Комп'ютерні ігри

Найпопулярніша комп'ютерна гра в світі: як заробляють на Fortnite Battle Royal (21.06.2018)

У цій безкоштовній грі можуть змагатися між собою до 100 гравців одночасно. Продажем зброї та спорядження на ній заробляють сотні мільйонів євро на місяць. Утім, гаманці поповнюють не лише виробники, а й деякі гравці.