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Комп'ютерні ігри
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Комп'ютерні ігри".
Киянка Тетяна Бірюкова на пенсії захопилася грою в Counter-Strike. Вона виступає на професійних змаганнях у складі команди Ageless Shooter ("Стрільці поза віком"). Як уперше взяла до рук віртуальну зброю, жінка розповіла DW.
У цій безкоштовній грі можуть змагатися між собою до 100 гравців одночасно. Продажем зброї та спорядження на ній заробляють сотні мільйонів євро на місяць. Утім, гаманці поповнюють не лише виробники, а й деякі гравці.