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СпортУкраїна

Кіберкоманда з України виграла турнір з Counter-Strike 2

Анастасія Шепелева
22 липня 2024 р.

У фіналі першого турніру Esports World Cup по комп'ютерній грі CS2 українська команда NAVI обійшла німецьких суперників і здобула в якості призу 400 тисяч доларів.

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Змагання кіберспортивних команд Natus Vincere та G2 по Counter-Strike у Швеції в 2021 році
Змагання команд Natus Vincere та G2 у Швеції в 2021 роціФото: Jonathan Nackstrand/AFP/Getty Images

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere ("Народжені перемагати") здобула перемогу на першому турнірі Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2 (CS2), повідомляється 21 липня на сайті кубку та самої команди NAVI.

На шляху до перемоги українці провели чотири спаринги. Спочатку обійшли бразильську команду FURIA, потім - американську FaZe, у півфіналі - німецьку MOUZ, а у вирішальному поєдинку - німецьку G2.

Українці вибороли $400 тис. за перемогу в CS2

У якості призу NAVI отримала 400 тисяч доларів та здобула тисячу клубних очок.

Її 21-річного гравця Валерія Ваховського (B1t) визнали найкращим гравцем турніру (MVP). Перемога команди закріпила її місце в п'ятірці найсильніших у світі по CS2.

Natus Vincere була започаткована як команда з Counter Strike у 2009 році. Вона стала першою в історії кіберзмагань, яка перемогли у трьох головних турнірах з CS за один рік. Згодом NAVI стала головною кіберспортивною організацією України та представлена в різних ігрових дисциплінах.

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