалерея)

Gamescom: ігри, костюми, канцлерка (фотогалерея) 25.08.2017

У Кельні відбулася найбільша у світі виставка комп’ютерних та відеоігор - Gamescom. Фоторепортаж.
Gamescom: ігри, костюми, канцлерка

Gamescom: ігри, костюми, канцлерка 25.08.2017

У Кельні відбулася найбільша у світі виставка комп’ютерних та відеоігор - Gamescom. Фоторепортаж.
Gamescom: політики заходять на територію геймерів

Gamescom: політики заходять на територію геймерів 22.08.2017

Мільйони німців бавляться електронними іграми. Перед виборами політики не можуть ігнорувати цей факт. Цього року на виставці для геймерів Gamescom прагнуть "засвітитися" всі топ-кандидати.

Дослідження: близько 30 мільйонів німців - геймери

Дослідження: близько 30 мільйонів німців - геймери 17.08.2017

У Німеччині в комп'ютерні та мережеві ігри регулярно грають близько 30 мільйонів людей. Серед геймерів не лише молодь, кажуть дослідники.
Кухня пропаганди: як розпізнати фейки за допомогою онлайн-гри

Кухня пропаганди: як розпізнати фейки за допомогою онлайн-гри 20.03.2017

Лише перевіркою інформації і спростуванням брехні пропаганду не побороти, вважає нідерландський активіст Руурд Оостервуд. Він розробив "симулятор фейкових новин", який покаже, як легко створюється пропаганда.
Дослідження: понад 80 відсотків українських підлітків хоч раз вживали алкоголь

Дослідження: понад 80 відсотків українських підлітків хоч раз вживали алкоголь 20.09.2016

Більше 80 відсотків українських підлітків вживали алкоголь, майже половина з них визнала, що купити алкоголь було легко. Такими є результати дослідження ЮНІЕСФ в Україні.

Геймерські тренди на виставці Gamescom (19.08.2016) 19.08.2016

Віртуальні світи стають доступнішими і ще більш реалістичними. Цього року у Кельні на виставці Gamescom представили найрізноманітніші типи ігор для окулярів віртуальної реальності.
Gamescom: Гра на мільярди

Gamescom: Гра на мільярди 17.08.2016

На кілька днів Кельн став світовою столицею геймерів. Організатори очікують рекордної кількості відвідувачів, роблячи ставку на нові технології, як-то окуляри віртуальної реальності.

Тренд: комп'ютерні ігри на робочому місці 13.08.2015

Професійні навички можна отримати за допомогою ком'ютерних ігор.

Gamescom: занурення у віртуальний світ 06.08.2015

Комп'ютерні ігри на підйомі. Це ще раз показує відкриття великого ярмарку комп'ютерних ігор Gamescom у Кельні.
Gamescom: Усе, чого бажає душа геймера

Gamescom: Усе, чого бажає душа геймера 06.08.2015

Нові ігри, нові технології та трішечки ностальгії: на ярмарку Gamescom у Кельні головним трендом є окуляри віртуальної реальності. Крім того, відвідувачів приваблюють нові ігри та професійні гравці.
Інші статті